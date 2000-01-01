Вспышка травм в «Ангелах Плющенко»! Кто из фигуристов академии пропускает соревнования?

Вероника Жилина

Талантливая одиночница никак не вернётся на соревнования, хотя из-за травмы плеча уже и так полностью пропустила прошлый сезон. Теперь Ника борется с последствиями травмы спины, и неизвестно, когда она появится на турнирах.