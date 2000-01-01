Липницкая вновь вышла замуж и родила ребёнка
Юлия Липницкая вновь вышла замуж и родила второго ребёнка. Эта новость стала неожиданностью, ведь у поклонников была другая информация.
Владислав Тарасенко
Первый муж Липницкой — фигурист Владислав Тарасенко. Они познакомились в группе Этери Тутберидзе и с того момента были неразлучны. В браке у них родилась дочь Каталина (2020), но долгой и счастливой семейной жизни не получилось.
Мобилизация
В 2022 году Тарасенко попал под волну частичной мобилизации и уехал на специальную военную операцию. С того момента в СМИ не было никаких подробностей о личной жизни пары.
Брак распался
Оказалось, что в 2024 году Юлия и Владислав расстались. А Липницкая вскоре вновь вышла замуж.
Новый избранник
Новым избранником стал бывший тренер Александры Трусовой, хореограф «Ангелов Плющенко» Дмитрий Михайлов. Свадьба прошла летом в престижном районе на Рублёвском шоссе. Недавно у пары родился сын.
Юлия Липницкая вновь вышла замуж и родила второго ребёнка. Избранник — известный хореограф
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