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Фигуристки с каре: Загитова, Медведева, Валиева, Худайбердиева, Туктамышева, Косторная, голосование, рейтинг

Валиева отрезала волосы, Загитова — тоже! У кого из наших фигуристок самое крутое каре?
Дарья Кирюхина
Рейтинг: у кого из фигуристок самое крутое каре
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Медведева опередила Алину с Камилой, и её давняя причёска до сих пор вызывает восторги.

Каре всегда в тренде, и наши прекрасные фигуристки отлично это знают! Классическое или удлинённое, оно не только преображает девушек внешне, но и придаёт им внутренней силы и повышает уверенность в себе. Для спортсменок это особенно важно, ведь они регулярно сталкиваются со стрессом, выступая на соревнованиях и в ледовых шоу.

Стильная стрижка при этом невероятно функциональна: позволяет создавать самые разные образы — от элегантной и строгой леди до смелой и дерзкой кокетки. Неудивительно, что популярность каре не ослабевает многие годы.

Минувшим летом его счастливой обладательницей стала Камила Валиева, в сентябре к ней присоединилась Алина Загитова, а Евгения Медведева успела пощеголять с ним в не слишком далёком прошлом. Елизавета Худайбердиева и вовсе остаётся верной каре уже несколько лет.

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Так давайте выберем фигуристку, которая больше всех заслуживает звания королевы каре и вызывает самый бурный восторг с этой стрижкой. Внизу 10 номинанток, голосуйте!

  • Если вы хотите поднять кого-то из девушек в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите лишь сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: у кого из наших фигуристок самое крутое каре?
Фото: Из личного архива фигуристки
1 место

Камила Валиева

После того как Камиле исполнилось 18, она с удовольствием принялась экспериментировать с волосами. Сначала осветлилась, а к последнему звонку в школе бесстрашно сделала каре. Часть фанатов фигуристки немного расстроились, ведь у Камилы очень красивые густые волосы – резать такие жалко. Но на самом деле стрижка была классной идеей: каре девушке безумно идёт, и хочется верить, что с отрезанными прядями из её жизни ушло всё плохое.

Фото: Из личного архива фигуристки
2 место

Елизавета Туктамышева

За долгую карьеру Императрица успела покататься со стильным каре и совсем не переживала, что его не получится собрать в стандартный гладкий пучок. Озорной, немного небрежный хвостик всегда был милее её душе и выделял на соревнованиях, подчёркивая яркий характер. В повседневной жизни Лиза укладывала каре в зависимости от настроения и легко перевоплощалась из дерзкой бунтарки в деловую леди.

Сегодня девушка уже не носит каре, но взаимной любви с пучками у неё так и не случилось.

Фото: Из личного архива фигуристки
3 место

Евгения Медведева

Двукратная чемпионка мира внезапно попрощалась с копной длинных волос весной 2020 года. Тогда Женя ещё тренировалась в Канаде и совсем не подозревала, что скоро застрянет в Японии из-за пандемии коронавируса, а осенью вернётся обратно под крыло к Тутберидзе. По сравнению с этими драматичными поворотами судьбы внешние перемены Жени, конечно, не казались чем-то значительным. Однако в действительности с новой причёской фигуристка окончательно повзрослела и превратилась в настоящую леди.

Сейчас Женя вновь отращивает волосы и становится краше день ото дня. Но если однажды она снова захочет каре, то любой парикмахер почтёт за честь с ней поработать.

Фото: Из личного архива фигуристки
4 место

Елизавета Худайбердиева

Лиза верна каре на протяжении нескольких лет, но при этом не перестаёт удивлять переменами. Для соревнований в танцах на льду она постоянно придумывает новые причёски, а ещё словно ввела традицию регулярно менять цвет волос. По природе брюнетка, девушка побывала в роли блондинки разных оттенков, а теперь блистает с яркими рыжими локонами. В любом случае её каре всегда смотрится шикарно и вызывает восхищение окружающих.

Фото: Из личного архива фигуристки
5 место

Софья Муравьёва

Хотя сегодня у нежной белокурой Сони волосы спадают ниже плеч, в прошлом она носила каре, которое придавало её эльфийской внешности особую воздушность и лёгкость. Особых укладок при этом не требовалось. Девушка покоряла естественностью, и некоторая спутанность волос лишь добавляла ей шарма.

Впрочем, и с отросшими волосами Соня напоминает прекрасную фею и творит на льду волшебство своими коньками.

Фото: Из личного архива фигуристки
6 место

Алина Загитова

В этом году олимпийская чемпионка не перестаёт удивлять! И дело не только в её многочисленных рабочих проектах и перегруженном графике, но и в смелых бьюти-экспериментах. Незадолго до премьеры собственного ледового шоу в Казани она отказалась от блонда и покрасилась в родной цвет. В сентябре Алина продолжила преображение и сделала каре, чем приятно шокировала публику.

Хотя приятно – слишком мало, чтобы выразить весь восторг от новой стрижки спортсменки. Алина роскошна как никогда и готова покорять этот мир на зависть многочисленным хейтерам.

Фото: Из личного архива фигуристки
7 место

Алёна Косторная

Перейдя летом 2020-го от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, Алёна одновременно открыла эстафету экспериментов с волосами. Было их очень много, но началось всё с покраски в блонд и стрижки практически удлинённого каре. Гладкая, аккуратная укладка красиво обрамляла изысканные черты лица и подчёркивала хрупкость девушки. Но надолго эта причёска с чемпионкой Европы не задержалась, а последующие куда более смелые образы затмили период ношения каре.

Фото: Из личного архива фигуристки
8 место

Тиффани Загорски

Очаровательная француженка, выступавшая за Россию в танцах на льду, была настоящей зажигалкой, а её огненно-рыжее каре идеально сочеталось с бешеной харизмой. Тиффани, словно солнце, дарила тепло зрителям во время выступлений, оставляя на льду мощную положительную энергетику. К сожалению, из-за долгого и трудного восстановления после менингита она не смогла продолжить карьеру, но оставила след в сердцах миллионов болельщиков, которые запомнили её в том числе благодаря эффектной стрижке.

Фото: Из личного архива фигуристки
9 место

Анастасия Зинина

О талантливой одиночнице в прошлом сезоне почти ничего не было слышно, ибо она не выступала на крупных российских турнирах. Настя долго восстанавливалась после травмы, а потом сражалась с болезнью, которая едва не приковала её к креслу. Преодолев все испытания, она по крупицам заново собирала прыжки и накатывала программы на небольших соревнованиях.

Неудивительно, что после всех испытаний её сердце потребовало перемен, и она решила сделать стрижку. Выбор пал на каре, и Настя определённо не прогадала.

Интересно, как теперь она будет укладывать волосы: сможет по-прежнему собрать пучок, завяжет хвост или придумает нечто совершенно иное?

Фото: Из личного архива фигуристки
10 место

Мария Сотскова

Известной одиночнице захотелось примерить каре во время второй беременности, которая настигла её меньше чем через год после первой. Маша выбрала удлинённый вариант стрижки и раскрыла свою красоту с новой силой. К тому же каре стало для неё своеобразным символом нового жизненного этапа: теперь она молодая счастливая мама, да ещё и двух деток!

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