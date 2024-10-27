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Фигурное катание, Гран-при России в Магнитогорске, произвольная программа: Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин — лайв, онлайн

Будет ли камбэк чемпионов России? А сенсация в танцах? Развязка Гран-при России — LIVE
Дарья Кирюхина
Будет ли камбэк чемпионов России?
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Марку Кондратюку и Евгению Семененко предстоит отыгрываться, а Александре Степановой и Ивану Букину — удержать лидерство.

27 октября Магнитогорск увидит развязку первого этапа Гран-при России! С произвольными программами выступят одиночницы, одиночники, спортивные пары и танцоры на льду.

Фавориты в мужском катании сенсационно провалились в первый день: Марк Кондратюк занимает третье место, Евгений Семененко — только пятое. Но у обоих — мощнейшая заявка на произвольную программу: Марк уже приземлял чисто пять четверных прыжков, Евгений замахивался на шесть. Смогут ли они опередить Романа Савосина и Николая Угожаева?

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Короткая программа
26 октября 2024, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Роман Савосин
Москва
92.08
2
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
91.70
3
Марк Кондратюк
Москва
90.30
Как же так вышло?
Семененко и Кондратюк увлеклись борьбой и нелепо проиграли! Кто же стал сенсацией?
Семененко и Кондратюк увлеклись борьбой и нелепо проиграли! Кто же стал сенсацией?

У женщин лидерство захватила Анна Фролова, в парном катании короткую программу выиграли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, а в ритм-танце, разумеется, победили Александра Степанова и Иван Букин. Но не с самым убедительным отрывом — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный практически наступают на пятки.

Этап Гран-при России в Магнитогорске. Расписание и результаты

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Live Дарья Кирюхина

Борьба женщин-одиночниц на Гран-при в Канаде также ознаменовалась неожиданными итогами. Победа трёхкратной чемпионки мира Каори Сакамото омрачилась провальным прокатом с двумя падениями в произвольной программе. При этом компанию на подиуме Каори составили также японские коллеги, одна из которых умудрилась заскочить на второе место после десятого в короткой, а другая рискнула прыгнуть тройной аксель.

Интересно, а попробует ли кто-то из наших девушек хоть один ультра-си прыжок в произвольной сегодня?

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Пока мы внимательно следим за развязкой турнира в Магнитогорске, на международном Гран-при в Канаде кипят нешуточные страсти. В спортивных парах серебро завоевали экс-россияне Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв, которые теперь представляют Узбекистан. Бойфренд Евгении Медведевой с партнёршей стали первыми в произвольной программе, но по общей сумме всё же уступили чемпионам мира Динне Стеллато-Дудек и Максиму Дешаму из Канады.

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Хотя изначально не верилось в возобновление карьеры Александры Трусовой, её решение не участвовать в текущей серии Гран-при России всё равно вызывает печаль. Русская ракета вполне неплохо откаталась на контрольных прокатах, тем более с учётом долгого перерыва. Но нужно признать, что её возвращение — это иллюзия. Без международных стартов в этом в принципе нет реального смысла.

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Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! С волнением встречаем заключительный день этапа Гран-при России в Магнитогорске. Сегодня решается судьба медалей турнира. Скоро узнаем, кто из спортсменов получит желанные награды.

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