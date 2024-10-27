«Одним словом — звезда!» Кондратюк с «пятиквадкой» не оставил шанса Семененко

Развязка в соревнованиях мужчин на этапе Гран-при России в Магнитогорске была непредсказуемой, и вновь наши одиночники заставили фанатов хвататься за сердца.

Не только Марк Кондратюк вписал своё имя в список фигуристов с «пятиквадкой». Егор Рухин поразил всех своим упорством, хотя его попытка не была столь хороша, как у ученика Светланы Соколовской. Кондратюк легко разобрался с огромным количеством ультра-си и со своим основным соперником — Евгением Семененко.

Тот на старте сезона нервничает и повторяет ошибки. Это не к лицу двукратному чемпиону России…

Семененко повторил ошибку и не подтвердил свой статус

Уровень мужского одиночного катания в России продолжает расти, что и подтвердило желание абсолютно каждого участника Гран-при в Магнитогорске продемонстрировать элементы ультра-си. Даже в первой разминке фигуристы бесстрашно заходили на четверные прыжки, хоть и не всегда удачно.

В то время как остальные спортсмены бились с квад-тулупом, Илья Строганов решил зайти с козырей — с двух четверных лутцев. Один он уронил, но зато второй, в каскаде с тройным тулупом, получился. За оба проката одиночник получил 213,93 балла и оставался лидером, пока свою произвольную программу не показал Даниил Постарнаков. Он приземлил три квада — сальхов и два тулупа, один в комбинации. И, несмотря на огрехи (касание льда рукой, недокрут, недочёты на хореографических элементах), Постарнаков заработал солидные оценки: 236,33 балла за два дня соревнований.

Очень неровный прокат выдался у Ивана Попова, открывшего сильнейшую разминку. Фигурист допустил слишком много ошибок: на квад-сальхове сделал степ-аут, едва не потеряв каскад (со сдвоенным прыжком), на другой комбинации «4+3» из тулупов тоже не был идеален, равно как и на секвенции из трикселя и дупеля. В итоге много очков потерял Ваня — в сумме 234,23 балла.

После Попова биться за высокие места вышел Евгений Семененко, который неожиданно оказался в роли догоняющего. Двукратный чемпион России начал прокат с чудесного четверного флипа, а затем приземлил сольный квад-тулуп. На сальхове в четыре оборота случилась «бабочка», как и в короткой программе, но ученик Алексея Мишина присоединил к прыжку тройной тулуп, сохранив часть очков. С двумя трикселями в сложных комбинациях Женя сдюжил, но это не избавило его от других проблем. Вылезли помарки на хореографических элементах: вращения и дорожка шагов на третий уровень — для фигуриста статуса Семененко это заметный недочёт. Судьи поставили фигуристу 187,62 балла, всего — 274,97.

Евгений Семененко Фото: РИА Новости

Первая «пятиквадка» Кондратюка, а вторая — чья?

Егор Рухин решил посоревноваться с Марком Кондратюком за звание российского короля квадов, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Фигурист приземлил каскад четверной лутц — тройной тулуп, справился с квад-флипом, осёкся на квад-риттбергере, допустив степ-аут, но восстановился и вколотил в лёд сольные четверные сальхов и тулуп. При этом триксель также был на месте. Впечатляюще!

Однако были и сопутствующие такому большому количеству квадов проблемы на вращениях и дорожках шагов. Не хватает Егору артистической включённости, пластики, интересных находок, да и технической точности, ведь были и ребро, и недокрут, оттого и оценка оказалась в реальности ниже — 171,17 балла, в сумме — 259,13.

Марк Кондратюк поддержал коллегу по цеху и подключился к списку фигуристов с «пятиквадкой». Сначала подопечный Светланы Соколовской продемонстрировал шикарный четверной лутц с руками наверх, а затем так же красиво исполнил квад-флип. Четверной тулуп получился без проблем, а вот на каскаде из двух трикселей был небольшой сбой. Однако Марк не остановился и прыгнул каскад из четверного сальхова и двойного тулупа, потом добавив в прокате сольный квад-сальхов. На прыжках Кондратюк больше не ошибался, хотя были привычные помарки на вращениях: комбинированное — на первый уровень, волчок — на второй, либела — на третий. Дорожка шагов тоже была неидеальна — второй уровень. Поэтому 0,56 балла недобрал фигурист, чтобы пробить порог в 200 баллов — всего 199,44. За оба проката он получил — 289,74 балла.

«Было! Одним словом — звезда!» — воскликнул Алексей Ягудин после выступления Марка Кондратюка, и добавить к этому нечего.

Угожаев развалился, а Савосин удержался над Семененко

Николай Угожаев откровенно разочаровал, развалившись на глазах. На квад-тулупе он упал, на квад-флипе сделал «бабочку». Лутц в четыре оборота покорился, равно как и каскад из четверного флипа и двойного акселя. Два трикселя Коля приземлил, но другие ошибки не позволили ему реабилитироваться. Увы, только 161,82 балла он заработал от арбитров, всего — 253,52. Это вылет с пьедестала.

Роман Савосин закрывал соревнования у мужчин. Лидер после короткой программы не рисковал со старшими квадами, но всё равно исполнил четыре элемента ультра-си. На сольном четверном тулупе случилось касание льда рукой, а вот квад-сальхов и каскад из четверного и тройного тулупов были безукоризненными, равно как и тройной аксель.

Яркая программа под Челентано пришлась по вкусу магнитогорской публике, которая приветствовала Рому стоя. Судьи тоже оказались под впечатлением от его перформанса и поставили Савосину 183,47 балла, в сумме — 275,55. Это серебряная медаль! Бронза отошла Семененко, а вот золото захватил Кондратюк.