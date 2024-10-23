Мужская фигурка будет интереснее женской? Старт большого сезона в Магнитогорске!

У мужчин ожидается жёсткая конкуренция за медали, а что произойдёт в других видах? Трёхкратные чемпионы России не разочаруют?

Новый сезон в фигурном катании стартует с этапа Гран-при России. С 23 по 27 октября в Магнитогорске лучшие спортсмены страны поборются за медали в каждом из четырёх видов. Традиционно первыми на лёд выйдут юниоры, а затем награды разыграют взрослые.

Высокая конкуренция ожидается в мужском одиночном катании. Марк Кондратюк, поразивший всех исполнением пяти четверных прыжков на контрольных прокатах сборной России, сразится с двукратным чемпионом страны Евгением Семененко. А компанию им составят опытный Роман Савосин и Николай Угожаев, недавно выигравший мемориал Панина-Коломенкина с суммой баллов свыше 300. Будет жарко!

В женском одиночном катании будет интересно последить за Ксенией Синицыной и Анной Фроловой. В спортивных парах проявить себя представится возможность Анастасии Мухортовой и Дмитрию Евгеньеву, а также Елизавете Осокиной и Артёму Грицаенко. А вот в танцах на льду главными фаворитами являются трёхкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин. Тем не менее борьба за серебро и бронзу будет напряжённой: Ирина Хавронина с Дэвидом Нарижным схлестнётся с бывшим партнёром Ирины Дарио Чиризано, который выйдет на арену вместе с Елизаветой Пасечник.

Подробная информация о расписании турнира и составе участников — в этом материале.

Список участников

Женщины: Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Малышева, Виктория Федянина, Софья Чаплыгина, Анастасия Хахыртдинова, Дарья Третьякова, Алина Телегина, Ксения Гущина, Мария Агаева, Виктория Сафонова.

Мужчины: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Николай Угожаев, Даниил Постарнаков, Степан Тартыгин, Дамир Черипка, Иван Попов, Илья Строганов, Кирилл Кропылёв, Егор Рухин, Василий Бороховский.

Марк Кондратюк Фото: РИА Новости

Спортивные пары: Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Дарья Андреева/Александр Акимов.

Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Софья Тютюнина/Матвей Грачёв, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студёнкин, Дарья Лунина/Андрей Акулов, Ксения Краусова/Даниил Корочкин, Алиса Абдуллина/Артём Крылов, Дарья Савкина/Александр Вахнов, Александра Прокопец/Александр Васькович.

Расписание

26 октября, суббота

Женщины, короткая программа — 13:00.

Мужчины, короткая программа — 14:45.

Спортивные пары, короткая программа — 16:25.

Танцы на льду, ритм-танец — 17:45.

27 октября, воскресенье

Женщины, произвольная программа — 12:00.

Мужчины, произвольная программа — 14:00.

Спортивные пары, произвольная программа — 16:00.

Танцы на льду, произвольный танец — 16:55.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.