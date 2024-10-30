Петросян вернёт лоск женской фигурке в России? Главные интриги Гран-при в Казани

Действующая чемпионка страны устроит град из ультра-си? А чем удивят мужчины и спортивные пары?

Серия Гран-при в России набирает обороты: с 30 октября по 3 ноября в Казани лучшие спортсмены страны поборются за медали в трёх из четырёх видов — в этот раз зрители не увидят выступления танцевальных дуэтов, но от этого менее интересно не будет. Традиционно первыми на лёд выйдут юниоры, а затем комплекты наград разыграют взрослые.

С нетерпением фанаты будут ждать выхода на лёд действующей чемпионки России Аделии Петросян. Ученице Этери Тутберидзе предстоит вернуть лоск женскому одиночному катанию и возродить эпоху ультра-си. Ранее спортсменка показывала намерение исполнить тройной аксель и четверные флип и тулуп. На контрольных прокатах у Петросян не всё получилось — реабилитируется ли Аделия сейчас?

В мужском одиночном катании также будет жарко, ведь на большую арену возвращается Владислав Дикиджи, наделавший шума в прошлом сезоне. Компанию ему составят Матвей Ветлугин, Глеб Лутфуллин и другие топ-фигуристы, так что скучно не будет. В парном же катании выступят главные новаторы в России — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский наверняка попробуют чисто исполнить четверной выброс, так что не пропустите!

Подробная информация о расписании турнира и составе участников — в этом материале.

Список участников

Женщины: Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Арина Видинеева, Елизавета Киселёва, Арина Кшецкая, Камилла Нелюбова, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Людмила Фурсова, Вероника Яметова.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Артём Ковалёв, Кирилл Кропылев, Роман Кудлаев, Глеб Лутфуллин, Владимир Ощепков, Константин Сафонов, Григорий Фёдоров, Данил Федосимов, Дмитрий Шелковников.

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Виктория Васильева/Роман Запорожец, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Расписание

2 ноября, суббота:

Мужчины, короткая программа — 13:30.

Женщины, короткая программа — 15:15.

Спортивные пары, короткая программа — 17:00.

3 ноября, воскресенье

Женщины, произвольная программа — 13:00.

Мужчины, произвольная программа — 15:00.

Спортивные пары, произвольная программа — 17:00.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.