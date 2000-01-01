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Вспышка травм в «Ангелах Плющенко»!
Вспышка травм в «Ангелах Плющенко»!
В школе двукратного олимпийского чемпиона фигуристы выходят из строя один за другим. Неужели самая травмированная группа — больше не у штаба Этери Тутберидзе?
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Вероника Жилина
Вероника Жилина
Талантливая одиночница никак не вернётся на соревнования, хотя из-за травмы плеча уже и так полностью пропустила прошлый сезон. Теперь Ника борется с последствиями травмы спины, и неизвестно, когда она появится на турнирах.
Елена Костылева
Елена Костылева
Новая звёздочка Плющенко должна была выступить на первом этапе Гран-при России среди юниоров, но её планы перечеркнул серьёзный ушиб ноги. К счастью, Лена уже восстанавливает свои ультра-си и готовится к будущим стартам.
Софья Титова
Софья Титова
Перейдя под флаг Армении, Соня собиралась дебютировать в международной серии Гран-при среди юниоров. Однако проверить свои силы в схватке с иностранными конкурентками ей помешал перелом пальца на ноге.
Софья Муравьёва
Софья Муравьёва
Вице-чемпионка России объявила о снятии с этапа Гран-при в Магнитогорске, назвав причиной небольшую травму. Характер повреждения девушка раскрывать не стала, но уточнила, что не смогла полноценно подготовиться к соревнованиям.
Кира Трофимова
Кира Трофимова
Юная фигуристка не смогла получить медицинский допуск к соревнованиям в начале сезона, а недавно Плющенко сообщил, что снял её с тренировок. По рекомендации врачей, Кире не следует выходить на лёд и требуется отдых.
Никита Сарновский
Никита Сарновский
Перспективный юниор-одиночник тоже не прошёл УМО (углублённое медицинское обследование) перед началом сезона, поэтому вынужденно пропускает соревнования.
Вспышка травм в «Ангелах Плющенко»! Кто из фигуристов академии пропускает соревнования?
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