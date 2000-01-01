Александра Трусова удивила сменой образа
Александра Игнатова (Трусова) 6 октября в соцсетях выложила фото обрезанных локонов, намекнув на смену причёски. Подписчики были шокированы новостью и ждали селфи самой спортсменки. Неужели она решила сделать каре?
Огненно-красная шевелюра
Фигуристка запомнилась многим болельщикам не только спортивными достижениями, но и длинными огненно-красными волосами. В одном из интервью Игнатова говорила, что с детства мечтала именно о таком цвете причёски. Поэтому всех удивило фото с отрезанными волосами.
Короткие локоны
Позже спортсменка выложила ещё один снимок — на нём Александра с короткими передними локонами.
Не каре
Оказалось, что Александра Игнатова (Трусова) пока сделала только чёлку.
Александра Трусова решила сменить образ. Фигуристка успела напугать подписчиков!
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