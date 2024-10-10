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За что Медведеву и Валиеву номинировали на премию Блогема в категории лучший спортивный блогер, соцсети фигуристок

Медведева и Валиева бьются за титул лучшего спортивного блогера! А они заслужили?
Дарья Кирюхина
Медведева и Валиева номинированы на «Блогему»
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Женя и Камила уверенно опережают других претендентов в открытом голосовании.

Фигуристки Евгения Медведева и Камила Валиева внезапно оказались соперницами, хотя в силу разницы в возрасте никогда не соревновались между собой на льду. Однако прямо сейчас они обе номинированы на престижную премию «Блогема» в одной и той же категории — спортивный блогер. Конкурс поддерживает Президентский фонд культурных инициатив, так что победить в нём, безусловно, почётно.

Девушки уже благополучно прошли через тщательный отбор экспертных комитетов и попали в десятку наиболее достойных своей номинации лидеров мнений. Теперь Камила и Женя состязаются в открытом народном голосовании, которое продлится до 22 октября. Шансы на победу в нём у обеих большие. На момент публикации они значительно обгоняют остальных претендентов и конкурируют, по сути, только друг с другом. Позже стартует голосование экспертов, а счастливых лауреатов в каждой категории объявят 27 ноября.

Но прежде чем спешить отдавать голоса нашим прекрасным Камиле и Жене, предлагаем вспомнить, насколько активно они в этом году продвигали спорт и здоровый образ жизни. Именно за трансляцию такого контента должны наградить лучшего спортивного блогера.

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Чем Медведева заслужила звание лучшего спортивного блогера

Евгения Медведева участвует в премии с солидным багажом подписчиков на четырёх платформах: более 1,3 млн в «Инстаграме»* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской на территории РФ), более 79 тысяч в «Телеграме», более 100 тысяч в YouTube и более 83,6 тысячи во «ВКонтакте». При таком раскладе она, конечно, способна серьёзно влиять на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Впрочем, едва ли Медведева сама именует себя непосредственно спортивным блогером. Её контент в соцсетях и медиаактивность весьма разнообразны. Нельзя даже сказать, что спортивная тематика у неё превалирует. Тем не менее в номинации Женя представлена всё же по делу, а вовсе не из-за её многочисленных достижений как фигуристки.

В текущем году Медведева регулярно делилась в соцсетях кадрами с репетиций и выступлений в ледовых шоу, записывала «кружочки» с катка, где часто шутила. А на зимних гастролях в Китае записала мини-влог о ночных тренировках. С обычных походов в тренажёрный зал девушка тоже выкладывала кадры и видео. Однажды даже пошутила, что должна быть летом в такой же форме, как модель Синди Кроуфорд.

Евгения Медведева

Евгения Медведева

Фото: РИА Новости

Очень яркий и успешный проект у Жени до сих пор продолжается с футбольным клубом «Динамо» — «Футбольное катание». В его рамках она ездила с игроками на сборы в Доху и Турцию, поддерживала на матчах, записывала с ними интервью и устраивала забавные челленджи.

В различных рекламных постах фигуристка рассказывала о важности восстанавливать здоровье, необходимости делать 10 тысяч шагов в день и формировать полезные привычки. Не обошла Женя стороной и тему конкретно женского здоровья, а ещё звала посетить сеть спортивных магазинов и примеряла одежду для спорта одного из известных брендов.

Летом Женя с удовольствием проводила массовые зарядки и фитнес-тренировки на открытом воздухе, а во время выступлений в ледовом шоу Авербуха в Сочи показывала, как осваивает катание на сапе и вейкбординг.

Кроме того, она стала одним из экспертов шоу «Каток» в YouTube, где вместе с другими представителями фигурного катания обсуждала актуальные события, и порадовала классными выпусками собственного шоу «БеС комментариев», где взяла интервью у Елизаветы Туктамышевой, Ильи Авербуха и Оксаны Домниной.

Очевидно, послужной список у Жени как спортивного блогера получился солидный. И это при том, что она вряд ли стремилась обогнать остальных инфлюэнсеров в этой сфере.

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Чем Валиева заслужила звание лучшего спортивного блогера

Камила Валиева на постоянной основе публикует контент лишь на двух платформах, но её совокупная аудитория даже больше, чем у Медведевой: более 1,5 млн подписчиков в «Инстаграме»* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской на территории РФ) и более 264 тысяч в «Телеграме». Невозможность в данный момент соревноваться не отвернула от неё многочисленных поклонников. Напротив, внимание к каждой её активности и в реальной жизни, и в онлайне только усилилось.

Камила, естественно, на какое-то время изначально затаилась, но затем постепенно вернулась к публичной деятельности. И как видим, ей удалось добиться признания в качестве спортивного блогера. Правда, в плане трансляции спорта и здорового образа жизни она всё-таки уступает Медведевой.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: РИА Новости

За последние восемь месяцев Камила успела поделиться в соцсетях кадрами и роликами с выступлений в ледовых шоу и их репетиций. В январе это были новогодние сказки, а летом — гастроли в Сочи, где все с нетерпением ждали её возвращение в родную стихию после вынужденного долгого перерыва. Особый ажиотаж, разумеется, вызвали её видео, на которых она продемонстрировала восстановленные тройные прыжки и двойной аксель. Тренировки в спортзале и неожиданное освоение бокса фигуристка также задокументировала в отдельных постах. А её появление в Казани на открытии Игр будущего рядом с Владимиром Путиным в комментариях в принципе не нуждается.

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В подкасте «Go учиться» Камила рассказывала о ценности занятий спортом и сбалансированном питании. А в рекламных интеграциях предлагала подписчикам воспользоваться сервисом о здоровье и полезных привычках и выкладывала ролики, в которых готовила вкусные, питательные блюда.

Наверное, победа в премии «Блогема» подстегнёт Камилу активнее развиваться в этом направлении и поддержит её в нелёгкий жизненный период.

Другое дело, что будет, пожалуй, несколько, странно, если лучшим спортивным блогером России признают фигуристку, дисквалифицированную за допинг.

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