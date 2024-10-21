Тревожный звонок для Дэвис и Смолкина. Судьи не захотели отдавать им бронзу Гран-при США?

Дебют экс-россиян Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на Гран-при в США под флагом Грузии омрачило обидное отсутствие медали. Дочь Тутберидзе с супругом были как никогда близки к попаданию на подиум в соревнованиях танцевальных дуэтов, но их планам внезапно помешали испанцы Оливия Смарт и Тим Дик.

Едва ли кто мог предвидеть подобный поворот событий! Ещё в недавнем прошлом эти спортсмены не представляли для Дианы и Глеба ни капли угрозы. На чемпионате мира весной Смарт и Дик заняли лишь 19-е место, а теперь совершили настоящий прорыв: буквально вырвали желанную бронзу у Дэвис и Смолкина, шикарно откатавшись в произвольном танце.

Дотянуться до третьей позиции на американском Гран-при Диане и Глебу в итоге не помогли ни новые интересные постановки, ни крутые костюмы, ни статус новоиспечённых воспитанников знаменитой монреальской академии Мари-Франс Дюбрёй и Патриса Лозона. И всё бы ничего, покажи они хотя бы немного лучше результат, чем был у них до этого раньше. Однако и здесь от бывших россиян отвернулась фортуна. Судьи на этапе дали понять, что пока не видят причин для повышения им оценок.

Похоже, Диану и Глеба ждёт весьма непростой предолимпийский сезон. Несмотря на всех их усилия, добиться существенного прогресса пока не удаётся.

«Понимали, что хотели медаль»

На первый взгляд Диана Дэвис и Глеб Смолкин начали выступление на Гран-при Skate America с высокой ноты. Фигуристы заняли третье текущее место после ритм-танца и твёрдо нацелились сохранить эту позицию. Их постановка под зажигательную композицию Lady Marmelade действительно смотрелась неплохо, а особенно впечатлили смелые костюмы. Диана вышла на лёд в эффектном фиолетовом корсете с узорами и подобием юбки. Лёгкая ткань прикрывала её ноги только со спины и по бокам. Длинные перчатки в тон также стали ярким акцентом в убранстве девушки, а Глеб выделился за счёт фиолетового жилета с глубоким вырезом на груди. В таких образах они, безусловно, притянули внимание публики и не отпускали до последней музыкальной ноты.

Тем не менее сам их прокат проиграл внешнему виду. Диана и Глеб старательно выполняли каждое па, выдавали много эмоций, но недостаточно высокая скорость и частое катание на двух ногах подпортило общую картину. Отработали — да, хорошо. Но не более. Для достижения амбициозных целей, которых они не скрывают, этого явно недостаточно.

Судьи, наверное, отчасти поставили им оценки за ритм-танец авансом: 73,16 балла принесли грузинскому дуэту третью строчку в турнирной таблице и зарядили уверенностью перед вторым соревновательным днём. Диана и Глеб чувствовали, что бронза Гран-при вот-вот воплотится для них в реальность, но их надежды резко перечеркнули испанцы Оливия Смарт и Тим Дик.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Sam Hodde/Getty Images

Проигрывать, конечно, всегда неприятно. Диана и Глеб с удовольствием презентовали новый произвольный танец под бессмертный хит The Rain Song британской рок-группы Led Zeppelin и после финальной позы определённо ожидали, что без проблем обойдут по баллам ранее выступившие дуэты. Казалось, всё сложилось как надо: потрясающий змеиный комбинезон Дианы, обилие трюков в постановке и другие классные фишечки привели в восторг зрителей и должны были упрочить положение дуэта в турнирной таблице. Впереди оставалось откататься лишь недосягаемым лидерам — американцам Мэдисон Чок/Эвану Бэйтсу и британцам Лайле Фир/Льюису Гибсону. Это означало, что оценки Дианы и Глеба сразу подпишут им приговор: заберут они бронзу или окажутся вне пьедестала.

Спортсмены волновались перед появлением вердикта судей на экране, но, скорее, оттого, что с нетерпением ждали подтверждения своего попадания в тройку. Как же обидно им было, когда они увидели 113,89 балла за произвольный танец и 187,05 балла в общей сумме — почти на два с половиной балла меньше, чем у конкурентов из Испании Оливии Смарт и Тима Дика — 189,44. Тех самых, которых Диана и Глеб легко обошли на чемпионате мира минувшей весной. Испанцы там продемонстрировали 19-й результат, Дэвис и Смолкин — 12-й. А теперь Смарт и Дик неожиданно прорвались на подиум Гран-при, да ещё и с личным рекордом по баллам! Настоящий прогресс, который может в недалёком будущем вновь повлиять на судьбу Дианы и Глеба, но уже в рамках чемпионата Европы.

При этом союз Смарт и Дика, по сути, совсем свежий: фигуристы катаются вместе второй сезон и вряд ли рассчитывали на быстрый прорыв. Их нестабильные выступления весь прошлый сезон могли подтолкнуть арбитров к выводу, что лучше придержать ненадёжный дуэт и позволить забрать медаль престижной серии Гран-при кому-то с более предсказуемым результатом от старта к старту. Диана и Глеб как раз отлично укладывались в эту концепцию, но, видимо, у судей всё же не поднялась рука поставить испанских танцоров за ними в очередь.

Разочарования итогами турнира Диана и Глеб не скрывали. Подтвердили, что хотели медаль.

«Мы довольны тем, что показали. Это был хороший старт сезона, и сегодня мы хорошо чувствовали себя на льду. После вчерашнего дня мы понимали, что хотели медаль, так что это, конечно, немного разочаровывает. Но мы всё ещё молодой дуэт, у нас ещё много возможностей, и это было только начало сезона. Мы счастливы» — цитируют Дэвис и Смолкина на Golden Skate.

Не исключено, что сейчас для грузинского дуэта прозвенел тревожный звоночек. Впрочем, у них будет шанс реабилитироваться на этапе в Китае, который пройдёт с 22 по 24 ноября. Там Дэвис и Смолкин снова столкнутся с испанскими триумфаторами и попытаются доказать, что их проигрыш в США — не более чем досадное недоразумение.