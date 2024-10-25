Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Лига чемпионов в фигурном катании: правила, команды, вызовы, призовой фонд 20 млн рублей — критика, вопросы к организаторам

Что может пойти не так с Лигой чемпионов в фигурке?
Валерия Кукалева
Елизавета Туктамышева и Аделия Петросян
Аудио-версия:
Комментарии
Надеемся, что ничего, но на всякий случай задаём вопросы.

Лига чемпионов — теперь и в фигурном катании! И, как и во всех аспектах, первоначально реагируешь на любые нововведения подозрительно.

Нет, в эпоху международного бана любая подобная идея идёт в плюс. Фигурку выкручивают на максимальную медийность, и в целом это классно, хотя иногда бывает слишком уж топорно — например, когда звёздных ведущих по периметру катка едва ли не больше, чем фигуристов на льду.

Прыжковый турнир и турнир шоу-программ — также отличные старты, но последний «Русский вызов» обернулся скандалом, связанным с правилами вручения призов и судейством, а регламент чемпионата по прыжкам — всегда тайна, покрытая мраком, которую раскрывают за день-два до старта.

Конфликты вокруг шоу-турнира:
«Грустный вызов». Зачем столько драмы и печали на шоу-турнире фигуристов?! «Грустный вызов». Зачем столько драмы и печали на шоу-турнире фигуристов?!
Скандал из-за турнира шоу-программ не утихает! Ягудин наезжает на фигуристов и болельщиков Скандал из-за турнира шоу-программ не утихает! Ягудин наезжает на фигуристов и болельщиков

То же самое — про Кубок Первого канала, который хоть и с каждым годом меняется и прогрессирует, но обрастает путаницей и странностями, такими как челленджи с болельщиками и конкурсы, к которым не подготовиться. Движ? Да. Спорт? Ну, не очень.

Так и что же может пойти не так в случае с фигурной Лигой чемпионов?

Надеемся, что ничего.

Вкратце пройдёмся по правилам:

  • 78 фигуристов поделят на шесть команд;
  • они будут набирать очки за участие в соревнованиях, челленджах и вызовах, включая вызовы капитанов;
  • призовой фонд — 20 млн рублей, 10 млн достанется команде-победителю.
Фигуристы на Кубке Первого канала

Фигуристы на Кубке Первого канала

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Так вот — было бы неплохо увидеть подробности челленджей и вызовов, чтобы фигуристам не пришлось действовать вслепую, а болельщики твёрдо знали, на что идти за свои деньги или для чего включать телевизор.

В фигурном катании и так предостаточно непредсказуемости на льду, но ФФККР любит закручивать интригу до последнего — вплоть до такой, казалось бы, мелочи, как объявление состава на этапы Гран-при. А вдруг кто-то снимется в последний момент?! Болельщики и журналисты не видят в этом никакой проблемы, но федерация почему-то видит.

Также хотелось бы иметь сайт или хотя бы страницу, где оперативно в режиме онлайн обновлялись бы расклады по турнирной битве Лиги чемпионов — после каждого соревнования и после каждого челленджа/вызова. Чтобы этим занимались не журналисты и неравнодушные болельщики.

Надеемся, что так и будет — пока после анонса прошло слишком мало времени.

А пока — о старте сезона!
Кажется, изоляция пошла нашим фигуристам на пользу? Парни сводят с ума количеством квадов
Кажется, изоляция пошла нашим фигуристам на пользу? Парни сводят с ума количеством квадов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android