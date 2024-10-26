Вот это конферанс! Щербакова, Костомаров и Коляда — теперь на разогреве у фигуристов

Серия Гран-при России по фигурному катанию стартовала через неделю после международной и сразу приятно удивила нововведениями — причём как для зрителей на трибунах, так и для телезрителей.

Мы уже привыкли к ведущим из числа прославленных бывших фигуристов — и, кажется, в сезоне-2024/2025 промоутеры нашли идеальную модель, поставив у бортика Анну Щербакову и Михаила Коляду — любимцев публики, которые отлично смотрятся в кадре и, что очень важно, владеют грамотной речью.

Аня и Миша почти не выходили в эфир и работали для болельщиков на месте событий: представляли участников, рассказывали о них интересные факты, просвещали, говоря о названиях прыжков и других элементов.

Возник резонный вопрос — а не отвлекают ли их подводки раскатывающихся фигуристов? Ведь шестиминутку негласно принято проводить под нейтральную музыку и монотонный голос диктора. Журналисты узнали!

«Не особо успела обратить внимание, что они говорят», — призналась занявшая в короткой программе второе место Ксения Гущина.

«Мне кажется, в этом плане у всех индивидуально, — сказала Анна Фролова, захватившая промежуточное лидерство. — Меня очень тяжело выбить разговорами, даже если передо мной белка или медведь пробежит, я не обращу на это внимания. Я в такой концентрации, что меня это абсолютно не отвлекает. Может быть, даже наоборот, кому-то проще раскатываться не в тишине, тем более Михаил Коляда и Анна Щербакова у нас положительные ребята, очень добрые, уверена, что ничего плохого не услышишь. Мне абсолютно никак».

«Слышим, на разминке слушал внимательно, что про меня скажут, — признался Роман Савосин, сенсационно обошедший и Марка Кондратюка, и Евгения Семененко. — Повеселило, как про Челентано говорили. Про Лео Месси — почему-то этот факт сказали. Я фанат Лео Месси, но и многим другим увлекаюсь».

А вот парным видам сопровождения от Щербаковой и Коляды не досталось. Зато на танцах на льду у бортика появились Оксана Домнина и Роман Костомаров!

«Было прикольно увидеть Костомарова здесь, в нашей атмосфере, так сказать», — отреагировал Дэвид Нарижный.

«Слышала, как представили, но точно не акцентируюсь на диалоге, просто разминаюсь и думаю о своих примерах, о партнёре, о взаимодействии, — сказала его партнёрша Ирина Хавронина. — Мне это никак не мешает. Как белый шум. Не хочу сказать ничего плохого, но просто проходит мимо».

Иван Букин согласился: фигуристам слишком важно то, что происходит на льду.

«Вы настолько сконцентрированы на работе… Бывает, в метро едешь, чем-то очень увлечён и не слышишь ничего вокруг. У нас то же самое — мы вовлечены в свою работу, это разминка, пять минут, у нас не так много времени, чтобы послушать, что Рома с Оксаной говорят. Но какие-то фрагменты, понятно, слышны, что-то слышно. Однако такого, чтобы я что-то внимательно слушаю — нет».

Оксана Домнина и Роман Костомаров Фото: кадр из трансляции Первого канала

А что по телевизору?

Трудно представить, что когда-то в верхнем левом углу попросту не было таблички с баллами и элементами. Телезрители не знали названий прыжков и тем более чем они отличаются, не знали правил оценивания, что такое надбавки, за что бывают штрафы.

Потом табличка появилась — сначала там просто отображались баллы за технику, потом появились прыжки и отображения других элементов, подсвеченные цветом: зелёным или красным. Затем стали показывать и уровни непрыжковых.

Теперь всё стало ещё нагляднее — непрыжковые элементы показаны не протокольным шрифтом, малопонятном непосвящённым (например, CCSp или StSq), а прописаны русским языком — либела, дорожка шагов.

Прокат Евгения Семененко Фото: кадр из трансляции Первого канала

Очень упрощает и образовывает, привлекая новых зрителей, которые пока не разобрались в правилах фигурного катания настолько досконально.