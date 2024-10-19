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Гран-при по фигурному катанию Skate America: дочь Тутберидзе Дэвис, Смолкин, Аннабель Морозов — лайв, онлайн, текстовая трансляция

Дочь Тутберидзе дебютирует в США у лучших тренеров мира! Первый Гран-при сезона — LIVE
Валерия Кукалева
Диана Дэвис и Глеб Смолкин
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Следим за Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным, а также за экс-россиянкой Аннабель Морозов.

В Техасе продолжается первый этап Гран-при ISU — Skate America. Второй день стартует с выступления танцевальных дуэтов, и российским болельщикам есть за кем последить!

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Первую разминку откроет бывшая россиянка Аннабель Морозов: с новым партнёром, Джеффри Ченом, она представляет США. Под третьим номером выйдут Диана Дэвис и Глеб Смолкин — дочь Этери Тутберидзе с мужем выступают за Грузию, но это выступление будет дебютным для них под руководством новых тренеров: Мари-Франс Дюбрёй и Патриса Лозона.

Среди лидеров — двукратные чемпионы мира Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, а основную конкуренцию им составят британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

Этап Гран-при ISU Skate America. Расписание и результаты

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Порядок выхода танцоров на лёд
Live Валерия Кукалева

Порядок выхода танцоров на лёд

Первая разминка выйдет на лёд в 21:03 по московскому времени. А вот очерёдность выхода танцевальных пар на лёд:

Первая разминка
1. Аннабель Морозов – Джеффри Чен (США)
2. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
3. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
4. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
5. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)

Вторая разминка
6. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)
7. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
8. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
9. Мэдисон Чок – Эван Бэйтс (США)
10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

18:01 Валерия Кукалева

Межсезонье Дэвис и Смолкина было насыщенным. Главное – разумеется, переход в лучшую тренерскую группу мира!

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Помимо Дэвис/Смолкина и Морозов/Чена, на Skate America можно следить и за другими фигуристами, имеющими отношение к России. Собрали целый список!

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17:42 Валерия Кукалева

Всем добрый вечер! До старта ритм-танца в Техасе осталось несколько часов. Пока вспомним итоги первого соревновательного дня: американские одиночницы не сумели захватить весь промежуточный подиум, а экс-россияне Мария Павлова и Алексей Святченко не сумели пробиться в топ-3 по итогам короткой программы спортивных пар.

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