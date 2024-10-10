Золотое наследие работает? Наш олимпионик Климов готовит в Сочи чемпионов для Венгрии

Несмотря на недопуск российских фигуристов на международные старты, наши тренеры регулярно выводят на лёд спортсменов из других сборных. Например, команда Фёдора Климова работает с венгерской парой Мария Павлова/Алексей Святченко. Дуэт в прошлом сезоне был максимально близок к медалям – на чемпионатах Европы и мира Мария с Алексеем стали четвёртыми. Со штабом сотрудничают и другие иностранцы, например, пара из Нидерландов Дарья Данилова и Мишель Цыба. Тренеры Дмитрий Савин и Софья Евдокимова одним своим присутствием напоминают о существовании российской школы парного катания, без которой международному спорту откровенно грустно.

И все же от крайних мнений, будто бы без России парное катание и вовсе скатилось к любительскому уровню, Фёдор Климов предлагает воздержаться. В интервью «Чемпионату» на мемориале Панина-Коломенкина тренер поделился подробностями того, как проходит сотрудничество с зарубежными фигуристами в непростых реалиях наших дней, рассказал о нюансах работы в курортном Сочи, а также отметил перспективы российских спортсменов – в частности своего дуэта Вероника Меренкова/Даниль Галимов.

Юниорам по возможности надо как можно чаще стартовать – мы заявляемся на все турниры

– Итоги турнира для вашей пары Меренкова/Галимов скорее неудачные?

– Разумеется. Многое не получилось из того, что хотели. Но это объяснимо, поскольку Вероника приболела, она себя плохо чувствовала в последнее время. Слабость проявилась накануне, в общем, заболела. Это сильно сказалось на результате. И всё-таки мы решили прокатать обе программы, не сниматься.

– Получается, мысли о снятии с соревнований всё-таки были?

– Она плохо себя чувствовала, может, и стоило сняться, но я считаю, что всегда лучше попробовать выступить.

Фёдор Климов Фото: РИА Новости

– С учётом физического состояния партнёрши всё не так тогда и плохо?

– Проблемы есть в любом случае, мы их знаем. Будем готовиться к следующим соревнованиям, если здоровье позволит.

– Тренеру с педагогической точки зрения после не самого удачного старта лучше сразу провести разбор ошибок или приободрить ребят?

– Всё индивидуально, всегда по-разному действую, исходя из обстоятельств, характера спортсменов. Даже к одним и тем же ребятам можно искать разные подходы учитывая то, как прошли соревнования. Причины неудачи могут отличаться: или это настрой был, или другая причина. К тому же надо учитывать, когда будут следующие соревнования.

У нас ребята выйдут на старт уже на этой неделе. Надо постараться побыстрее выздороветь, выходить на тренировки. Думаю, что разбирать тут много чего не нужно. Нужно просто приходить в себя, тренироваться, тогда всё получится.

– К следующему старту состояние здоровья позволит рассчитывать на хорошие прокаты?

– Будем надеяться.

– Вы придерживаетесь тактики заявляться сразу на множество стартов? Сейчас выделяются два подхода – размеренный календарь и по два турнира в неделю.

– Я считаю, что юниорам по возможности надо побольше стартовать, набираться опыта, бороться с волнением. Это взрослые, может быть, не могут часто стартовать, им нужно больше времени на восстановление, частые старты могут стать причинами травм, например. Юниорам надо чаще соревноваться. У нас не так много стартов сейчас в принципе, нет международных турниров, поэтому пытаемся зацепить всё и везде — выступить, где выпадает шанс.

– С учётом отсутствия зарубежных турниров желательно ездить на все российские турниры?

– Мы, по крайней мере, в таком ключе действуем, стараемся на все крупные всероссийские турниры приезжать. Тут просто проблемно ещё вот что: пары не везде присутствуют, не везде участвуют. Но до Нового года постараемся везде соревноваться.

– У взрослых количество этапов Гран-при России действительно сократили, причём один из них пройдёт без парного катания. Но у юниоров ведь список соревнований останется прежним?

– В любом случае можно выступать только на двух этапах Гран-при, на всех сразу не получится, даже если есть такое желание.

– На юниорском уровне, если учитывать результаты прошлого сезона, у вас делается ставка на пару?

– Вероника с Данилем у нас более опытные, уже третий или даже четвёртый сезон вместе катаются. В сборной второй год как выступают. Но есть и другие пары, которые, как мне кажется, тоже смогут побороться за высокие места, если позволят обстоятельства, опять же, здоровье. Сейчас им важно набраться опыта, после чего они смогут соревноваться и конкурировать с лидерами.

– О переходе во взрослые с ними уже думаете?

– Им придется всё равно переходить во взрослые рано или поздно. Данилю по возрасту нужно переходить, по идее, уже со следующего года, поэтому мы с ребятами об этом разговаривали. Нужно уже сейчас представлять себя, представлять то, как они будут выглядеть на взрослом уровне, стремиться конкурировать с теми парами, которые сейчас по взрослым выступают.

Когда ребята только приезжают в Сочи, то первое время думают, что теперь на отдыхе

– Насколько в целом вы сейчас довольны тем, как продвигается работа в вашей команде? Есть ощущение, что на карте фигурного катания России благодаря вашей группе ярко загорается новый город.

– Мы стараемся приблизить этот момент, чтобы у нас была именно что сильная команда. Не одна хорошая пара, а несколько пар, чтобы они все боролись за серьёзные места. Но я пока недостаточно удовлетворён, хочется большего.

– Если не ошибаюсь, то Вероника Меренкова едва ли не единственная в вашей команде, кто жил ранее в Сочи, верно? Остальных приходится привлекать из других регионов?

– Если честно, по большому счёту она тоже переехала, пусть и в раннем детстве. Но именно как фигуристка воспитывалась здесь. Сейчас у нас есть ещё несколько девочек, которые фактически вставали на коньки в Сочи либо с самых малых лет тут катаются. То есть она не одна, конечно, однако большинство детей приходится приглашать из других регионов.

Ксения Столбова и Фёдор Климов на Олимпиаде в Сочи Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– То есть даже если в городе не самые сильные традиции фигурного катания, но это большой город – гораздо проще будет найти родителей, кто захочет отдать ребенка в секцию. Сочи как курортное место выглядит в этом плане куда более специфически, тем более даже не центр Сочи, а Адлер, Сириус.

– 100% всё гораздо сложнее, к тому же серьёзная школа у нас появилась в Олимпийском парке относительно недавно, катки начали работать после Олимпиады. То есть за эти 10 лет ещё и не успело вырасти поколение спортсменов, которых уже можно забирать в парное катание. Всё пока в зачаточной стадии, мы только начинаем.

– Появление вашей школы – как раз то самое наследие Олимпиады?

– В том числе и так, на дрожжах той «золотой» Олимпиады. Сложились вместе разные факторы, но появление инфраструктуры здесь сыграло важную роль.

– Вы сами часто вспоминаете Сочи-2014 и вашу победу в командном турнире? Насколько приятно жить и работать в городе, который, по сути, дал вам главное на текущий момент достижение в жизни?

– Приятно, безусловно. Тот же Олимпийский парк – он довольно красивый. Но я не впадаю там каждый день в какую-то ностальгию, в воспоминания.

– Даже когда проходите каждый день мимо стенда с медалистами рядом с фонтаном?

– Нет, конечно. Просто прогуливаюсь по красивому месту по пути на каток, там и правда очень красиво, к тому же Олимпийский парк сейчас с каждым годом улучшается. Но ностальгии нет, каждый день медаль свою олимпийскую не протираю. Это всё былое, рабочие моменты. Мы работаем, по сути, на тех катках, на которых соревновались, поэтому всё перешло уже в какую-то обыденность, о прошлом не думаешь.

– Рабочей атмосфере в Сириусе не мешает атмосфера курортного города? Читал что вы, например, любите проводить время на вейкборде. И в любом случае море, пляж, горы – всё это выглядит как излишний соблазн.

– Нет, почему? Лично меня это только стимулирует больше работать, помогает и даже вдохновляет, потому что можно переключиться после тренировок, выйти и отвлечься ото всего. Или, наоборот, подумать о работе, но с красивым видом из окна. А вот у ребят я, честно скажу, порой замечал подобное: когда только переезжают, то первые несколько месяцев бывает, что живут с ощущением, будто они на отдыхе или на сборе. Однако постепенно это проходит, когда уже с бытом сталкиваешься: снял квартиру, нашёл любимый магазин. И входишь уже в такую рабочую атмосферу. Но поначалу подобное встречается, и это, конечно, мешает тренировкам.

– Нужно сдерживать ребят, возвращать их в реальность?

– Им просто нужно привыкнуть к новому месту.

– Отчасти напоминает рассказы Евгении Тарасовой и Владимира Морозова о тренировках во Флориде у Марины Зуевой, согласны?

– Что-то есть такое, тепло и океан рядом. Ситуации похожие, но, опять же, и у них со временем всё перешло в рутину, в рабочую атмосферу. Так же и у нас в Сочи.

«Венгерской стороне было бы странно и глупо мешать нашей работе с Павловой и Святченко»

– Как сейчас поживают ваши иностранные пары?

– Постепенно входим тоже в сезон, параллельно с турниром в Петербурге у нас выступали в Шанхае на соревнованиях Мария Павлова с Алексеем Святченко.

Мария Павлова и Алексей Святченко Фото: Di Yin/Getty Images

– С ними в Китай отправились Софья Евдокимова и Дмитрий Савин?

– Дмитрий с ними поехал, верно. Наши венгры выступают, готовятся потихоньку, потом поедут уже на этапы Гран-при.

– Как я понял, сейчас изменилась система отбора на Олимпиаду и планируется провести отдельный квалификационный турнир для допуска на Игры. Это влияет на ваши планы?

– Ещё не до конца все понятно, но в любом случае основной отбор будет проходить в рамках чемпионата мира. Это самый главный для нас старт сезона. А потом — следующей осенью, вероятно — и правда пройдёт дополнительный турнир, где будут также разыгрываться квоты на Игры.

– Два последних сезона вашей венгерской паре не хватало буквально чуть-чуть, вы регулярно были очень рядом с элитой, но не получалось сделать последний шаг. В чём была ключевая проблема?

– Из раза в раз на четвёртом месте… Я думаю, что банально нужно время. Чтобы к ним привыкли судьи, привыкли видеть их в элите, на высоком уровне. Думаю, постепенно на них посмотрят другим взглядом, начнут воспринимать действительно как тех спортсменов, кто всерьёз может бороться за серьезные места.

Первые сезоны к ним относились немного несерьёзно, потому что катались они, на мой взгляд, хорошо. Мы, конечно, в любом случае стараемся прибавлять, в постановках поинтереснее выглядеть, экспериментировать с программами, прибавлять в катании. Но в первую очередь к ним должны просто привыкнуть, увидеть, что они претенденты на медали.

– Справедлива ли мысль, что ребятам не хватало в том числе где-то и веса федерации? Условно говоря, когда против тебя идет сильная итальянская федерация, судьи на это реагируют…

– Безусловно. Не только Италия, и немецкая, и американская, канадская федерации, они все сильнее, весомее. В венгерской федерации не было такого числа известных, сильных спортсменов, она только развивается, поэтому людям нужно время чтобы понять, что и из этой страны могут быть сильные спортсмены, что и она может стать сильной фигурнокатательной страной.

– В работе с самой венгерской федерацией нет никаких трудностей? Много говорили о недовольстве родителей «засильем» русских фигуристов в сборной, сменился президент федерации, меняется в целом вектор её работы…

– Я всё-таки в первую очередь за тренировочный процесс. Про эти истории слышал, но на мою работу они не влияли. В целом в процессе общения с венгерской стороной мало принимаю участия. И насколько слышал, вся эта история относится скорее к одиночному катанию. А других пар в Венгрии как таковых, в общем-то, и нет. И тренеров как таковых нет из тех, кто занимается парным катанием, по крайней мере, из тех кого я знаю. Поэтому остро легионерский вопрос тут не стоит.

– То есть никто не планирует рубить сук, на котором сидят? Павлова/Святченко – самый очевидный шанс на медаль для Венгрии, в том числе и на Олимпиаде.

– Разумеется, мешать нам было бы странно и глупо. Сейчас ребята вроде бы нормально поддерживают контакт с венгерской федерацией, всё в рабочем режиме.

– Вторая ваша пара выступает за Нидерланды. Какие у неё перспективы?

– Мы с ними поработали недавно на сборах, сейчас они уже у себя в Голландии тренируются, скоро тоже поедут на соревнования. Их главная задача – отобраться на Олимпиаду. Они будут делать всё для этого, стараться, а мы поможем, направим. Важный плюс – ребята заработали для себя квоту на этап Гран-при, заработали личный рейтинг. Так что шансы продвинуться дальше есть, они будут стараться его использовать.

«Через юниоров гораздо проще показать своё видение парного катания»

– Как человек, который активно видит международное парное катание, вы согласны с позицией, что с отстранением России парное катание на международной арене впадает в кризис? К тому же параллельно с нашим отстранением в кризисе ещё и Китай.

– Это было заметно в первый постолимпийский сезон. В прошлом сезоне тоже спад наблюдался, но после Олимпиады практически всегда такое происходит, есть небольшой спад, поскольку кто-то закончил, кто-то решил попробовать себя с новой партнёршей или партнёром. Люди пробуются, экспериментируют, ещё скатываются.

Поэтому определенный спад всегда виден, и в количестве пар он заметен, становится меньше участников на различных турнирах, и сам уровень пониже был. Но вот уже сейчас он опять повысился, и, на мой взгляд, он весьма неплохой. Конечно, без российских пар не тот, что и говорить, у нас очень сильные пары, с нашими ребятами уровень был бы выше. Только совсем обесценивать старты без России не стоит.

– Получается мнение, что даже пары из третьей разминки чемпионата России легко могут стать призёрами чемпионата мира, – это скорее преувеличение?

– Это не совсем правда. Я не буду отрицать, что у нас сильные пары, их много, и они и правда составят там серьезную конкуренцию.

– Но и сильные иностранцы тоже в парном катании существуют?

– Тут ещё какой момент важен: они катаются на международных стартах давно. У них есть известность, статус, определённый рейтинг. Это вес в глазах судей, вес федерации. И это нельзя списывать со счетов. Если малоизвестная пара из России приедет на чемпионат мира, с наскока ей будет очень тяжело бороться за медаль.

– Вы не чувствуете себя немного в привилегированном положении, учитывая, что у вас есть возможность работать на международном уровне? Многие российские тренеры из-за обстоятельств сейчас зарубежными стартами обделены.

– Те пары, с которыми мы работаем – они у нас давно, нет такого, что мы сейчас их пригласили и начали с ними сотрудничать. Мы им помогаем уже длительное время. Но при этом всё равно я всем стараюсь уделять внимание, причём больше стараюсь всё-таки ратовать за развитие наших спортсменов. Очень хочется, чтобы всё получилось у наших российских пар, особенно у юниоров. За ними будущее, хочется воспитать хороших юниоров, которые потом и на взрослом уровне могли бы конкурировать.

– Если говорить с практической точки зрения, то, откровенно говоря, у юниоров больше шансов докататься до того момента, когда с нас снимут санкции…

– Можно и с этой точки зрения посмотреть. Мне интересно с юниорами работать прежде всего потому, что могу через них показать своё видение фигурного катания, воспитать именно что свои пары. Делать что-то новое с юниорами куда проще, чем уже со сложившимися взрослыми парами, которые много лет катаются вместе, делают много лет плюс-минус одно и то же. И вот их тяжелее немного учить чему-то новому.

– Получается, что дети – как пластилин, из которого можно вылепить что угодно?

– Примерно так. Взрослых труднее ввести в какие-то эксперименты. А с юниорами можно пробовать поочередно одно, другое, третье и выбирать, что из этого получится.

– Некоторые тренеры в России, не скрывая, говорят, что им интереснее работать с перспективой на 2030 год, поскольку шансы поехать на Олимпиаду-2026 минимальны. Вы разделяете такую точку зрения?

– Мы всегда работаем с перспективой, но в данный момент у нас в принципе и нет такой российской пары, которая могла бы всерьёз как-то претендовать на ближайшую Олимпиаду. Такой вопрос для нас и не стоит. Поэтому мы вкладываем много в юниоров, пытаемся создать интересные новые пары. И чем больше таких пар, тем лучше. Сталкиваемся, разумеется, с определёнными сложностями в этом плане, но всё равно стараемся и количеством, и качеством развивать парное катание в России.