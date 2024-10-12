«Соперницами нас считаете только вы». Медведева переросла конфликт с Загитовой и простила?

Замена Загитовой на Медведеву в новом сезоне «Ледникового периода» вновь запустила разговоры о давней нелюбви между фигуристками.

И, хотя Женя резко оборвала начавшуюся дискуссию: «Соперницами нас считаете только вы», правда, кажется, закопана гораздо глубже.

Олимпийская история продолжается вне льда: Женя и Алина не переставая пикируются друг с другом, запускают параллельные шоу и борются за внимание в разных областях.

Замена Загитовой на Медведеву вызвала скандал

Запуск нового сезона проекта «Ледниковый период» всколыхнул мир любителей фигурного катания. Теперь в шоу будут принимать участие не знаменитости, а обычные люди, прошедшие кастинг. Тем не менее не это стало главной темой для обсуждения, а замена Алины Загитовой на Евгению Медведеву. Именно двукратная чемпионка мира составит компанию Алексею Ягудину в качестве ведущей. Неудивительно, что после этой новости поклонники обеих фигуристок схлестнулись в ожесточённой дискуссии, какая из спортсменок более достойна места на сцене.

И, конечно же, это дошло и до самих участниц конфликта, однако Медведева резко оборвала начинающиеся баталии:

«Я даже это комментировать не буду. Соперницами нас считаете только вы. Илья всё сказал. У меня был прекрасный опыт ведения в 2018 году, мне безумно понравилось в течение двух сезонов кататься. В этом сезоне из-за каких-то своих проектов, из-за подготовки ледового шоу я не смогла кататься, к сожалению. Всё-таки я пока что больше себя ассоциирую с фигуристкой. Мне очень нравится кататься в паре, мне очень нравится пробовать много образов, я получаю от этого колоссальное удовольствие. Но в этом сезоне так. Предложили — согласилась», — сказала она на пресс-конференции.

Её слова подтвердил продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух:

«Вы так говорите, будто 16 лет его вела Алина Загитова, и сейчас вдруг её заменили. Очень странная позиция. Я понимаю, что она хорошая для прессы, для стравливания. Но до этого Женя прекрасно выступала в проекте и, думаю, ещё не раз вернётся обратно. Никто никого не заменил. Алина прекрасная ведущая, она сейчас также работает на Первом канале, у неё свои проекты, у нас – свои. Всё хорошо. Я уверен, что мы ещё не раз все пересечёмся».

После этого разговора показалось, что Женя переросла конфликт с Алиной и отпустила ситуацию, но, как и всегда, есть одно «но».

Медведева «воюет» с Загитовой из-за Олимпиады

Их история слишком сложная, чтобы взять и забыть, а потом простить и себя, и соперницу.

Противостояние Медведевой и Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане вошло в историю как одно из ярчайших и динамичных в фигурном катании. Спортсменки, буквально выросшие на одном льду, разыграли между собой медали главного старта четырёхлетия. Естественно, не обошлось без драмы: если выступление Алины на корейской арене завершилось триумфом, то серебро Жени стало для неё личной трагедией. Брошенные в порыве эмоций слова о сдерживании соперницы в юниорах и реакция самой Этери Тутберидзе лишь подтверждают это. Однако даже после всего случившегося фигуристка отрицала существование взаимной неприязни. По словам Медведевой, её конкуренция с Загитовой носила здоровый характер, никак не отражаясь на их общении в обычной жизни.

«Я слышала столько раз про то, что Загитова и Медведева — соперницы на льду, за пределами льда… Нет, прежде всего мы люди. Мы общаемся, мы друзья, мы девчонки, мы можем поболтать о чём угодно. Но когда мы на льду — это спорт, настоящий спорт. Мы должны бороться. И на каждом турнире я чувствую себя как на маленькой войне. Спорт — это маленькая война. На льду ты один. Да, твой друг здесь выступает, но ты должен биться с ним», — говорила Женя «РИА Новости».

Алина Загитова и Евгения Медведева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По окончании Олимпиады Медведева и Загитова поддерживали нейтралитет, но напряжение чувствовалось, ведь весь следующий сезон они соревновались, и Алина была успешнее, хотя крупных побед вплоть до чемпионата мира у неё не было. На мировом первенстве случилась последняя победа Загитовой, а Медведева забрала бронзу. Затем Алина объявила о приостановке карьеры в декабре 2019-го после финала Гран-при, а Женя продержалась ровно на полстарта больше — выступила в короткой программе чемпионата России и снялась из-за сломанного конька.

С тех пор их невидимое противостояние перешло в другую плоскость.

Пикировки, параллельные шоу и борьба за фанатов

Хотелось бы верить, что давняя боль ушла у обеих фигуристок, но их поступки говорят сами за себя.

На Кубке Первого канала в роли капитанов команд Медведева и Загитова устроили пожар, когда на пресс-конференции обсуждали итоги турнира. Тогда подопечные Алины победили, а Женя не смогла с этим смириться.

Полыхнуло не только на том КПК!

Медведева в целом не умеет проигрывать, и каждое поражение даётся ей тяжело, во многом из-за того злосчастного серебра. В «Ледниковом периоде», когда Женя выступала в качестве участницы (а Алина была ведущей), ей было трудно сдержать эмоции. В паре с актёром Фёдором Федотовым фигуристка заняла второе место, отчего и родилась такая шутка: «Родное серебро, куда же без него-то?»

Отношения спортсменок после Олимпиады нельзя назвать ровными, хотя сами они уверяют в обратном. Постоянные пикировки и борьба за фанатов очень заметны. Случайно или нет, но послеспортивные карьеры Медведевой и Загитовой будто идут параллельно: ледовые шоу, работа в качестве ведущих, развитие в шоу-бизнесе, а теперь и пробы себя в качестве продюсеров собственных ледовых проектов.

В начале июля Женя и Алина почти одновременно объявили о подготовке собственных шоу: и хоть проекты по сути своей разные, это не помешало зародиться разговорам, что кто-то за кем-то повторяет. Тем более их подогревают и сами девушки.

Однажды в ответ на вопрос, про что же будет шоу Загитовой, Медведева ответила: «Что-то про безызбежность, наверное», за что совершенно справедливо получила «ответку»: «На дворе 2024 год, а кто-то всё ещё в 2018-м», — написала олимпийская чемпионка Пхёнчхана.

Теперь фанатам остаётся только ждать, когда вслед за «Хранителями времени» Загитовой выйдет юбилейное шоу Медведевой. Сравнений не избежать, но останутся ли спокойными сами Женя и Алина, покажет время.