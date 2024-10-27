Будет ли камбэк чемпионов России? А сенсация в танцах? Развязка Гран-при России — LIVE

27 октября Магнитогорск увидит развязку первого этапа Гран-при России! С произвольными программами выступят одиночницы, одиночники, спортивные пары и танцоры на льду.
Фавориты в мужском катании сенсационно провалились в первый день: Марк Кондратюк занимает третье место, Евгений Семененко — только пятое. Но у обоих — мощнейшая заявка на произвольную программу: Марк уже приземлял чисто пять четверных прыжков, Евгений замахивался на шесть. Смогут ли они опередить Романа Савосина и Николая Угожаева?
У женщин лидерство захватила Анна Фролова, в парном катании короткую программу выиграли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, а в ритм-танце, разумеется, победили Александра Степанова и Иван Букин. Но не с самым убедительным отрывом — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный практически наступают на пятки.
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Борьба женщин-одиночниц на Гран-при в Канаде также ознаменовалась неожиданными итогами. Победа трёхкратной чемпионки мира Каори Сакамото омрачилась провальным прокатом с двумя падениями в произвольной программе. При этом компанию на подиуме Каори составили также японские коллеги, одна из которых умудрилась заскочить на второе место после десятого в короткой, а другая рискнула прыгнуть тройной аксель.
Интересно, а попробует ли кто-то из наших девушек хоть один ультра-си прыжок в произвольной сегодня?
Пока мы внимательно следим за развязкой турнира в Магнитогорске, на международном Гран-при в Канаде кипят нешуточные страсти. В спортивных парах серебро завоевали экс-россияне Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв, которые теперь представляют Узбекистан. Бойфренд Евгении Медведевой с партнёршей стали первыми в произвольной программе, но по общей сумме всё же уступили чемпионам мира Динне Стеллато-Дудек и Максиму Дешаму из Канады.
Хотя изначально не верилось в возобновление карьеры Александры Трусовой, её решение не участвовать в текущей серии Гран-при России всё равно вызывает печаль. Русская ракета вполне неплохо откаталась на контрольных прокатах, тем более с учётом долгого перерыва. Но нужно признать, что её возвращение — это иллюзия. Без международных стартов в этом в принципе нет реального смысла.
Вчера очень повезло болельщикам, которые пришли смотреть соревнования вживую. Выход одиночников и одиночниц объявляли всеобщие любимцы — Анна Щербакова и Михаил Коляда. Внезапный тандем Ани и Миши также разъяснял зрителям технические детали выступлений и рассказывал интересные факты об участниках. А во время состязаний танцоров роль конферансье переняли Оксана Домнина и Роман Костомаров. Идея оказалась отличная! Надеемся, знаменитые спортсмены будут работать и на произвольных программах.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! С волнением встречаем заключительный день этапа Гран-при России в Магнитогорске. Сегодня решается судьба медалей турнира. Скоро узнаем, кто из спортсменов получит желанные награды.