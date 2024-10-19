Дочь Тутберидзе дебютирует в США у лучших тренеров мира! Первый Гран-при сезона — LIVE

В Техасе продолжается первый этап Гран-при ISU — Skate America. Второй день стартует с выступления танцевальных дуэтов, и российским болельщикам есть за кем последить!
Первую разминку откроет бывшая россиянка Аннабель Морозов: с новым партнёром, Джеффри Ченом, она представляет США. Под третьим номером выйдут Диана Дэвис и Глеб Смолкин — дочь Этери Тутберидзе с мужем выступают за Грузию, но это выступление будет дебютным для них под руководством новых тренеров: Мари-Франс Дюбрёй и Патриса Лозона.
Среди лидеров — двукратные чемпионы мира Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, а основную конкуренцию им составят британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.
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Порядок выхода танцоров на лёд
Первая разминка выйдет на лёд в 21:03 по московскому времени. А вот очерёдность выхода танцевальных пар на лёд:
Первая разминка
1. Аннабель Морозов – Джеффри Чен (США)
2. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
3. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
4. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
5. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)
Вторая разминка
6. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)
7. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
8. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
9. Мэдисон Чок – Эван Бэйтс (США)
10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Всем добрый вечер! До старта ритм-танца в Техасе осталось несколько часов. Пока вспомним итоги первого соревновательного дня: американские одиночницы не сумели захватить весь промежуточный подиум, а экс-россияне Мария Павлова и Алексей Святченко не сумели пробиться в топ-3 по итогам короткой программы спортивных пар.