Семененко и Кондратюк увлеклись борьбой и нелепо проиграли! Кто же стал сенсацией?

Женя и Марк занервничали и допустили нелепые ошибки. А Роман Савосин в очередной раз урвал момент и взял золото!

На этапе Гран-при России в Магнитогорске самым жарким видом должно было стать мужское одиночное катание. Так и вышло!

Открытия этого сезона Николай Угожаев и Егор Рухин устроили собственную зарубу, а главные фавориты турнира Марк Кондратюк и Евгений Семененко в желании обойти друг друга совсем позабыли, что основная цель — золотая медаль. Оба фигуриста нервно дрогнули и наделали нелепых ошибок, благодаря чему победителем-сенсацией стал другой спортсмен.

Роман Савосин делает это уже не первый раз. Пора бы задуматься.

Провал 19-летнего фигуриста-дебютанта на Гран-при

Открывать соревнования в короткой программе у мужчин выпала честь Илье Строганову, который начал прокат со сложнейшего четверного лутца, доказывая, что конкуренция на этапе Гран-при России в Магнитогорске будет запредельной. Элемент фигурист выполнил с небольшим степ-аутом, тем не менее он не растерялся и следом уверенно исполнил тройной аксель. Во второй половине Илья приземлил каскад из тройных лутца и тулупа, слегка коснувшись льда рукой на втором прыжке. С точки зрения артистизма молодому Строганову, конечно, не хватило профессионализма, но для старта он выступил достойно. 76,61 балла — его результат.

Даниил Постарнаков вышел на лёд следующим, заявив в короткой программе два квада, и если сальхов получился с небольшой помаркой, то комбинация «4+3» из тулупов вышла превосходной. Правда, технические элементы забрали много сил, и на дорожке шагов контроль движений слегка покинул Даню, который получил лишь второй уровень. Однако завершил выступление он на высокой ноте — с чистым трикселем. Судьи оценили старания Постарнакова и поставили ему 79,28 балла.

Под звон золотых монеток начал свою любопытную короткую программу Дамир Черипка. Для выступления он взял композицию Pink Floyd Money и начал очень бодро: четверной тулуп и тройной аксель удались на славу. На вращении либела не получилось набрать максимальный уровень, да и на каскаде вышел сдвоенный прыжок, но Дамир не отчаивался и пытался исправить ситуацию, хотя отсутствие опыта не позволило ему полностью раскрыться. Последнее вращение было исполнено на третий уровень, а вот дорожка шагов — всего лишь на первый. В итоге оценки Черипки не были высоки: 71,33 балла.

Не задался прокат у Степана Тартыгина. 19-летний фигурист-дебютант Гран-при России допустил «бабочку» на четверном тулупе, потеряв элемент, справился с акселем в 3,5 оборота, но сдвоил прыжок в каскаде «3+3». Вращения и дорожка шагов тоже не обошлись без ошибок, поэтому неудивительно, что арбитры обделили спортсмена вниманием, «порезав» оценку за технику и артистизм, — всего лишь 51,80 балла.

Кирилл Кропылев закрывал первую разминку, и тоже не безошибочно. На квад-тулупе произошёл небольшой срыв, но элемент был засчитан. Триксель и каскад из тройных флипа и тулупы также были сделаны, но в целом программа не смотрелась. Ученик Виктории Буцаевой буквально считал обороты на вращениях, потеряв скорость почти до нуля, что не добавило ему очков. Судьи поставили ему 77,23 балла.

Громкое возвращение Рухина и яркий прорыв Угожаева

После перерыва на лёд вышел Иван Попов, стартовавший с каскада четверной сальхов — тройной тулуп. Увы, после квада фигуриста закрутило, и получилась «тройка». Тем не менее Егор взял себя в руки и исполнил остальные прыжки без помарок: триксель и квад-тулуп пошли как по маслу. За весь прокат Рухин ни разу не выпал из образа, что также добавило ему симпатий от судей. 85,56 балла — его результат.

Егор Рухин, знакомый поклонникам фигурного катания своими частыми сменами тренерских групп, наконец нашёл наставника по вкусу. Алексей Четверухин заставил фигуриста восстать из пепла. Да, вращения и дорожки шагов пока страдают у Егора, но его техника… Рухин исполнил два сложнейших квада — лутц и флип, при этом первый был сделан в каскаде. Последним элементом спортсмен приземлил триксель. Феноменальная точность! Арбитры не пожалели надбавок и поставила 87,96 балла.

Но расслабляться Рухину не стоит, ведь у него намечается яркое противостояние с ещё одним явлением этого сезона — Николаем Угожаевым. Оба фигуриста хорошо зарекомендовали себя ещё до старта крупных турниров. И на Гран-при России лишь подтвердили свои статусы. Коля сделал каскад из четверного флипа и тройного тулупа, приземлил квад-лутц и справился с трикселем. Правда, пару крошечных недокрутов пропустил Угожаев, что сказалось на итоговой оценке — 91,70 балла.

Семененко и Кондратюк нервно дрогнули и глупо ошиблись

Роман Савосин завёл публику благодаря своему энергичному прокату. Артистический король выступал от души, и это передалось зрителям и судьям, которые не забыли проверить технику фигуриста. Тот выполнил каскад «4+3» из тулупов, допустил ошибку на квад-сальхове, но поправил положение, приземлив тройной аксель. Несмотря на более простой контент и шероховатости, Рома всё равно оказался выше соперников. Савосин получил 92,08 балла.

И вот настало время выступать одному из двух главных претендентов на победу в Магнитогорске. Двукратный чемпион России Евгений Семененко рассчитывает урвать золото у восстановившегося и пришедшего в свою лучшую форму Марка Кондратюка. С соперником, который может исполнить пять квадов в произвольной программе, ученику Алексея Мишина нужно держать ухо востро, но что-то в этот раз пошло не так. Высокий пролётный четверной флип заставил сердце замереть, а вот «бабочка» на квад-сальхове — расстроиться. Женя, конечно, не растерялся и прицепил тройной тулуп, но его готовность всё равно вызывала вопросы. Триксель Семененко приземлил, но вот на вращении недобрал уровень, а на дорожке шагов и вовсе упал. Очень нелепо! Судьи не стали закрывать на это глаза — 87,35 балла.

Евгений Семененко Фото: РИА Новости

Семененко оказался в трудном положении, ведь делать уступку Кондратюк не собирался, начав с идеального четверного лутца и тройного акселя. Казалось, Марк выиграл этот раунд в их борьбе, но и подопечный Светланы Соколовской стал ошибаться. Каскад из четверного сальхова с тройным тулупом не был чистым — сдвоенный прыжок нарушил идиллию. На вращениях у фигуриста вновь вылезли проблемы: сначала третий уровень, а потом – и вовсе первый. Решающее слово оставалось за судейской панелью. 90,30 балла! Кондратюк обошёл Семененко, но проиграл этап. Победителем стал Савосин. Сенсация.