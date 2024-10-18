Топ-фигуристы просто неприлично вынесли «турнир водокачки»! Всё из-за пари в соцсетях?

Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов неожиданно оказались в списке участников второго этапа Кубка Санкт-Петербурга, а потом — уже не неожиданно, а очень даже предсказуемо — выиграли его с огромным преимуществом.

Подопечные Тамары Москвиной опередили Дарью Андрееву и Александра Акимова на 47,45 балла, а всего участвовали три спортивные пары. Заявлено было четыре, но Анна Карпук и Максим Логвиненко снялись с соревнований.

Казалось бы, зачем столь титулованным фигуристам кататься на «первенстве водокачки», отнимая победы у куда менее именитых конкурентов?

Есть шуточная версия.

Галлямов сделал публикацию в телеграм-канале, написав: «Если этот пост соберет 1000 лайков, то мы примем участие во втором этапе Кубка Санкт-Петербурга».

Челлендж, кстати, не увенчался успехом — на момент написания этого текста под постом стоит 929 реакций. Однако Александр пообещал: «Будем!»

Но, конечно же, решения в штабе Москвиной не принимаются подобным образом. Необходимость стартовать напрашивалась — тем более произвольная Мишиной и Галлямова под Майкла Джексона поставлена в новом, непривычном для них стиле.

Именно об этом и рассказали спортсмены, когда журналисты напомнили им о пари в соцсетях.

«Мы здесь, чтобы проверить нашу программу. Вместо тренировочного проката решили выступить перед судьями – почему бы не проверить программу и не увидеть, что можно добавить?» — сказал Галлямов.

«Есть большой плюс в соревнованиях такого уровня. На важных турнирах спортсмены чувствуют себя более скованно: не могут рисковать, немного аккуратничают, чтобы сделать всё чисто. А на соревнованиях поменьше, например, городских, можно катать в полную силу. Какие-то ошибки, которые вылезают, можно исправить», — пояснила Мишина.

Полный комментарий фигуристов Чемпионы мира Мишина и Галлямов объяснили, зачем выступили на Кубке Санкт-Петербурга

Теперь Мишина и Галлямов планируют выступить на этапе Гран-при в Краснояске 8-11 ноября. А затем, уже на этапе в Санкт-Петебурге, они снова встретятся с главными конкурентами — Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.