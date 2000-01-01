Юлия Липницкая вновь вышла замуж и родила второго ребёнка. Избранник — известный хореограф

Владислав Тарасенко

Первый муж Липницкой — фигурист Владислав Тарасенко. Они познакомились в группе Этери Тутберидзе и с того момента были неразлучны. В браке у них родилась дочь Каталина (2020), но долгой и счастливой семейной жизни не получилось.