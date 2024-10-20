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Танцы на льду. Произвольный танец. Прямая трансляция
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Гран-при США Skate America: Илья Малинин, четверной аксель, Дэвис/Смолкин и борьба за бронзу — лайв, онлайн, текстовая трансляция

Дочь Тутберидзе борется за бронзу, Малинин — за победу! Развязка Гран-при в США, LIVE
Екатерина Авдонина Валерия Кукалева
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Дэвис/Смолкин, Малинин
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В этот раз русский американец наверняка обойдётся без мировых рекордов.

В Техасе — развязка Гран-при Skate America. Фигуристам осталось разыграть два комплекта наград: сначала произвольные программы покажут одиночники во главе с Ильёй Малининым, затем представят произвольные танцы танцевальные дуэты.

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Малинин не сумел набрать даже сотни баллов в короткой программе: ему дышит в спину японец Као Миура, а третьим идёт ученик Этери Тутберидзе Ника Эгадзе.

Этери Георгиевна наверняка довольна и своей дочерью Дианой Дэвис — они с Глебом Смолкиным занимают промежуточное третье место вслед за британцами Лайлой Фир/Льюисом Гибсоном и допустившими ошибку двукратными чемпионами мира Мэдисон Чок/Эваном Бэйтсом.

Этап Гран-при ISU Skate America. Расписание и результаты

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Live Валерия Кукалева

Всем добрый день! Следим за развязкой Skate America.

Подробнее о вчерашних результатах: пары и женщины уже разыграли медали.

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