Будет ли камбэк чемпионов России? А сенсация в танцах? Развязка Гран-при России — LIVE

27 октября Магнитогорск увидит развязку первого этапа Гран-при России! С произвольными программами выступят одиночницы, одиночники, спортивные пары и танцоры на льду.

Фавориты в мужском катании сенсационно провалились в первый день: Марк Кондратюк занимает третье место, Евгений Семененко — только пятое. Но у обоих — мощнейшая заявка на произвольную программу: Марк уже приземлял чисто пять четверных прыжков, Евгений замахивался на шесть. Смогут ли они опередить Романа Савосина и Николая Угожаева?

У женщин лидерство захватила Анна Фролова, в парном катании короткую программу выиграли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, а в ритм-танце, разумеется, победили Александра Степанова и Иван Букин. Но не с самым убедительным отрывом — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный практически наступают на пятки.

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