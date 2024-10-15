От рэп-баллады до постхардкора с сальто. Безумные эксперименты Малинина принесут золото?

Илья не побоялся выйти на лёд под быстрый речитатив и экстрим вокал. Но ставка, кажется, сыграла, и даже без квакселя он набрал 310+ баллов.

Накануне старта нового сезона в фигурном катании агент Ильи Малинина Ари Закарян сделал громкое заявление о своём подопечном: «Он будет много удивлять болельщиков в этом спортивном году. В каждом своём появлении на льду он делает что-то новое, это стало некой закономерностью».

И эти слова не были пустым звуком: американский гений пустился во все тяжкие и отважился на рисковые эксперименты с музыкой, программами и запрещёнными элементами. Чемпион мира вышел на лёд под рэп-балладу и постхардкор с экстрим вокалом, но оказалось, что за каждой постановкой стоит личная история, поэтому обычно консервативные судьи приняли выбор строптивого фигуриста и даже расщедрились на 310+ баллов.

Малинин даже без четверного акселя теперь непобедим. Не зря Илья грезит об олимпийском золоте?

Неоднозначная короткая программа под лиричный рэп

В новый сезон Илья Малинин входит в статусе сильнейшего фигуриста мира, которому всё по плечу — даже собрать шесть квадов после болезни, включая четверной аксель. Именно с таким набором американский гений взял заветное золото в Монреале. Однако, судя по всему, спортсмен не рассчитывает на авансы от судей и активно работает над собой, чтобы закрыть свои слабые места, ведь в голове свежи воспоминания, когда арбитры «давили» технического революционера, наказывая за несбалансированные программы с отсутствием интересной хореографии и недостатком артистической подготовки.

Именно поэтому Малинин решил исправиться и предоставить на всеобщий суд две уникальные постановки, но, конечно же, сделал это в своём стиле — резко и безапелляционно. Илья ударился в безумные эксперименты с музыкой, композицией и сторителлингом.

В короткой программе представитель США неожиданно выбрал лиричный рэп — песню Running исполнителя NF. Проникновенная баллада про бегство от внутренней тьмы и гордыни — довольно личная история, и фигурист не стесняется этого:

«Что мне нравится в музыке NF — в песнях он всегда рассказывает личную историю. Он очень откровенно, безо всяких метафор говорит о своей жизни. В его песнях классные слова, они цепляют и заставляют вслушиваться», — говорил он в интервью Sports.

Илья Малинин Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Очевидно, что Малинин отважился завести открытый диалог с публикой, при этом отойти от приевшейся и совершенно не подходящей ему по стилю классики. И в целом результат оказался хорошим: постановка получилась гармоничной, с конкретным замыслом, с точной проработкой образа. Илья чувствовал себя в ней раскрепощённо, отчего его катание выглядело легко. Однако были и недостатки: несмотря на появление новых вращений, необычной финальной позы, некоторые элементы вызывали вопросы, например, нелепые перепрыжки, которые не давали нужного эффекта из-за плохой работы корпусом и отсутствия достаточного контроля движений.

Возможно, фигурист ещё не набрал форму для этого, не выкатал до идеала короткую программу (у Малинина был лишь один старт на Lombardia Trophy), но произвольная выглядела на том же турнире куда любопытнее.

Вампирская сага с экстрим вокалом и кровавым костюмом

Здесь спортсмен не стал мелочиться и взял сложную постхардкорную композицию I’m Not a Vampire группы Falling in Reverse. Нужно уточнить, что Малинин предсказуемо выбрал не оригинальную панк-версию, а новую симфоническую. Но это не сделало задачу легче, так как Илье предстояло в несколько минут уместить театрализованное представление, в котором тьма (снова) угрожает миру.

Если точнее, то тема постановки — вампирская сага, где скандальный Граф Дракула соблазняет невинную девушку и прячется от представителей закона, параллельно пытаясь разобраться в своих чувствах. Такой концепт своей песне создал солист Тони Радке, и Малинин прекрасно справился с воплощением этой идеи на льду.

Хореографически постановка оказалась более наполненной — Ше-Линн Бурн добавила новые походы, усложнила рисунок программы, поработала над деталями и акцентами. Илья сумел пластически реализовать всё задуманное: когда было необходимо, он скользил мягче; когда же настала очередь мощной экстрим вокальной партии, он сгруппировался и отыграл не только телом, но и лицом.

Илья Малинин Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Конечно, программа на старте сезона не выглядит завершённой и нуждается в «чистке», но основной макет есть, и главная отличительная черта — запрещённое сальто как символ протеста (очень подходит как Илье, так и самой теме выступления) — тоже. Да и кровавый костюм, который намекает на вампирскую драму, также готов.

Вероятно, эта постановка станет одной из самых узнаваемых в этом году, поскольку в ней есть интересный сюжет, нестандартная музыка и продуманная компоновка. Немногие могут похвастаться этим.

Запрещённое сальто + пятерной прыжок = золото Олимпиады?

Но классные программы — лишь половина успеха. Малинин не забывает и про своё основное направление — сумасшедшую технику. Сальто Илья исполнил, скорее, для развлечения, так как чувствовал своё превосходство, а на кону не стояла важная медаль. Вряд ли фигурист будет включать в прокат запрещённый элемент, например, на Олимпиаде, хотя от американца можно ожидать всего. В том числе и пятерного прыжка, который уже разучивается, но пока остаётся за закрытыми дверями.

«Я пробую его, но до совершенства ещё далеко, хотя это всё же реально. Однако для показа на соревнованиях он ещё не готов», — делился Малинин.

В Милане Илья может по-настоящему удивить, но даже без него его шансы на золото велики. Четверной аксель — это не шутки. Но не он — главное оружие спортсмена. Сейчас всё идёт к тому, что чемпион мира нарабатывает базу, чтобы быть неуязвимым, не полагаясь на кваксель. И ему удалось: благодаря качественным программам, развитию навыков скольжения, хореографического прогресса Малинин набрал 310 с лишним баллов за оба проката, не включая прыжок в 4,5 оборота. Что же будет, когда он его вернёт?..

Что ж, Илья в себе не сомневается:

«Я думаю, что достаточно близок к золотой олимпийской медали, но знаю, что ещё много работы, которую я должен сделать. Всегда пытаюсь найти что-то новое и работать над этим. Так что я надеюсь улучшиться, когда попаду на Олимпиаду. И тогда у меня будет шанс попасть на вершину», — сказал он в сюжете FujiTV.

Не терпится это увидеть.