Международная фигурка стартует в Америке! Бывшие россияне поборются за медали

Чемпионская серия Гран-при ISU наконец-то стартует на этой неделе! С 19 по 21 октября первый этап принимает город Аллен в штате Техас (США), и уже там мы увидим яркие выступления сильнейших фигуристов планеты.

Основное внимание, безусловно, притянет американец с русскими корнями Илья Малинин, который владеет уникальным четверным акселем и, кажется, готов пойти дальше, выполнив фирменный прыжок в каскаде с тройным тулупом. Составить компанию Малинину на пьедестале обязательно попытается воспитанник Тутберидзе Ника Эгадзе, представляющий Грузию. В прошлом году он занял на этапе в США досадное четвёртое место и должен быть как никогда мотивирован добыть за океаном медаль.

Настоящей сенсацией грозят обернуться соревнования женщин. Все три американские одиночницы имеют хорошие шансы попасть в тройку и наверняка сделают всё, чтобы не пустить на подиум соперниц из других стран.

В парном виде на самые высокие места претендуют экс-россияне Анастасия Метёлкина/Лука Берулава и Мария Павлова/Алексей Святченко. А в состязаниях среди танцевальных дуэтов права на бронзу серьёзно предъявит дочь Тутберидзе Диана Дэвис и её муж Глеб Смолкин.

С такими интригами турнир в США обещает захватывающее зрелище и не позволит заскучать до старта российского аналога серии Гран-при.

Ученик Тутберидзе сразится с легендарным Малининым

Не будем лукавить: очень трудно представить, что на Гран-при в США кто-то на равных поборется за золото с действующим чемпионом мира Ильёй Малининым. Американец из семьи русских эмигрантов в сентябре продемонстрировал прекрасную готовность к сезону на «челленджере» Lombardia Trophy и спокойно набрал более 300 баллов, несмотря на облегчённый контент в произвольной. Под облегчённым, правда, в его случае подразумевается четыре квада вместо шести и отсутствие среди них фирменного четверного акселя.

Для большинства одиночников подобная сложность — голубая мечта, а среди участников этапа в Аллене с набором из четырёх квадов ранее выступали лишь японец Као Миура и грузин Ника Эгадзе. Миура при чистом катании способен приблизиться к Малинину, но вряд ли внезапно вырвет победу. Дело в том, что японский фигурист не имеет в своём арсенале самого дорогого четверного лутца, а четверной флип он пробовал всего раз — и крайне неудачно.

Эгадзе на том же Lombardia Trophy впервые приземлил квад-лутц на радость тренерскому штабу Тутберидзе, однако привычно посыпался во второй половине произвольной. Попасть на пьедестал Гран-при США уже будет для него триумфом. В прошлом году он занял там обидное четвёртое место. Пора реабилитироваться и громко заявить о себе.

Ника Эгадзе Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Француза Кевина Аймоза, к сожалению, сейчас нельзя назвать одним из главных претендентов на медали. И это при том, что в 2023-м он выиграл на американском этапе серебро. С тех пор с талантливым спортсменом творится нечто невообразимое: он буквально проваливает прокаты и никак не разберётся с внутренними демонами. На местном турнире во Франции в конце сентября Аймоз снова установил личный антирекорд: не справился ни с одним прыжком в произвольной и напортачил с двумя вращениями. Хочется, разумеется, верить, что он восстанет из пепла уже в эти выходные, а чёрную полосу в карьере навсегда оставит позади.

При таких раскладах Малинин может смело рисковать на Гран-при в США и замахнуться на каскад из четверного акселя и тройного тулупа. На видео с тренировки этот сумасшедший элемент выглядел у него безупречно. Если получится повторить его в рамках соревнований, то Илья снова впишет своё имя в историю.

Американки могут занять весь подиум у женщин

Битва женщин на техасском льду, вероятно, обернётся коалицией американских одиночниц против участниц из других стран. Изабо Левито, Брейди Теннелл и Элис Лин-Грейси — вся троица метит на подиум, чему максимально поспособствуют, конечно, домашние стены.

Впрочем, разборки между собой у них всё равно неизбежны. Вчерашняя юниорка Лин-Грейси неожиданно выстрелила в середине сентября на турнире Nebelhorn Trophy и обыграла соотечественницу Левито. Вице-чемпионка мира была сама виновата, так как допустила грубые ошибки в короткой, но и с чистым катанием ей есть о чём беспокоиться. Элис очень близко подошла к личному рекорду Изабо двухлетней давности — 213,33 балла против 215,74. Не исключено, что при идеальных выступлениях обеих судьи осмелятся поставить выше свежую кровь.

Теннелл, вернувшаяся на соревнования после почти годового перерыва из-за травмы, должна сильно постараться, чтобы взять бронзу. Задача сложная, но выполнимая, ибо иностранные конкурентки, которых ей стоит бояться, не слишком стабильны.

Изабо Левито Фото: Anadolu via Getty Images

Помешать американкам захватить весь пьедестал могут бельгийка Нина Пинзаррон и три одиночницы из Японии. Для Пинзаррон Гран-при в США станет первым стартом в текущем сезоне, поэтому её форма — сплошная интрига. Фигуристка точно нацелится на медаль, однако её слабый прокат на чемпионате мира — 2024 подрывает желание делать на неё ставку.

Японские трикселистки Вакаба Хигути и Ринка Ватанабэ, судя по их недавним турнирам, пока не очень готовы к серьёзной борьбе. Особенно это касается Ринки, которая отчаянно штурмует тройной аксель, но терпит фиаско, а затем срывает и другие элементы. Тем не менее её стремление к прогрессу вызывает огромное уважение. Благодаря ей этап в США не останется без попыток ультра-си у женщин.

Ещё одна японка и дебютантка во взрослых Юна Аоки вызывает интерес, так как владеет эффектным каскадом тройной лутц — тройной риттбергер. Будет приятно увидеть элемент, который прославили наши олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, ведь после их ухода из спорта его практически никто не исполняет.

Русская школа в парном катании и борьба за бронзу Дэвис и Смолкина с Морозов и Ченом

Громких сенсаций в противостоянии спортивных пар за золото на Гран-при в США не ожидается. Японцы Рику Миура и Рюити Кихара — явные фавориты и едва ли позволят подвинуть себя с первого места. Однако серебро и бронзу должны увезти экс-россияне Анастасия Метёлкина/Лука Берулава и Мария Павлова/Алексей Святченко. Спортсмены катаются за Грузию и Венгрию соответственно, но по-прежнему тренируются в России и прославляют тем самым русскую школу. Их превосходство над конкурентами абсолютно логично. Вопрос, кто из них конкретно выступит лучше и покажет более высокий результат.

Лидеры в танцах на льду тоже известны. Симпатии судей без сомнений будут на стороне двукратных чемпионов мира — американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса. На втором месте с большой вероятностью расположатся британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон. Вакантной останется только третья строчка.

Именно её и попытаются занять дочь Тутберидзе Диана Дэвис и её муж Глеб Смолкин. Гран-при в США станет для них дебютным под флагом Грузии и первым турниром после перехода в знаменитую монреальскую академию Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона. С такими наставниками шансы взять бронзу возрастают, хотя сделать это будет непросто. Диане и Глебу необходимо одолеть ярких чехов Катерину Мразкову и Даниэля Мразека и сильных канадцев Мари-Жад Лорьо и Ромена Ле Гака.

От бронзовой награды не откажется без борьбы и новоиспечённый тандем Аннабель Морозов и Джеффри Чена. Весной бывшая россиянка благополучно перешла в США и теперь активно пробивает себе место под солнцем на международной арене.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

Расписание

Соревнования пройдут с 19 по 21 октября. Для удобства приводим расписание по московскому времени:

19 октября, суббота

Спортивные пары, короткая программа — 1:59.

Женщины, короткая программа — 3:25.

Танцы на льду, ритм-танец — 21:03.

Спортивные пары, произвольная программа — 22:43.

20 октября, воскресенье

Мужчины, короткая программа — 1:16.

Женщины, произвольная программа — 3:06.

Мужчины, произвольная программа — 19:04.

Танцы на льду, произвольный танец — 21:22.

21 октября, понедельник

Показательные выступления — 2:45.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: International Skating Union via Getty Images

Список участников

Мужчины: Уэсли Чиу (Канада), Кевин Аймоз, Франсуа Пито (все — Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Као Миура, Косиро Симада, Нодзому Йосиока (все — Япония), Денис Васильев (Латвия), Донован Каррильо (Мексика), Лукас Бруссард, Илья Малинин, Максим Наумов (все — США).

Женщины: Ольга Микутина (Австрия), Нина Пинзаррон (Бельгия), Леа Серна (Франция), Юна Аоки, Вакаба Хигути, Ринка Ватанабэ (все — Япония), Минче Ким (Южная Корея), Софья Степченко (Латвия), Ливия Кайзер (Швейцария), Изабо Левито, Элис Лин-Грейси, Брейди Теннелл (все — США).

Спортивные пары: Милания Вяанянен/Филиппо Клериси (Финляндия), Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания), Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия), Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия), Рику Миура/Рюити Кихара (Япония), Алиса Ефимова/Миша Митрофанов, Элли Кам/Дэниэл О’Ши, Кейти Макбит/Даниил Паркман (все — США).

Танцы на льду: Алисия Фаббри/Пол Айер, Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Канада), Катерина Мразкова/Даниэль Мразек (Чехия), Оливия Смарт/Тим Дик (Испания), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия), Элизабет Ткаченко/Алексей Киляков (Израиль), Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Аннабель Морозов/Джеффри Чен, Лиа Несет/Артём Маркелов (все — США).