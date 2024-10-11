«Было бы сюрпризом, что допустили». Интервью с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым

Лучшие спортивные пары мира уже провели первую очную встречу в этом сезоне. Состоялась она на камерном катке в спальном районе Санкт-Петербурга: Анастасия Мишина и Александр Галлямов оказались сильнее Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Никаких изменений в статусе наших спортсменов нет, новостей о допуске – тоже, но пары продолжают двигать друг друга вперёд.

После мемориала Панина-Коломенкина Анастасия и Александр пообщались с «Чемпионатом» и немного рассказали о старте сезона, о том, следили ли за советом ISU, оценили новую тематику «Русского вызова» и турнир на байкальском льду.

– Каковы первые ощущения после завершения этого турнира? Можно ли занести его в актив?

Анастасия: Это начало сезона, и для начала сезона, наверное, рабочий прокат. Много очень недочётов было, но в целом каких-то крупных ошибок не было, были средненькие. Мы сейчас знаем, над чем работать, до Гран-при ещё целый месяц, будем дорабатывать.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: РИА Новости

– У вас достаточно много различных активностей наряду со спортивной карьерой – у Александра это медиафутбол, телеграм-канал, вы учитесь, активно общаетесь с болельщиками. Как всё это меняется со стартом сезона? Появляется ли жёсткая концентрация исключительно на спорте?

Александр: Полностью концентрироваться на спорте тоже не очень хорошо. Я не обращаю внимания на эмоциональное выгорание, но считаю, что должен быть баланс между основной работой – нашим видом спорта — и увлечениями. Иногда полезно отвлекаться.

– Сегодня матч «Зенита» наложился на ваше собственное выступление на турнире (беседа проходила 5 октября. — Прим. «Чемпионата»). Вопрос Александру: по ходу сезона удаётся как-то следить за любимым клубом или всё отходит на второй план?

Александр: Если домашние матчи попадают на свободное время, на выходные, то стараюсь выделить время, чтобы прийти посмотреть. Поход на стадион – это как уже просто приятное времяпрепровождение, где тоже можно отдохнуть.

– Третий сезон российские фигуристы встречают в закрытом формате, на этот год появились нововведения — к примеру, уже в сентябре известна тема «Русского вызова» – «Хорошее настроение». Появилось ли желание вновь принять участие в этом турнире? В прошлые годы у вас были очень запоминающиеся номера.

Анастасия: Вообще, этот турнир очень интересный в плане творчества, нет каких-то обязательных элементов, и можно именно творить, чего мы не можем делать в своих соревновательных программах. Конечно, желание есть, но нужно думать над идеями, потому что это очень обширная тема.

– Рассказывали ли вам что-то о турнире, который будет проходить на Байкале?

Анастасия: Нет, мы знаем только то, что было в медиа.

Александр: Мы обрадовались, когда увидели эту новость. Видел много роликов, как люди катаются на льду на Байкале, – они очень атмосферные, было бы очень приятно там выступить.

– Совсем недавно прошёл совет ISU, в повестке которого появился вопрос о допуске россиян до международных стартов, однако пока ничего не поменялось. Следили ли вы за развитием событий?

Анастасия: Не особо следили за этим. Когда решение уже было вынесено, мы об этом прочитали, поняли – в этом сезоне будет вот так. Честно говоря, и не особо ожидали. Наоборот, наверное, было бы сюрпризом, что допустили.

Александр: Ленту новостей специально не обновлял каждую минуту, просто увидел новость и понял, что придётся работать в том же режиме.

– На мемориале Панина-Коломенкина внимание к парному катанию и, в частности, к вашей паре было очень серьёзным – и много игрушек, и уникальные подарки – куклы ручной работы. Что из креатива фанатов запомнилось больше всего за последние годы?

Александр: Таких кукол нам дарят уже в третий раз (улыбается). Раньше дарили кукол в образах из программы «Элвис Пресли», а давным-давно в первый наш совместный с Настей сезон подарили кукольных нас в обычной одежде, это было на чемпионате России перед Олимпиадой в Пхёнчхане. Для меня это было вау, очень понравились тогда эти куклы. До сих пор помню, хотя столько лет уже прошло.

– А многочисленные игрушки, которые кидают на лёд, – что вы с ними делаете? Собираете ли коллекцию?

Анастасия: Есть какие-то игрушки, которые чем-то цепляют, запоминаются, их оставляю. Не могу сказать, что их очень много, но какие-то у меня дома есть. Многие отдаю – у меня много друзей, знакомых с детьми.

Александр: Мишка, которого подарили на контрольных прокатах, уехал к родителям домой. Мишки, которых подарили после короткой программы на мемориале, тоже отправились к родителям. После прокатов собралось определённое количество игрушек, и теперь нужно выделить время, чтобы съездить в детский дом и подарить их.