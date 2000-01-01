Авериной зашивали подбородок из-за «Ледникового периода»! А какие ещё травмы были на шоу?

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Травмы на «Ледниковом периоде»
Травмы на «Ледниковом периоде»
Хоть проект проходит в рамках соревновательного шоу, участники получают достаточно физических повреждений — в том числе довольно опасных.
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Дина Аверина
Дина Аверина
Гимнастка разбила подбородок на съёмках нового «Ледникового периода». Рану даже пришлось зашивать!
Татьяна Тотьмянина
Татьяна Тотьмянина
Олимпийская чемпионка Турина травмировалась дважды. В 2020 году она вышла из строя после падения на съёмках третьего выпуска. Актёр Вячеслав Чепурченко продолжил проект с Яной Хохловой.
По-настоящему шокировала травма Татьяны в 2022-м: партнёр задел её колено зубцом конька, и у фигуристки случился болевой шок. Её унесли со льда на руках, но в следующем выпуске она вернулась в проект и каталась на обезболивающих.
По-настоящему шокировала травма Татьяны в 2022-м: партнёр задел её колено зубцом конька, и у фигуристки случился болевой шок. Её унесли со льда на руках, но в следующем выпуске она вернулась в проект и каталась на обезболивающих.
Ольга Бузова
Ольга Бузова
Выступавшая с Дмитрием Соловьёвым телеведущая растянула связки, после чего ей пришлось выступать с фиксирующей повязкой.
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Новоиспечённая фигуристка пострадала при репетиции поддержки с Романом Костомаровым: у неё сместились три позвонка! И не только. «У меня синее бедро», — делилась Тодоренко.
Максим Шабалин
Максим Шабалин
Чемпион мира потерял равновесие и, чтобы подстраховать при падении партнёршу — певицу Нюшу, — разбил голову. Из больницы он вернулся с пластырем на лбу.
Анастасия Мыскина
Анастасия Мыскина
В самом первом «ЛП» теннисистка упала на колено и приземлилась пахом на лезвие конька. Она покинула проект по собственному желанию.
София Дзепка
София Дзепка
В детском «Ледниковом» тоже были травмы: сейчас Соня успешно выступает по юниорам, а шесть лет назад покинула проект на костылях из-за надрыва голеностопа.
Авериной зашивали подбородок из-за «Ледникового периода»! А какие ещё травмы были на шоу?
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