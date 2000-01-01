Наши люди на Skate America! Дочь Тутберидзе с мужем, уникум Малинин — за кого болеть?

Наши люди на Skate America!
Российским болельщикам будет за кого поболеть во время первого этапа международной серии Гран-при. Здесь выступят и Илья Малинин, и Диана Дэвис/Глеб Смолкин, и даже Аннабель Морозов.
Илья Малинин (США)
Сын бывших фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова — один из главных иностранных любимчиков российской публики. Илья уже вошёл в историю, прыгнув четверной аксель, но это его не останавливает. Чемпион мира готов ставить новые рекорды.
Максим Наумов (США)
Сын чемпионов мира из России Вадима Наумова и Евгении Шишковой пусть пока и далёк от достижений Малинина, всё же не оставляет надежд пробиться в элиту мужского одиночного катания в США.
Ника Эгадзе (Грузия)
К этому фигуристу в России тоже относятся очень трепетно. Дело в том, что Ника тренируется у Этери Тутберидзе и позволяет знаменитому тренеру оставаться в деле на международной арене.
Изабо Левито (США)
В женском одиночном катании фигуристок с российскими корнями не замечено. Но наши болельщики всегда особенно выделяют Изабо Левито — ученицу Юлии Кузнецовой. Русский тренерский штаб привил фигуристке любовь к нашей культуре, о чём Изабо не стесняется рассказывать.
Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия)
Вице-чемпионы Европы начинали спортивную карьеру за Россию, но теперь приносят успехи на мировой арене Грузии. Тренируются Настя и Лука у Павла Слюсаренко.
Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия)
Ученики олимпийского чемпиона Фёдора Климова, сменившие российскую сборную на венгерскую, постепенно повышают свой статус на мировой арене. На прошлом чемпионате мира Павлова/Святченко остались в шаге от пьедестала.
Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США)
В 2023 году фигурист с российскими корнями объединился с парницей, которая до этого успела сменить три страны — Алиса в том числе выступала и за Россию. Теперь этот дуэт попытается стать одним из главных в США.
Кейти Макбит/Даниил Паркман (США)
Фигурист из Санкт-Петербурга ранее выступал с Анастасией Метёлкиной за Грузию, но затем переехал в США и начал кататься с Кейти Макбит.
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
(Грузия)
(Грузия)
Члены олимпийской сборной России — 2022 могли успешно продолжать карьеру на родине, но всё же решили выбрать для себя выступление на международных турнирах. В межсезонье Диана и Глеб перешли в знаменитую монреальскую танцевальную школу — будет интересно взглянуть на их прогресс.
Элизабет Ткаченко/Алексей Киляков (Израиль)
На этапе в США Дэвис и Смолкин столкнутся с бывшими одногруппниками Элизабет Ткаченко и Алексеем Киляковым, которые также имеют российские корни.
Аннабель Морозов/Джеффри Чен
(США)
(США)
Лишь в это межсезонье дочь Николая Морозова сменила спортивное гражданство с российского на американское и уже дебютирует в международной серии Гран-при с новым партнёром.
Наши люди на Skate America! Дочь Тутберидзе с мужем, уникум Малинин — за кого болеть?
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