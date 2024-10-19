Следим за Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным, а также за экс-россиянкой Аннабель Морозов.

Дочь Тутберидзе дебютирует в США у лучших тренеров мира! Первый Гран-при сезона — LIVE

В Техасе продолжается первый этап Гран-при ISU — Skate America. Второй день стартует с выступления танцевальных дуэтов, и российским болельщикам есть за кем последить!

Первую разминку откроет бывшая россиянка Аннабель Морозов: с новым партнёром, Джеффри Ченом, она представляет США. Под третьим номером выйдут Диана Дэвис и Глеб Смолкин — дочь Этери Тутберидзе с мужем выступают за Грузию, но это выступление будет дебютным для них под руководством новых тренеров: Мари-Франс Дюбрёй и Патриса Лозона.

Среди лидеров — двукратные чемпионы мира Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, а основную конкуренцию им составят британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

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