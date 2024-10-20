Дочь Тутберидзе борется за бронзу, Малинин — за победу! Развязка Гран-при в США, LIVE

В Техасе — развязка Гран-при Skate America. Фигуристам осталось разыграть два комплекта наград: сначала произвольные программы покажут одиночники во главе с Ильёй Малининым, затем представят произвольные танцы танцевальные дуэты.
Малинин не сумел набрать даже сотни баллов в короткой программе: ему дышит в спину японец Као Миура, а третьим идёт ученик Этери Тутберидзе Ника Эгадзе.
Этери Георгиевна наверняка довольна и своей дочерью Дианой Дэвис — они с Глебом Смолкиным занимают промежуточное третье место вслед за британцами Лайлой Фир/Льюисом Гибсоном и допустившими ошибку двукратными чемпионами мира Мэдисон Чок/Эваном Бэйтсом.
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Всем добрый день! Следим за развязкой Skate America.
Подробнее о вчерашних результатах: пары и женщины уже разыграли медали.