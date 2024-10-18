Участие Щербаковой в «Ледниковом периоде» — просто безумие! Её здоровье вновь под угрозой?

Съёмки нового сезона «Ледникового периода» уже стартовали, а вместе с ними оказалось раскрыто немало интересных подробностей, включая имена ведущих, звёздных участников и фигуристов-профессионалов. Илья Авербух в том числе практически пообещал, что зрители увидят на экране Анну Щербакову. В какой роли — изначально умолчал, поэтому казалось, ей отдадут место ещё одной ведущей или же судьи. Во всяком случае, точно не отправят кататься в паре с кем-то из любителей, ведь она перенесла три операции весной и до сих пор полностью не восстановилась.

К сожалению, выяснилось, что задействовать олимпийскую чемпионку в телешоу Первого канала планируют непосредственно в качестве участницы. Назвать это авантюрой — ничего не сказать. Настоящее безумие, не стоящее риска здоровьем!

К тому же одиночница ранее признавалась, что в принципе боится парного катания, в особенности поддержек. Даже кому-то из профи ей трудно довериться и позволить себя оторвать ото льда…

Зачем же проверять Аню на прочность в «Ледниковом периоде»? Ни в физическом, ни в моральном плане такое испытание ей ни к чему. Силу духа она давно доказала во время спортивной карьеры. А очередные подвиги ради рейтинга телепроекта лучше оставить мимолётной затеей.

«Даже со стороны боюсь на парное катание смотреть»

«Ледниковый период» на Первом канале начали снимать 7 октября. Тогда же Авербух сообщил, что ведутся последние переговоры об участии в нём Анны Щербаковой.

«Анна Щербакова на 99% примет участие в «Ледниковом периоде». Сейчас идёт финальная стадия переговоров», — цитирует Авербуха «РИА Новости Спорт».

Такое заявление на первый взгляд должно было порадовать болельщиков. Олимпийская чемпионка давно не выступала и полностью пропустила летние гастроли шоу Навки в Сочи. Причина затяжного отсутствия Ани на льду — тяжёлая травма лодыжки, которая потребовала серьёзного оперативного вмешательства. И не одного, а целых трёх, поэтому реабилитация девушки изрядно затянулась.

Подобие тренировки на велотренажёре она провела лишь в начале июля, хотя первая операция состоялась 20 марта. На коньки Аня встала и вовсе 18 июля, когда приехала в Турцию на сборы в роли наставника. Там она в основном скользила и не рисковала здоровьем. Первые прыжки попробовала в конце августа — всё осторожно, чтобы не перечеркнуть результаты лечения. При этом надежды фанатов на своё возвращение в спорт оперативно пресекла, объяснив, что после трёх операций этот вопрос не слишком актуален.

Татьяна Навка, в свою очередь, хотя и переживала из-за отсутствия Ани в ледовых шоу, не торопила её выступать. Говорила, что будет ждать её, сколько понадобится, пока она восстанавливается после травмы.

И вдруг внезапное известие, что Аня появится в «Ледниковом периоде»… Что хорошего в этой новости, если она будет там именно участницей? Красивые номера каждую неделю? Было бы неплохо, катайся она одна и контролируй самостоятельно всю ситуацию и нагрузки. Но данный проект предполагает, что профессиональная спортсменка встаёт в пару с любителем, а то и с полным новичком в фигурном катании. Это большой риск, тем более для одиночницы. Тем более которая честно признавалась, что боится поддержек и самого парного вида. Когда ранее Щербакову спрашивали, хотела бы она участвовать в «Ледниковом периоде», её ответ не горел желанием пуститься в эту авантюру.

«Честно, вообще не могу такое представить, потому что я даже со стороны боюсь на парное катание смотреть. Когда они делают поддержки, я всегда нервничаю, даже отворачиваюсь. А ведь это делают профессионалы.

Так что даже если я буду это делать с профи, буду очень переживать. А с человеком, который на коньках неуверенно стоит… Представить даже не могу. Мне кажется, это надо быть абсолютно бесстрашным человеком», — говорила Щербакова в комментарии Sport24.

Анна Щербакова Фото: РИА Новости

Беспокоилась Аня не напрасно. Опыт Евгении Медведевой, которую в одном из выпусков «Ледникового периода» уронил тиктокер Даня Милохин, наглядно это подтверждает. Хорошо, что тогда всё обошлось и Медведева отделалась ушибом колена. А могла ведь получить и неприятную травму, а их у Жени, как и у Ани, и так накопилось прилично.

Трудно поверить, что Аня спокойно пересилит себя и доверится на проекте кому-то из звёздных участников. Не имеет значения, насколько умело это человек способен кататься. Всё равно его уровень далёк от навыков элитных спортсменов, а парный вид и танцы на льду обладают к тому же собственной спецификой. Очевидно, что съёмки превратятся для Ани в испытание на прочность и потребуют совершать каждый раз подвиг, выходя на лёд с назначенным партнёром. Между прочим, им может оказаться блогер и певец Егор Шип: в последнее время парень выкладывает в соцсетях контент с катка и обнаружен в подписчиках Щербаковой, как и она у него.

Не исключено, что если догадки верны, то Первый канал раскрутит их пару по сценарию тандема Медведевой и Милохина. Рейтинги наверняка будут зашкаливать. Как и переживания Ани на протяжении проекта.

Что за номер Медведевой и Милохина? Видео Номер Медведевой и Милохина в «Ледниковом периоде», в котором тиктокер уронил фигуристку

«Травма очень тяжёлая, операция была сложнейшая»

Куда разумнее задействовать Щербакову в качестве ведущей или судьи телешоу. С разговорным жанром у неё всё отлично — опыт имеется: в 2022-м она вела «Ледниковый период» вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным. Сейчас в пару к Алексею поставили Евгению Медведеву, но и для Ани при желании можно найти работу. Если продюсеры не желают больше экспериментировать с тремя ведущими, Аня может, например, записывать увлекательные закулисные влоги. В судейской коллегии она тоже прекрасно проявит себя и даст грамотные комментарии прокатам участников. Зрители будут довольны, и никакому ненужному риску подвергать олимпийскую чемпионку не нужно.

Анна Щербакова на «Ледниковом периоде» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако план по включению Щербаковой в состав выступающих фигуристов «Ледникового периода» уже в действии. Она приходит на тренировки и проверяет, как ведёт себя прооперированная нога. Авербух уверяет, что здоровье девушки в приоритете и окончательное решение об её участии в проекте не принято. В таком случае лучше отказаться от этой затеи. Раз она осторожно выходит на лёд, значит, не чувствует необходимой уверенности.

«Что касается Ани Щербаковой, тут несколько вводных есть: по графику, по партнёрам. Но главное, конечно, это здоровье Ани. Травма очень тяжёлая, операция была сложнейшая, поэтому сейчас многое будет зависеть от здоровья Ани. Только осторожно она сейчас выходит на лёд, несколько тренировок провела, и ей нужно дать немножко времени, чтобы почувствовать, есть ли болевые ощущения. Форсировать ничего не будем.

Увидеть Аню в разных амплуа — это большой подарок, но в первую очередь мы думаем о здоровье. На данный момент не могу подтвердить участие Ани, но мы по-прежнему общаемся, Аня приходит, катается, пробует ногу, и мы смотрим её состояние», — рассказал Авербух.

Несомненно, хочется, чтобы Анна Щербакова наконец-то снова выступала и радовала различными номерами. Но прежде она должна полностью восстановиться, а для этого определённо не подходит катание в «Ледниковом периоде».

Преодолевать всё и вся, как в большом спорте, ей больше не требуется. Впереди целая жизнь, и здоровье Ане для неё пригодится.