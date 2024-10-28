Парень Медведевой принёс серебро Гран-при сборной Узбекистана. Он уехал не зря?

Экс-россияне Дмитрий Чигирёв и Екатерина Гейниш смогли навязать борьбу чемпионам мира. Тарасова всё ещё думает, что их уход — не потеря?

В прошедшие выходные поклонники фигурного катания едва ли могли отдохнуть, ведь выступлений любимых спортсменов стало в два раза больше! Старт российской серии Гран-при не отменил продолжение международной, и пока наши топы топили лёд в родном Магнитогорске, в канадском Галифаксе было не менее жарко.

Особенно интересными оказались соревнования спортивных пар, ведь там на пьедестал взошли экс-россияне Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв. Неожиданно они навязали борьбу чемпионам мира и завоевали историческое серебро Гран-при ISU для сборной Узбекистана.

А ведь наши специалисты, включая Татьяну Тарасову, не слишком горевали после ухода талантливых фигуристов. Зато Евгения Медведева поддержала любимого, и, видимо, помогла паре блеснуть.

Экс-россияне выиграли серебро Гран-при после перехода в Узбекистан

На Гран-при в Канаде было немало фигуристов с русскими корнями, но настоящей сенсацией стали Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв, которые теперь выступают под флагом Узбекистана. Спортсмены, которые ещё не успели зарекомендовать себя не то что на крупных международных стартах, но и на значимых турнирах в России (когда представляли нашу страну), неожиданно навязали конкуренцию действующим чемпионам мира Динне Стеллато-Дудек и Максиму Дешаму.

В короткой программе Гейниш и Чигирёв подверглись невероятному волнению, отчего совершили ошибку на тройном тулупе и неидеально исполнили поддержку, но даже так остановились в шаге от пьедестала. Казалось, текущий уровень пары позволяет ей бороться за медали, что Катя и Дима и доказали в произвольной программе.

Спортсмены смогли собраться и выдали отличный прокат, допустив небольшую помарку на одном из выбросов. Их выступление было таким хорошим, что по оценкам они смогли обойти Стеллато-Дудек и Дешама. Динна и Максим были в прямом слова разобраны: бо́льшую часть элементов они сделали на отрицательные GOE, а вдобавок получили балл штрафа.

Дмитрий Чигирёв и Екатерина Гейниш Фото: Darren Calabrese/AP Photo/ТАСС

В итоге Гейниш с Чигирёвым сотворили историю: принесли сборной Узбекистала долгожданное серебро Гран-при и были этому очень рады.

«Это настоящая честь представлять такую ​​прекрасную страну, как Узбекистан. Здорово видеть узбекский флаг на пьедестале Гран-при впервые за долгое время. Сегодня было довольно тяжело, перед соревнованиями у нас были разные ситуации — травмы, переезды с места на место. Было непросто, но мы достигли того, чего хотели. В произвольной программе тренеры старались представить нас персонажами, совершенно не похожими друг на друга, противоположными друг другу. В жизни иногда всё именно так — и мы показываем это», — делился впечатлениями Дима.

«Во Франции мы хотим кататься лучше, насколько это возможно. Постараемся улучшиться, чтобы исполнять то, что делали на тренировках и соревнованиях раньше», — пообещала Катя.

Тарасова гнала Чигирёва из России, а Медведева поддержала любимого?

Серебряная медаль этапа Гран-при — действительно большое достижение для Гейниш и Чигирёва, которым и правда пришлось пройти немало испытаний, прежде чем оказаться на вершине. Фигуристов много критиковали за низкие результаты: они лишь раз становились победителями этапа Кубка Москвы, были призёрами чемпионата Москвы и мемориала Панина-Коломенкина. А после объявления о смене спортивного гражданства и вовсе подверглись привычным насмешкам со стороны специалистов — Татьяна Тарасова не сдерживалась в выражениях:

«Хотят перейти — тогда пусть переходят в сборную Узбекистана или в другую какую-то. Пусть идут куда угодно! Это не потеря для нас. Мы не выступаем на международных соревнованиях — вот где проблема. Наши ведущие спортсмены остаются с нами, а десятая вода на киселе пусть уходит куда угодно», — говорила заслуженный тренер СССР в интервью Sport24.

Под таким давлением было непросто собраться, но, видимо, поддержка других людей помогла паре блеснуть. Возлюбленная Чигирёва Евгения Медведева наверняка помогала своему парню советами, так как, по её словам, их общее увлечение фигурным катанием лишь положительно сказывается на их отношениях.

«Мы в отношениях почти два года. Он из моей сферы. Мне повезло: мы друг друга максимально поддерживаем. И поскольку сейчас он в спорте, а я — наполовину в медийке и наполовину в профессиональном спорте, который не относится к соревнованиям — всё-таки соревнования — это любительский спорт, а профессиональный — когда ты в ледовых шоу играешь, — то у нас немного разные сферы деятельности, но при этом мы можем друг другу помочь. Покорил моё сердце тем, что человек меня любит», — рассказывала Медведева в эфире передачи телеканала RU.TV «Статус: в сети».

Так что в трудный момент Дима не был один, и это дало прекрасные плоды.