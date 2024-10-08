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Как Евгения Медведева вела Ледниковый период. Дети после Олимпиады-2018: критика, восстановление от травмы, восторг Авербуха

«Она выстояла». Как Медведеву ужасно критиковали в роли ведущей «Ледникового периода»
Дарья Кирюхина
Евгения Медведева
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Жене предстоит взять реванш после неудачного дебюта шесть лет назад.

На Первом канале наконец-то стартовали съёмки нового, серьёзно обновлённого «Ледникового периода»! Инсайды с места событий уже разлетелись по просторам Сети и вызвали шквал обсуждений. Особым резонансом обернулось известие, что на пост ведущей в этом году назначили не Алину Загитову, а её давнюю прямую соперницу Евгению Медведеву. Двукратная чемпионка мира внезапно заменила олимпийскую чемпионку Пхёнчахана после трёх отведённых ею сезонов и составила компанию Алексею Ягудину.

Возможно, это сигнал, что Загитова сама станет участницей телепроекта или будет задействована в нём как-то иначе. Медведевой между тем предстоит выдержать огромное давление и взять своеобразный реванш у себя прошлой.

Помните, как более шести лет назад юная 18-летняя Женя делала только первые пробы пера в качестве телеведущей, и всё это происходило на том же «Ледниковом периоде», просто соревновались там перспективные дети-фигуристы? Тогда воспитанницу Тутберидзе нещадно критиковали, а кто-то даже надеялся, что подобного опыта не повторится.

А теперь Женя запускает собственное ледовое шоу!
Медведева запускает собственное шоу вслед за Загитовой! Что она об этом рассказала?
Медведева запускает собственное шоу вслед за Загитовой! Что она об этом рассказала?

«Женя — прекрасная и умненькая девочка»

На Олимпийских играх 2018 года Евгения Медведева выиграла два серебра, правда, ради высокого результата фактически принесла в жертву здоровье. Несмотря на не залеченный полностью стрессовый перелом, она чисто откаталась как в личном, так и командном зачёте. Последствия пришлось расхлёбывать позже: больная нога вынудила фигуристку сняться с чемпионата мира в Милане и на целых два месяца приостановить тренировки.

Именно в этот сложный период Жене поступило предложение стать одной из ведущих шоу «Ледниковый период. Дети». Продюсеры проекта, в том числе Илья Авербух, не сомневались, что её артистизм и харизма помогут быстро освоиться в новой роли, а маленькие участники с ещё бо́льшим рвением будут стараться, зная, что за ними наблюдает одна из лучших одиночниц страны. Главной задачей Медведевой как раз было брать интервью у детей и поддерживать их после прокатов. Предполагалось, что благодаря общению с ней ребята легче перенесут расстройство в случае не самых удачных выступлений и прочно закрепят в памяти моменты триумфа.

Евгения Медведева, Алексей Ягудин «Ледниковый период. Дети»

Евгения Медведева, Алексей Ягудин «Ледниковый период. Дети»

Фото: Скриншот

С возложенной миссией, по мнению команды телешоу, Женя действительно справлялась, причём на отлично. Авербух и вовсе не скрывал, что считает её настоящей находкой.

«Для Жени это абсолютный дебют. И она с ним справилась. Наблюдаю, как Медведева блестяще общается с детьми — поддерживает в случае неудач, находит правильные и нужные слова в каждой ситуации, искренне радуется вместе с ребятами. Все интервью у юных фигуристов берёт именно Женя. Вообще, считаю, что она — наше телевизионное открытие», — цитировали Авербуха в «Комсомольской правде».

Татьяна Тарасова тоже нахваливала двукратную чемпионку мира и восхищалась её отличными навыками налаживать контакт с детьми.

«Женя — прекрасная и умненькая девочка. Она прекрасно общается с детьми, потому что сама только вышла из этого возраста. Она прекрасно ведёт себя с детьми. Мне нравится. Больше ничего рассказывать не буду, это будет сюрприз», — говорила Тарасова «Спорт-экспрессу».

Евгения Медведева Подробнее

Болельщики на фоне таких заявлений, разумеется, переживали: вдруг Женя завершит карьеру и переквалифицируется в ведущие на постоянной основе? Тем более её долгое восстановление от травмы и без всяких активностей на ТВ вызывало тревогу. Однако спортсменка быстро развеяла опасения фанатов, хотя и призналась, что работать ведущей ей вполне по душе.

«Мне очень нравится быть ведущей, но всё равно я чувствую себя немножко не в своей тарелке, потому что понимаю, что моя карьера ещё не закончена. И всё-таки я лучше бы потренировалась на льду целый день, чем провела его с микрофоном в руках. Но это тоже определённый опыт. Кто знает, может, он мне когда-нибудь пригодится. Надеюсь, у меня получится соблюдать баланс», — делилась Медведева с «Леди Mail.Ru».

А как Евгения работает за комментаторским пультом?
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«Не всё получилось сразу. Было много критики»

К сожалению, то, что Женя чувствует себя не в своей тарелке, держа микрофон перед камерой, оказалось замечено не только ею, но и придирчивыми телезрителями. Многие оставляли в интернете нелестные комментарии, оценивая её работу. Восторженные отзывы Авербуха и Тарасовой не являлись для этих пользователей авторитетными. Пользователи отмечали у известной фигуристки проблемы с дикцией, плохое владение сценической речью, а также критиковали её за вопросы, которые она задавала участникам после проката.

Больше всего, пожалуй, Жене досталось за ведение первых выпусков. Некоторые зрители буквально называли издевательством выяснение у маленьких участников, расстроились ли они из-за того, что их не взял никто из наставников.

Евгения Медведева «Ледниковый период. Дети»

Евгения Медведева «Ледниковый период. Дети»

Фото: Скриншот

На защиту новоиспечённой ведущей тогда встал Авербух. Он признал, что вести «Ледниковый период. Дети» её взяли за спортивные заслуги, а не за ораторское мастерство, но она бесстрашно приняла этот вызов и не сдалась под давлением хейтеров. Она продемонстрировала истинный чемпионский характер и отказалась пасовать перед трудностями.

«Конечно, изначально Женя в проекте только потому, что она великая фигуристка. Не всё получилось сразу. Было много критики. И в этот момент Женя повела себя как настоящая чемпионка. Она могла сказать: «Всё — это не моё». И уйти. Но решила работать над собой. Легко заметить, как от эпизода к эпизоду Женя растёт в этой новой для неё профессии. Она меняется, учится задавать вопросы. В этом её характер, её сила. Она выстояла. Так и побеждают чемпионы», — говорил Авербух Sport24.

Когда телепроект завершился, а Медведева начала готовиться к новому сезону уже под руководством Брайана Орсера в Канаде, критики с облегчением выдохнули. Видимо, надеялись, что впредь она будет блистать на экранах исключительно как фигуристка. Но после неоднозначного дебюта в роли ведущей Женя, очевидно, сама сделала выводы и позже отшлифовала недостающие ей навыки речевого мастерства.

Сейчас она уверенно берёт интервью у гостей в собственном шоу «Бес комментариев» и неизменно радует болельщиков, когда её приглашают комментировать различные соревнования.

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Тем не менее будет интересно оценить её прогресс в качестве ведущей конкретно «Ледникового периода». Что-то подсказывает: хейтерам будет тяжело в этот раз к чему-либо придраться.

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