Кажется, изоляция пошла нашим фигуристам на пользу? Парни сводят с ума количеством квадов

Непредсказуемость, экспрессия и бешеная сложность – мужское одиночное катание в России не сбавляет обороты в изоляции, а только их набирает.

Табло на стартах пестрят заоблачными суммами, но смотреть нужно не на них, а на контент, с которым теперь справляются фигуристы. Вдумайтесь в эти цифры: семь российских одиночников приземлили по четыре и более квада в произвольной программе в этом сезоне ещё до начала серии Гран-при, из них двое фигуристов предприняли попытку «пятиквадки», а один – «шестиквадки». Что же ждёт нас на крупных стартах?

«Чемпионат» суммирует всё, с чем подходят наши одиночники к старту серии Гран-при России. На каждом из этапов ожидается нешуточная битва!

Евгений Семененко

Старты до серии Гран-при: Мемориал Панина-Коломенкина

Результат: 301,66

Евгений Семененко Фото: «РИА Новости»

Двукратный чемпион России вошёл в соревновательный сезон с очень амбициозной заявкой. По сравнению с прошлым годом Евгений значительно усилился: в короткой программе появился старший квад (флип), а в произвольной фигурист пошёл на немыслимые шесть четверных прыжков (приземлил из которых четыре). И ведь на тренировке такой набор он выкатывает!

В Петербурге фигуриста подвёл четверной лутц, но далеко не факт, что Семененко откажется от этого прыжка в пользу стабильности. Очень интересно, с каким вариантом произвольной Евгений приедет в Магнитогорск, будет ли вновь рисковать или же вместе со штабом подобрал идеальный набор, в котором уверен на 100%.

Марк Кондратюк

Старты до серии Гран-при: Мемориал С. Гринькова

Результат: 281,95

Марк Кондратюк Фото: «РИА Новости»

Ещё на контрольных прокатах Кондратюк удивил публику успешной «пятиквадкой» в произвольной программе, но мало кто думал, что Марк сможет через полторы недели повторить это достижение уже в соревновательном формате. В короткой программе Кондратюк собирает четверной лутц и каскад четверной сальхов – тройной тулуп во второй половине программы (на турнире получилось чуть хуже, чем на прокатах).

Провисающие места, на которых Марк теряет баллы – это вращения, да и по части компонентов есть куда расти: на Мемориале Гринькова в произвольной Кондратюк получил всего 83 балла.

Николай Угожаев

Старты до серии Гран-при: Первый этап Кубка Санкт-Петербурга, Мемориал Панина-Коломенкина

Результат: 284,40 и 303,45

Николай Угожаев Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

За пару стартов по взрослым Николай Угожаев превратился в опасного игрока – сенсационно обыграл действующих чемпиона и вице-чемпиона России, пробив отметку в 300 баллов. На Мемориале Панина короткая программа получилась с одной помаркой, а в произвольной Николай собрал четыре четверных и два тройных акселя. Произвольную Угожаев перекроил за сутки до выступления, добавив четверной тулуп, это в итоге и принесло победу. 117 баллов Николай получил только за технику!

По физической составляющей, по словам самого фигуриста, ещё есть куда расти: к Магнитогорску Угожаев может вставить ещё и риттбергер, насколько можно судить по видео с тренировок. Старшие квады удаются Угожаеву легче младших, и в этом его преимущество. Осталось посмотреть, как экс-юниор справится с давлением большого зала.

Владислав Дикиджи

Старты до Гран-при: Мемориал Панина-Коломенкина

Результат: 262,82

Владислав Дикиджи Фото: «РИА Новости»

Дикиджи входит в сезон с небольшим запозданием: во время контрольных прокатов Владислав ещё болел, поэтому прогресс немного затормозился. Выступления на Мемориале Панина получились с ошибками, но потенциал у фигуриста в сезоне огромный.

Короткую программу Влад проехал с тем же набором, что и в прошлом сезоне (лишь слегка подвёл четверной лутц). В произвольной программе Дикиджи нацелен минимум на четыре четверных прыжка (лутц, риттбергер, два сальхова), а на Мемориале Панина фигурист сделал во второй половине сложнейшую «секвенцию Малинина»: комбинация тройной лутц – тройной аксель получилась на минусы, но дело в наборе формы и в психологической уверенности.

Глеб Лутфуллин

Старты до Гран-при: Мемориал Панина-Коломенкина

Результат: 303,28

Глеб Лутфуллин Фото: «РИА Новости»

Последние два сезона для Глеба Лутфуллина были турбулентными, никак не удавалось добиться стабильности – что на главных стартах, что на более мелких. На мемориале Панина фигурист как будто бы ожил и показал два чистых проката: короткая программа со стандартным набором из тулупа и сальхова, произвольная – с четырьмя квадами, включая риттбергер.

Набрать 303 балла и остаться на втором месте – это ещё нужно умудриться, но такова нынешняя конкуренция в мужском одиночном. При этом самими выступлениями Глеб остался доволен, теперь остаётся добавлять в физике и непрыжковых элементах.

Пётр Гуменник

Старты до Гран-при: Второй этап Кубка Санкт-Петербурга

Результат: 283,64

Пётр Гуменник Фото: «РИА Новости»

Из-за травмы на сборах начало сезона у Петра получилось скомканным: на контрольные прокаты он вышел с тройными прыжками, а пока бо́льшая часть одиночников устраивала разборки на Мемориале Панина, Гуменник восстанавливался. Но уже на Кубке СПб фигурист напомнил о себе, набрав больше 200 баллов в произвольной и вернувшись в гонку.

Короткую программу Гуменник поехал с лутцем и флипом, и оба квада парню не удались (но при этом все непрыжковые вышли на четвёртый уровень и хорошие плюсы). Удался прокат произвольной – два четверных флипа (один в недокрут), чистые риттбергер и сальхов, тройной аксель, каскад лутц-риттбергер. Не меняй Гуменник свой контент после разминки, удалось бы просчитать более дорогой набор, так что и «четырёхквадка» может быть дороже.

Дмитрий Алиев

Старты до серии Гран-при: Второй этап Кубка Санкт-Петербурга

Результат: 256,22

Дмитрий Алиев Фото: «РИА Новости»

Чемпион Европы продолжает восстанавливаться от травмы колена. Мало кто ожидал увидеть Дмитрия на стартах раньше Гран-при в Красноярске, но фигурист не только поучаствовал в этапе Кубка СПб, но взял и сделал четверной лутц в короткой программе. В оба дня фигуристу удалось собрать каскад из четверного и тройного тулупов.

Да, пока Алиеву ещё не хватает физической формы, ещё беспокоит колено, есть места, в которых нужно добавлять, но самый старший одиночник нашей сборной всё ещё силён и весьма опасен.

Макар Игнатов

Старты до серии Гран-при: первенство Московской области

Результат: 255,73

Макар Игнатов Фото: «РИА Новости»

Макар Игнатов первым стартовал среди наших одиночников – сразу же после контрольных прокатов прошло первенство Московской области. Макар его выиграл без особых усилий, обозначив, что на грядущий сезон он настроен вполне серьёзно.

Контент Игнатова: в короткой программе он собирает риттбергер и сальхов, в произвольной – четыре квада и два акселя. На первом старте один из четверных вышел в недокрут, а на одном из трикселей случилась «бабочка», серьёзный минус – непрыжковые элементы второго уровня. Но Игнатову есть куда расти, и времени на подготовку достаточно, первые этапы Гран-при он пропускает из-за шоу.

Егор Рухин

Старты до серии Гран-при: Мемориал И. Я. Рабер, чемпионат Москвы

Результат: 227,40 и 252,08

Егор Рухин Фото: «РИА Новости»

Егор попадает в этот список за одну только свою попытку «пятиквадки» на чемпионате Москвы – она ему удалась хуже, чем Марку Кондратюку, но ни один из квадов Рухин не уронил (флип и сальхов отминусовали из-за недокрутов).

Главное, на чём Рухин теряет баллы – это непрыжковые элементы, в них нужно серьёзно прогрессировать. На чемпионате Москвы дорожка шагов вышла аж на базовый уровень, а одно из вращений – на первый (без базовой позиции волчка).

Тёмные лошадки: от кого ещё можно ждать прорыва на Гран-при?

Есть ещё как минимум десятка фигуристов, от которых мы можем ждать сюрпризов по ходу сезона. Кто-то пока ещё восстанавливается от травм и потихоньку набирает форму, кто-то борется с новым контентом – как, например, Семён Соловьёв, добавивший в произвольную программу третий четверной, а в короткую – второй.

У Андрея Мозалёва – первый полноценный сезон в группе Этери Тутберидзе, и сейчас идёт масштабная работа над стабильностью, именно этого компонента не хватало фигуристу для того, чтобы занимать высокие места. Его одногруппник Даниил Самсонов тоже ещё ищёт ключ к стабильности – увы, на чемпионате Москвы случился провал в произвольной, но в прошлом сезоне спортсмен не один раз выдавал сильные прокаты.

Андрей Мозалёв Фото: «РИА Новости»

Сразу трое фигуристов из группы Евгения Рукавицына – Артур Даниелян, Матвей Ветлугин и Михаил Полянский – штурмуют четверной лутц, Фёдор Зонов борется с четверным риттбергером. Этих спортсменов совсем нельзя назвать стабильными, но на отдельных стартах каждый из них способен блистать. Нестабильно выступает и ученик Светланы Соколовской Григорий Фёдоров, однако козыри есть и у него – короткая с лутцем и флипом, «четырёхквадка» в произвольной (с квадлутцем во второй половине).

Роман Савосин начнёт сезон только в Магнитогорске, в прошлом году он выступал на этапах очень стабильно, взяв два серебра. Для того чтобы набирать под 290, Савосину не требовались старшие квады.

На пути восстановления сейчас находится Артём Ковалёв, до жуткой травмы ноги он стал пятым на чемпионате России и попал в основу сборной России. После пропуска сезона Артём стал третьим на чемпионате Москвы (один квад в короткой программе, два – в произвольной).

Уже в Магнитогорске в эти выходные друг с другом сойдутся Семененко, Кондратюк, Угожаев, Савосин и Рухин. Есть ли смельчаки, которые предскажут, чем закончится эта разборка на Урале?