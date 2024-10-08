Медведева заменит Загитову, а Трусову не пригласили. Каким будет новый «Ледниковый период»

«Ледниковый период» возвращается на экраны российского телевидения! После годового перерыва знаменитый проект покажут в обновлённом формате. Новый сезон носит статус народного — поучаствовать в шоу впервые смогут обычные люди, которые хорошо катаются на коньках. Но звёздные участники тоже будут. А их партнёрами станут известные фигуристы, многие из которых впервые примут участие в «Ледниковом периоде».

В общем, предстоящий сезон должен стать настоящим перерождением телепроекта. Зрителей ждёт много нового, изменения коснулись даже состава ведущих. Алину Загитову, которая провела три сезона проекта, на этот раз сменит Евгения Медведева.

А что ещё известно о новом сезоне «Ледникового периода»? Собрали для вас самую важную информацию.

Кто поучаствует в «Ледниковом периоде»? Щербакову позвали, а Трусову — нет

Несмотря на народный статус предстоящего сезона знаменитого телешоу, на кастинг пришло множество звёздных участников. Гимнастки Арина и Дина Аверины, блогер Валя Карнавал, актриса Ангелина Стречина, рэпер T-Killah, актёр Артур Сопельник и музыкант Ярослав Сумишевский попробуют попытать удачу на льду. Всего до кастинга дошли чуть меньше 100 человек из 600, подавших заявки. В основную часть шоу, вероятно, пройдут 14 человек — столько дуэтов собираются сформировать организаторы. Оценивали, кто достоин пройти в следующую стадию, мэтры фигурного катания: Татьяна Тарасова, Роман Костомаров, Татьяна Навка, Илья Авербух и Александр Жулин.

«Нам очень тяжело говорить нет людям. Критерии отбора очень размытые, нам важно не только катание, но и история человека. И, конечно, важное условие, что человек должен прийти в фигурное катание в сознательном возрасте. Либо катался в юности, но совсем чуть-чуть.

Члены жюри на «Ледниковом периоде» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главное, что у героев появляется уникальная возможность встать в пару с чемпионами мира и Олимпиад. Есть мальчик, который давно катался в ледовом балете, а потом бросил, и с ним рядом может оказаться, например, Анна Щербакова», — приводит слова Авербуха Sport24.

Финальные списки фигуристов, которые примут участие в «Ледниковом периоде», тоже ещё не сформированы. Илья Авербух назвал имена Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина, Дмитрия Соловьёва, а также Елизаветы Туктамышевой, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые примут участие в проекте впервые. С огромной долей вероятности новый вызов себе бросит и Анна Щербакова, которая в прошлом сезоне была ведущей. Авербух отметил, что олимпийская чемпионка с вероятностью в 99% примет участие в «Ледниковом периоде». Также в прессе среди участников фигурируют имена Виктории Синициной, Никиты Кацалапова, Александра Энберта и Максима Шабалина.

Авербух пообещал и множество сюрпризов для зрителей. Возможно, один из них касается Алины Загитовой, которая после трёх сезонов ведения телепроекта уступила своё место Евгении Медведевой. Принять участие в «Ледниковом периоде» может Камила Валиева: Авербух отметил, что она была приглашена, но точного ответа пока не дала. А вот кого точно ждать не стоит, так это Александру Игнатову (Трусову) — её продюсер на проект сознательно не позвал.

«Она объявила о возвращении в спорт, поэтому Сашеньке удачи, пусть набирает форму. Её от спорта никто не отвлекал», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».

Почему Загитову заменили на Медведеву?

Пожалуй, одна из самых интересных деталей «Ледникового периода» — это его ведущие. В прошлые сезоны их работу обсуждали чуть ли не больше, чем катание участников. С 2020 по 2023 год ведущей проекта была Алина Загитова, в 2022 году на один сезон к проекту присоединялась Анна Щербакова. Компанию знаменитым фигуристкам составлял Алексей Ягудин — практически бессменный ведущий проекта, который будет работать и в новом сезоне. Однако теперь его напарницей будет Евгения Медведева, что тоже вызвало бурю разговоров. Знаменитая фигуристка сменила на этом посту свою заклятую соперницу Алину Загитову, и, конечно же, многие начали искать в этом подтекст. Но Илья Авербух рассказал, что ничего загадочного в этом нет. Тем более что появление Алины в проекте всё равно ожидается, просто в новой роли.

«У нас постоянная ротация ведущих. Женя неоднократно вела проект, и Алиночка неоднократно вела, и Аня тоже. Женя в этом сезоне не в роли участницы, потому что у неё большая занятость, своё юбилейное шоу. Впереди ещё много работы, поэтому мы поняли, что она не сможет участвовать как фигуристка. В этом году постоянными ведущими будут Алексей Ягудин и Евгения Медведева», — приводит слова Авербуха Sport24.

«Ледниковый период» в этом сезоне коснулась тотальная перезагрузка, которая произошла чуть ли не по всем фронтам. Но тем интереснее будет наблюдать за предстоящими выпусками. В телепроект уже давно требовалось привнести свежее дыхание.