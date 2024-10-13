Валиева отрезала волосы, Загитова — тоже! У кого из наших фигуристок самое крутое каре?

Каре всегда в тренде, и наши прекрасные фигуристки отлично это знают! Классическое или удлинённое, оно не только преображает девушек внешне, но и придаёт им внутренней силы и повышает уверенность в себе. Для спортсменок это особенно важно, ведь они регулярно сталкиваются со стрессом, выступая на соревнованиях и в ледовых шоу.
Стильная стрижка при этом невероятно функциональна: позволяет создавать самые разные образы — от элегантной и строгой леди до смелой и дерзкой кокетки. Неудивительно, что популярность каре не ослабевает многие годы.
Минувшим летом его счастливой обладательницей стала Камила Валиева, в сентябре к ней присоединилась Алина Загитова, а Евгения Медведева успела пощеголять с ним в не слишком далёком прошлом. Елизавета Худайбердиева и вовсе остаётся верной каре уже несколько лет.
Так давайте выберем фигуристку, которая больше всех заслуживает звания королевы каре и вызывает самый бурный восторг с этой стрижкой. Внизу 10 номинанток, голосуйте!
- Если вы хотите поднять кого-то из девушек в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Камила Валиева
После того как Камиле исполнилось 18, она с удовольствием принялась экспериментировать с волосами. Сначала осветлилась, а к последнему звонку в школе бесстрашно сделала каре. Часть фанатов фигуристки немного расстроились, ведь у Камилы очень красивые густые волосы – резать такие жалко. Но на самом деле стрижка была классной идеей: каре девушке безумно идёт, и хочется верить, что с отрезанными прядями из её жизни ушло всё плохое.
Елизавета Туктамышева
За долгую карьеру Императрица успела покататься со стильным каре и совсем не переживала, что его не получится собрать в стандартный гладкий пучок. Озорной, немного небрежный хвостик всегда был милее её душе и выделял на соревнованиях, подчёркивая яркий характер. В повседневной жизни Лиза укладывала каре в зависимости от настроения и легко перевоплощалась из дерзкой бунтарки в деловую леди.
Сегодня девушка уже не носит каре, но взаимной любви с пучками у неё так и не случилось.
Евгения Медведева
Двукратная чемпионка мира внезапно попрощалась с копной длинных волос весной 2020 года. Тогда Женя ещё тренировалась в Канаде и совсем не подозревала, что скоро застрянет в Японии из-за пандемии коронавируса, а осенью вернётся обратно под крыло к Тутберидзе. По сравнению с этими драматичными поворотами судьбы внешние перемены Жени, конечно, не казались чем-то значительным. Однако в действительности с новой причёской фигуристка окончательно повзрослела и превратилась в настоящую леди.
Сейчас Женя вновь отращивает волосы и становится краше день ото дня. Но если однажды она снова захочет каре, то любой парикмахер почтёт за честь с ней поработать.
Елизавета Худайбердиева
Лиза верна каре на протяжении нескольких лет, но при этом не перестаёт удивлять переменами. Для соревнований в танцах на льду она постоянно придумывает новые причёски, а ещё словно ввела традицию регулярно менять цвет волос. По природе брюнетка, девушка побывала в роли блондинки разных оттенков, а теперь блистает с яркими рыжими локонами. В любом случае её каре всегда смотрится шикарно и вызывает восхищение окружающих.
Софья Муравьёва
Хотя сегодня у нежной белокурой Сони волосы спадают ниже плеч, в прошлом она носила каре, которое придавало её эльфийской внешности особую воздушность и лёгкость. Особых укладок при этом не требовалось. Девушка покоряла естественностью, и некоторая спутанность волос лишь добавляла ей шарма.
Впрочем, и с отросшими волосами Соня напоминает прекрасную фею и творит на льду волшебство своими коньками.
Алина Загитова
В этом году олимпийская чемпионка не перестаёт удивлять! И дело не только в её многочисленных рабочих проектах и перегруженном графике, но и в смелых бьюти-экспериментах. Незадолго до премьеры собственного ледового шоу в Казани она отказалась от блонда и покрасилась в родной цвет. В сентябре Алина продолжила преображение и сделала каре, чем приятно шокировала публику.
Хотя приятно – слишком мало, чтобы выразить весь восторг от новой стрижки спортсменки. Алина роскошна как никогда и готова покорять этот мир на зависть многочисленным хейтерам.
Алёна Косторная
Перейдя летом 2020-го от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, Алёна одновременно открыла эстафету экспериментов с волосами. Было их очень много, но началось всё с покраски в блонд и стрижки практически удлинённого каре. Гладкая, аккуратная укладка красиво обрамляла изысканные черты лица и подчёркивала хрупкость девушки. Но надолго эта причёска с чемпионкой Европы не задержалась, а последующие куда более смелые образы затмили период ношения каре.
Тиффани Загорски
Очаровательная француженка, выступавшая за Россию в танцах на льду, была настоящей зажигалкой, а её огненно-рыжее каре идеально сочеталось с бешеной харизмой. Тиффани, словно солнце, дарила тепло зрителям во время выступлений, оставляя на льду мощную положительную энергетику. К сожалению, из-за долгого и трудного восстановления после менингита она не смогла продолжить карьеру, но оставила след в сердцах миллионов болельщиков, которые запомнили её в том числе благодаря эффектной стрижке.
Анастасия Зинина
О талантливой одиночнице в прошлом сезоне почти ничего не было слышно, ибо она не выступала на крупных российских турнирах. Настя долго восстанавливалась после травмы, а потом сражалась с болезнью, которая едва не приковала её к креслу. Преодолев все испытания, она по крупицам заново собирала прыжки и накатывала программы на небольших соревнованиях.
Неудивительно, что после всех испытаний её сердце потребовало перемен, и она решила сделать стрижку. Выбор пал на каре, и Настя определённо не прогадала.
Интересно, как теперь она будет укладывать волосы: сможет по-прежнему собрать пучок, завяжет хвост или придумает нечто совершенно иное?
Мария Сотскова
Известной одиночнице захотелось примерить каре во время второй беременности, которая настигла её меньше чем через год после первой. Маша выбрала удлинённый вариант стрижки и раскрыла свою красоту с новой силой. К тому же каре стало для неё своеобразным символом нового жизненного этапа: теперь она молодая счастливая мама, да ещё и двух деток!