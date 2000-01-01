Александра Трусова решила сменить образ. Фигуристка успела напугать подписчиков!

Огненно-красная шевелюра

Фигуристка запомнилась многим болельщикам не только спортивными достижениями, но и длинными огненно-красными волосами. В одном из интервью Игнатова говорила, что с детства мечтала именно о таком цвете причёски. Поэтому всех удивило фото с отрезанными волосами.