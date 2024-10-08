«Она выстояла». Как Медведеву ужасно критиковали в роли ведущей «Ледникового периода»

На Первом канале наконец-то стартовали съёмки нового, серьёзно обновлённого «Ледникового периода»! Инсайды с места событий уже разлетелись по просторам Сети и вызвали шквал обсуждений. Особым резонансом обернулось известие, что на пост ведущей в этом году назначили не Алину Загитову, а её давнюю прямую соперницу Евгению Медведеву. Двукратная чемпионка мира внезапно заменила олимпийскую чемпионку Пхёнчахана после трёх отведённых ею сезонов и составила компанию Алексею Ягудину.

Возможно, это сигнал, что Загитова сама станет участницей телепроекта или будет задействована в нём как-то иначе. Медведевой между тем предстоит выдержать огромное давление и взять своеобразный реванш у себя прошлой.

Помните, как более шести лет назад юная 18-летняя Женя делала только первые пробы пера в качестве телеведущей, и всё это происходило на том же «Ледниковом периоде», просто соревновались там перспективные дети-фигуристы? Тогда воспитанницу Тутберидзе нещадно критиковали, а кто-то даже надеялся, что подобного опыта не повторится.

«Женя — прекрасная и умненькая девочка»

На Олимпийских играх 2018 года Евгения Медведева выиграла два серебра, правда, ради высокого результата фактически принесла в жертву здоровье. Несмотря на не залеченный полностью стрессовый перелом, она чисто откаталась как в личном, так и командном зачёте. Последствия пришлось расхлёбывать позже: больная нога вынудила фигуристку сняться с чемпионата мира в Милане и на целых два месяца приостановить тренировки.

Именно в этот сложный период Жене поступило предложение стать одной из ведущих шоу «Ледниковый период. Дети». Продюсеры проекта, в том числе Илья Авербух, не сомневались, что её артистизм и харизма помогут быстро освоиться в новой роли, а маленькие участники с ещё бо́льшим рвением будут стараться, зная, что за ними наблюдает одна из лучших одиночниц страны. Главной задачей Медведевой как раз было брать интервью у детей и поддерживать их после прокатов. Предполагалось, что благодаря общению с ней ребята легче перенесут расстройство в случае не самых удачных выступлений и прочно закрепят в памяти моменты триумфа.

Евгения Медведева, Алексей Ягудин «Ледниковый период. Дети» Фото: Скриншот

С возложенной миссией, по мнению команды телешоу, Женя действительно справлялась, причём на отлично. Авербух и вовсе не скрывал, что считает её настоящей находкой.

«Для Жени это абсолютный дебют. И она с ним справилась. Наблюдаю, как Медведева блестяще общается с детьми — поддерживает в случае неудач, находит правильные и нужные слова в каждой ситуации, искренне радуется вместе с ребятами. Все интервью у юных фигуристов берёт именно Женя. Вообще, считаю, что она — наше телевизионное открытие», — цитировали Авербуха в «Комсомольской правде».

Татьяна Тарасова тоже нахваливала двукратную чемпионку мира и восхищалась её отличными навыками налаживать контакт с детьми.

«Женя — прекрасная и умненькая девочка. Она прекрасно общается с детьми, потому что сама только вышла из этого возраста. Она прекрасно ведёт себя с детьми. Мне нравится. Больше ничего рассказывать не буду, это будет сюрприз», — говорила Тарасова «Спорт-экспрессу».

Болельщики на фоне таких заявлений, разумеется, переживали: вдруг Женя завершит карьеру и переквалифицируется в ведущие на постоянной основе? Тем более её долгое восстановление от травмы и без всяких активностей на ТВ вызывало тревогу. Однако спортсменка быстро развеяла опасения фанатов, хотя и призналась, что работать ведущей ей вполне по душе.

«Мне очень нравится быть ведущей, но всё равно я чувствую себя немножко не в своей тарелке, потому что понимаю, что моя карьера ещё не закончена. И всё-таки я лучше бы потренировалась на льду целый день, чем провела его с микрофоном в руках. Но это тоже определённый опыт. Кто знает, может, он мне когда-нибудь пригодится. Надеюсь, у меня получится соблюдать баланс», — делилась Медведева с «Леди Mail.Ru».

«Не всё получилось сразу. Было много критики»

К сожалению, то, что Женя чувствует себя не в своей тарелке, держа микрофон перед камерой, оказалось замечено не только ею, но и придирчивыми телезрителями. Многие оставляли в интернете нелестные комментарии, оценивая её работу. Восторженные отзывы Авербуха и Тарасовой не являлись для этих пользователей авторитетными. Пользователи отмечали у известной фигуристки проблемы с дикцией, плохое владение сценической речью, а также критиковали её за вопросы, которые она задавала участникам после проката.

Больше всего, пожалуй, Жене досталось за ведение первых выпусков. Некоторые зрители буквально называли издевательством выяснение у маленьких участников, расстроились ли они из-за того, что их не взял никто из наставников.

Евгения Медведева «Ледниковый период. Дети» Фото: Скриншот

На защиту новоиспечённой ведущей тогда встал Авербух. Он признал, что вести «Ледниковый период. Дети» её взяли за спортивные заслуги, а не за ораторское мастерство, но она бесстрашно приняла этот вызов и не сдалась под давлением хейтеров. Она продемонстрировала истинный чемпионский характер и отказалась пасовать перед трудностями.

«Конечно, изначально Женя в проекте только потому, что она великая фигуристка. Не всё получилось сразу. Было много критики. И в этот момент Женя повела себя как настоящая чемпионка. Она могла сказать: «Всё — это не моё». И уйти. Но решила работать над собой. Легко заметить, как от эпизода к эпизоду Женя растёт в этой новой для неё профессии. Она меняется, учится задавать вопросы. В этом её характер, её сила. Она выстояла. Так и побеждают чемпионы», — говорил Авербух Sport24.

Когда телепроект завершился, а Медведева начала готовиться к новому сезону уже под руководством Брайана Орсера в Канаде, критики с облегчением выдохнули. Видимо, надеялись, что впредь она будет блистать на экранах исключительно как фигуристка. Но после неоднозначного дебюта в роли ведущей Женя, очевидно, сама сделала выводы и позже отшлифовала недостающие ей навыки речевого мастерства.

Сейчас она уверенно берёт интервью у гостей в собственном шоу «Бес комментариев» и неизменно радует болельщиков, когда её приглашают комментировать различные соревнования.

Тем не менее будет интересно оценить её прогресс в качестве ведущей конкретно «Ледникового периода». Что-то подсказывает: хейтерам будет тяжело в этот раз к чему-либо придраться.