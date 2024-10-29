Два падения и недокруты. Как лучшая фигуристка мира провалилась на Гран-при в Канаде

Трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото всё больше и больше разочаровывает в отсутствие россиянок. Предолимпийский сезон японка начала с поражения от американок на турнире в Италии, а теперь взяла сомнительное золото на Гран-при в Канаде, где дважды повалялась на льду в произвольной программе. Сильнейшая фигуристка планеты с трудом преодолела отметку в 200 баллов, набрав в общей сумме 201,21. Это почти на 35 баллов меньше её личного рекорда — 236,09! Неудивительно, что сама фигуристка определённо не испытала радости от победы на этапе.

Самое неприятное, что возможная причина её бед — желание немного усложнить программу. Спортсменка добавила в произвольную второй тройной лутц и впервые пошла на каскад с ойлером. Вот только новый контент не даёт ей стоящего преимущества, зато увеличивается риск провала, который и случился с Каори на канадском льду.

Похоже, удержать мировое господство в этом году ей будет крайне непросто. Сакамото чувствует мнимую безопасность без конкуренток в лице россиянок, но вряд ли даже самые лояльные судьи станут вечно тянуть её вверх из болота.

Сакамото провалилась в произвольной ради сомнительного усложнения?

Когда Каори Сакамото неудачно выступила на Lombardia Trophy в Италии в середине сентября, казалось, она всего лишь не успела накатать новые программы и как следует подготовится к более важным турнирам. Проигрыш двум американкам должен был отрезвить её, ведь американская федерация не меньше, а то и больше, чем японская, жаждет успеха своих спортсменов. До Игр в Милане осталось полтора года — не время прохлаждаться.

Однако на этапе Гран-при в Канаде Каори подтвердила, что пока не готова к серьёзной борьбе. А самое ужасное, что судьи завышенными баллами усыпляют её бдительность.

Короткую программу спортсменка откатала в целом неплохо, но далеко от уровня, который ожидаешь увидеть у трёхкратной чемпионки мира. Одно из вращений внезапно выполнила на минус, а в каскаде из тройного флипа и тройного тулупа не докрутила второй прыжок на четверть. При этом отрицательным GOE (надбавка за качество исполнения) её наказал лишь один судья, а по правилам самую высокую и низкую оценки арбитров отбрасывают при подсчёте очков. Так что каскад Каори получился на плюс, а итоговые 74,97 балла обеспечили уверенное лидерство после короткой.

Каори Сакамото Фото: Jamie Squire — International Skating Union/Getty Images

Чтобы удержать первое место, от спортсменки не требовалась какого-то чуда в произвольной программе. Но всё же следовало добротно откататься и показать, что она ответственно отнеслась к своей подготовке. Не исключено, что Каори действительно упорно трудилась после «челленджера» в Италии, однако в таком случае её старания не принесли результат.

Фигуристка еле поспевала за музыкой в произвольной. Сделав двойной аксель и тройной лутц, она упала на последнем прыжке в каскаде из двойного акселя, ойлера и двойного сальхова. При этом злополучный сальхов у неё планировался тройным, но и несчастные два оборота она умудрилась не докрутить. Недокрут у неё вылез также на втором прыжке в каскаде из тройного флипа и тройного тулупа. Следующий каскад тройной лутц — двойной тулуп девушка выехала без проблем, однако затем допустила второе падение: на этот раз с сольного тройного флипа. Приземлить прыжок ей вновь помешал недокрут. Между прочим, все они были более чем на четверть оборота, а это реально скверно. Заключительный тройной риттбергер Каори выполнила чисто, но, естественно, к этому моменту её выступление уже полностью разочаровало.

Сама спортсменка тоже очень расстроилась и явно не хотела, чтобы судьи оказали ей медвежью услугу. Однако именно так они и поступили, оценив провальный прокат на 126,24 балла. И хотя это почти на 30 баллов меньше личного рекорда Каори (155,77), она не заслужила и эту оценку. Видимо, арбитры перестарались, спасая её от японской коллеги Рино Мацуике, которая в произвольной, напротив, выдала великолепный прокат и набрала 139,85 балла. Другое дело, что Рино потерпела фиаско в короткой, улетев на 10-е место с 52,31 балла. Поэтому никакой необходимости вытягивать Каори не было. Она бы и так победила, но с минимальным преимуществом.

Благодаря же щедрости арбитров Каори преодолела по общей сумме отметку в 200 баллов: за два проката набрала 201,21 и установила приличный разрыв с другими медалистками. Мацуике стала второй с итоговой оценкой в 192,16 балла, а приземлившая в степ-аут тройной аксель Хана Ёсида взяла бронзу с результатом в 191,37 балла. Глядя на турнирную таблицу, можно подумать, что Каори каталась сильнее соотечественниц, но, к сожалению, это не так.

Интересно, что наиболее вероятная причина неудачного выступления Каори на Гран-при в Канаде — желание усложниться. Последние годы она каталась с неизменным набором прыжков, однако в этом сезоне устроила эксперимент и добавила в произвольную второй тройной лутц, да ещё и в каскаде с двойным тулупом, а также впервые за всю карьеру попыталась исполнить каскад с ойлером: двойной аксель — ойлер — тройной сальхов. Правда, преимущество нового набора прыжков по сравнению с прошлым — сущие крохи. При чистом катании Каори отыграет по базовой стоимости 0,32 балла. Едва ли риск здесь оправдан. Более солидное преимущество она может обеспечить себе с новым набором, перенеся все каскады во вторую половину программы. Тогда её базовая оценка за технику подрастёт на 1,06 балла по сравнению со старым арсеналом прыжков.

На самом деле, будет здорово, если Каори осилит новый контент хотя бы к концу сезона. Но это будет её личная победа над собой, которая никак не поможет в соперничестве ни с соотечественницами, ни с иностранками. Если же ISU наконец-то позволит нашим одиночницам вернуться на международную арену перед Олимпиадой, то усложнение Каори и вовсе будет вызывать только смех.

А ведь минувшей весной Каори Сакамото рассказывала, что учит четверной риттбергер и хочет быть готова к возвращению россиянок. Наверное, ей пора опуститься с небес на землю и вспомнить, чем обернулась попытка четверного тулупа на чемпионате четырёх континентов в 2020 году.

Впрочем, провалить прокат с квадом далеко не так обидно, как с контентом из обычных тройных.