Наши люди на Skate America! Дочь Тутберидзе с мужем, уникум Малинин — за кого болеть?

Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США)

В 2023 году фигурист с российскими корнями объединился с парницей, которая до этого успела сменить три страны — Алиса в том числе выступала и за Россию. Теперь этот дуэт попытается стать одним из главных в США.