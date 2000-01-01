Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Александра Трусова удивила сменой образа
Александра Трусова удивила сменой образа
Александра Игнатова (Трусова) 6 октября в соцсетях выложила фото обрезанных локонов, намекнув на смену причёски. Подписчики были шокированы новостью и ждали селфи самой спортсменки. Неужели она решила сделать каре?
AMP-версия
Огненно-красная шевелюра
Огненно-красная шевелюра
Фигуристка запомнилась многим болельщикам не только спортивными достижениями, но и длинными огненно-красными волосами. В одном из интервью Игнатова говорила, что с детства мечтала именно о таком цвете причёски. Поэтому всех удивило фото с отрезанными волосами.
Короткие локоны
Короткие локоны
Позже спортсменка выложила ещё один снимок — на нём Александра с короткими передними локонами.
Не каре
Не каре
Оказалось, что Александра Игнатова (Трусова) пока сделала только чёлку.
Александра Трусова решила сменить образ. Фигуристка успела напугать подписчиков!
Читайте также
Самые эффектные костюмы на контрольных прокатах
Самые эффектные костюмы на контрольных прокатах
Загитова кардинально сменила имидж
Загитова кардинально сменила имидж
Звёздные фигуристы на контрольных прокатах
Звёздные фигуристы на контрольных прокатах
Где будет учиться Камила Валиева?
Где будет учиться Камила Валиева?
Необычный торт на свадьбе Трусовой
Необычный торт на свадьбе Трусовой
Бутенко с партнёршей сделал пятерной подкрут
Бутенко с партнёршей сделал пятерной подкрут
Фигуристы Трусова и Игнатов поженились
Фигуристы Трусова и Игнатов поженились
Кто пришёл на свадьбу Трусовой и Игнатова?
Кто пришёл на свадьбу Трусовой и Игнатова?
Какие ультра-си исполняли юниоры в Новогорске?
Какие ультра-си исполняли юниоры в Новогорске?
Программы фигуристок-юниорок в новом сезоне
Программы фигуристок-юниорок в новом сезоне
Музыка фигуристов-юниоров в новом сезоне
Музыка фигуристов-юниоров в новом сезоне
Победы наших фигуристов при Валентине Писееве
Победы наших фигуристов при Валентине Писееве
Фигуристы на юниорских контрольных прокатах
Фигуристы на юниорских контрольных прокатах
Фигуристки на юниорских контрольных прокатах
Фигуристки на юниорских контрольных прокатах
Самые романтичные фото Косторной и Куницы
Самые романтичные фото Косторной и Куницы
Что известно о свадьбе Саши Трусовой?
Что известно о свадьбе Саши Трусовой?

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android