Надеемся, что ничего, но на всякий случай задаём вопросы.

Что может пойти не так с Лигой чемпионов в фигурке?

Лига чемпионов — теперь и в фигурном катании! И, как и во всех аспектах, первоначально реагируешь на любые нововведения подозрительно.

Нет, в эпоху международного бана любая подобная идея идёт в плюс. Фигурку выкручивают на максимальную медийность, и в целом это классно, хотя иногда бывает слишком уж топорно — например, когда звёздных ведущих по периметру катка едва ли не больше, чем фигуристов на льду.

Прыжковый турнир и турнир шоу-программ — также отличные старты, но последний «Русский вызов» обернулся скандалом, связанным с правилами вручения призов и судейством, а регламент чемпионата по прыжкам — всегда тайна, покрытая мраком, которую раскрывают за день-два до старта.

То же самое — про Кубок Первого канала, который хоть и с каждым годом меняется и прогрессирует, но обрастает путаницей и странностями, такими как челленджи с болельщиками и конкурсы, к которым не подготовиться. Движ? Да. Спорт? Ну, не очень.

Так и что же может пойти не так в случае с фигурной Лигой чемпионов?

Надеемся, что ничего.

Вкратце пройдёмся по правилам:

78 фигуристов поделят на шесть команд;

они будут набирать очки за участие в соревнованиях, челленджах и вызовах, включая вызовы капитанов;

призовой фонд — 20 млн рублей, 10 млн достанется команде-победителю.

Фигуристы на Кубке Первого канала Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Так вот — было бы неплохо увидеть подробности челленджей и вызовов, чтобы фигуристам не пришлось действовать вслепую, а болельщики твёрдо знали, на что идти за свои деньги или для чего включать телевизор.

В фигурном катании и так предостаточно непредсказуемости на льду, но ФФККР любит закручивать интригу до последнего — вплоть до такой, казалось бы, мелочи, как объявление состава на этапы Гран-при. А вдруг кто-то снимется в последний момент?! Болельщики и журналисты не видят в этом никакой проблемы, но федерация почему-то видит.

Также хотелось бы иметь сайт или хотя бы страницу, где оперативно в режиме онлайн обновлялись бы расклады по турнирной битве Лиги чемпионов — после каждого соревнования и после каждого челленджа/вызова. Чтобы этим занимались не журналисты и неравнодушные болельщики.

Надеемся, что так и будет — пока после анонса прошло слишком мало времени.