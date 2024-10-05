Наша мужская фигурка просто вынесла мозг! Кажется, скоро падут мировые рекорды

На мемориале Панина судьи сильно вытянули Евгения Семененко: а что будет, если он всё же прыгнет шесть четверных?!

Если посмотреть результаты мемориала Панина в мужском одиночном катании, напрашивается восторженное «вау»: все три призёра «пробили» 300 баллов! А неожиданный победитель, Николай Угожаев, набрал даже больше Ильи Малинина на Lombardia Trophy — пусть на 0,32 балла, но всё же.

Однако, как и в парном катании, судьи были слишком лояльны к нашим фигуристам на внутренней арене. Если баллы Угожаева после чистейших четырёх четверных прыжков и вдохновенного катания в целом оправданны (наверное, как и Глеба Лутфуллина со схожим контентом), то «трёхсотка» Евгения Семененко — что-то запредельное по уровню лояльного судейства.

Итак, вот сами результаты:

Угожаев — 205,62 балла за произвольную программу и 303,45 по сумме;

Лутфуллин — 201,77 и 303,28;

Семененко — 193,37 и 301,66.

Всё, что выше 300 баллов — это космический, высочайший уровень катания. И, конечно, это безошибочное катание.

Ещё раз: практически нет вопросов к оценкам Угожаева, который чисто исполнил четверные лутц, тулуп и два флипа. То же самое — про Лутфуллина с четверными риттбергером, тулупом и двумя сальховами. Конечно, на международной арене ни одному из них не поставили бы ни 200, ни 300 — но поддержать в текущих условиях перспективных фигуристов, один из которых — дебютант взрослых соревнований — понятная идея.

Но каким образом 193 и 301 получил Семененко? Да, у него солидный проигрыш именно по произвольной программе, но даже 193 балла — это почти космос. И это не про протокол, пестрящий различными пометками.

Евгений поставил перед собой невероятно крутую цель — чисто исполнить шесть (шесть!!!) четверных прыжков. Больше, чем у Александры Трусовой на Олимпиаде, больше, чем у Марка Кондратюка на контрольных прокатах и на победном мемориале Гринькова — у бывшей «сладкой парочки» было по пять.

По факту идеально получились только два — сольный тулуп и сальхов в каскаде с тройным тулупом.

На остальных:

неясное ребро на флипе (без снижения);

двойной лутц вместо четверного;

недокрут в четверть на риттбергере;

падение и недокрут на сальхове.

Евгений Семененко Фото: РИА Новости

Также Женя получил только один четвёртый уровень на непрыжковых — за первое вращение, которое было отмечено бонусным баллом. Ещё два вращения и дорожка шагов — третьи уровни. Однозначно есть куда улучшаться!

Можно только восхититься фигуристом, который рискнул заявить такой сложный контент и попытался его сделать. Наши спортсмены заперты на внутрироссийских стартах, и мотивировать себя таким вот образом, привлекая при этом большой интерес зрителей — это действительно нереально круто. И нет предпосылок, по которым у Семененко не получатся эти шесть квадов на его главном старте — чемпионате России.

Но зачем было судьям ставить такие высокие оценки за прокат, который не был выдающимся? За прокат с помарками? Мы знаем, что Евгений Семененко умеет катать чисто и вытаскивать приземления буквально из ничего. И он тоже знает, где ему нужно прибавить — тем более, по его словам, на тренировках «шестиквадка» получалась.

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Да, у Жени был солидный запас после короткой программы (где его 108 баллов как раз были оправданны), но третье место за Угожаевым и Лутфуллиным было его в любом случае. Однако судейская бригада решила поддержать запал своих коллег из парного катания.

Зачем? Мы это не узнаем. И очень интересно, что получит Женя Семененко, когда (не хочется писать «если») выкатает свои шесть четверных. Кажется, мировые рекорды Малинина падут, пусть и неофициально.