Валиева отрезала волосы, Загитова — тоже! У кого из наших фигуристок самое крутое каре?

Медведева опередила Алину с Камилой, и её давняя причёска до сих пор вызывает восторги.

Каре всегда в тренде, и наши прекрасные фигуристки отлично это знают! Классическое или удлинённое, оно не только преображает девушек внешне, но и придаёт им внутренней силы и повышает уверенность в себе. Для спортсменок это особенно важно, ведь они регулярно сталкиваются со стрессом, выступая на соревнованиях и в ледовых шоу.

Стильная стрижка при этом невероятно функциональна: позволяет создавать самые разные образы — от элегантной и строгой леди до смелой и дерзкой кокетки. Неудивительно, что популярность каре не ослабевает многие годы.

Минувшим летом его счастливой обладательницей стала Камила Валиева, в сентябре к ней присоединилась Алина Загитова, а Евгения Медведева успела пощеголять с ним в не слишком далёком прошлом. Елизавета Худайбердиева и вовсе остаётся верной каре уже несколько лет.

Так давайте выберем фигуристку, которая больше всех заслуживает звания королевы каре и вызывает самый бурный восторг с этой стрижкой. Внизу 10 номинанток, голосуйте!

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