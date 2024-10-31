Кто покоряет сердца фигуристок? Рейтинг парней и мужей звёзд фигурного катания!

Фигурное катание по праву называют одним из самых красивых видов спорта. Обычно под этим подразумевают захватывающее зрелище, которое открывается зрителям на льду, грациозные движения спортсменов, их головокружительные прыжки и потрясающие костюмы. Однако за красоту данной дисциплины также отвечают и бесконечно прекрасные фигуристки, чья внешность достойна обложек лучших журналов.
Покорить сердце таких девушек — задача со звёздочкой. Решить её рядовому представителю сильного пола кажется почти невозможно. Неудивительно, что вторыми половинками ледовых нимф часто становятся их же коллеги по цеху, другие спортсмены либо какие-то успешные личности, уже состоявшиеся в своей профессии.
Особенно сложно завоевать расположение, разумеется, именитых фигуристок. Впрочем, тем интереснее потом узнавать, кому удалось это сделать. Давайте вспомним имена этих счастливчиков и выберем из них самого-самого! Внизу 10 номинантов, голосуйте!
- Если вы хотите поднять кого-то из парней в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Макар Игнатов (муж Александры Трусовой)
Перспективный одиночник, которого величают секс-символом нашей фигурки, минувшим летом дал клятву любви и верности Русской ракете. Роман Александры Трусовой и Макара Игнатова развивался быстро: парень сделал предложение девушке спустя полгода отношений, а подготовка к роскошной пышной свадьбе заняла у них каких-то два месяца. Серебряная медалистка Олимпиады в Пекине в итоге взяла фамилию молодого супруга и теперь пишет новую главу своей жизни как Александра Игнатова.
Решимость Макара и его желание строить семью растопили сердце не только Саши, но и её многочисленной фанатской базы. Фигурист уже думает о будущих детях, а ещё вдохновляет любимую на спортивные подвиги. Так, она успешно подготовилась к контрольным прокатам и едва не возобновила карьеру.
Макар тоже удивил отменной формой в начале сезона. Окрылённый любовью, он стремится к лучшей версии себя и, похоже, готов бороться за медали главных российских турниров.
Никита Кацалапов (муж Виктории Синициной)
Тандем Виктории Синициной и Никиты Кацалапова поражает невероятной чувственностью и эмоциональной глубиной. А всё потому, что они не просто партнёры в танцах на льду, но и вторые половинки друг друга. Никита много лет вынужденно откладывал предложение Вике из-за сосредоточенности обоих на спортивной карьере. Но когда они завоевали личное серебро на Олимпиаде в Пекине, он наконец осуществил давнюю мечту и позвал любимую замуж. Шикарная свадьба состоялась осенью 2022-го, но, по сути, это было красивое публичное закрепление отношений, которые и без штампа в паспорте являлись семейными.
С брутальным Никитой Вика может чувствовать себя как за каменной стеной и не сомневаться, что он непременно поддержит её в трудную минуту, разделит все радости и печали. Из классного фигуриста получился отличный супруг, который не забывает о романтических жестах и не позволяет потухнуть пламени страсти.
Георгий Куница (муж Алёны Косторной)
Едва ли кто мог подумать, что Алёна Косторная выйдет замуж в 19 лет! Однако дерзкую чемпионку Европы неожиданно покорил парник Георгий Куница. Юноша появился в её жизни в трудный период, когда осенью 2022-го она восстанавливалась после операции на бедре и понятия не имела, сможет ли продолжить спортивную карьеру. Выступая в ледовых шоу как пара, они и за пределами льда образовали союз.
Заботливый и галантный Гоша оказался тем самым принцем для Алёны, который положил конец её поискам второй половинки. В мае 2023-го он сделал ей невероятно романтичное предложение на воздушном шаре, а в августе того же года они сыграли весёлую, красивую свадьбу.
С Куницей Алёна обрела не только истинную любовь, но и осталась в большом спорте. Она бесстрашно перешла из одиночного катания в парное и доказала, что её талант как фигуристки действительно безграничен.
Дмитрий Михайлов (муж Юлии Липницкой)
Законным мужем красавицы и умницы Юлии Липницкой минувшим летом стал тренер и хореограф Дмитрий Михайлов. Молодой человек, как и олимпийская чемпионка, работает в «Ангелах Плющенко», где и пересеклись их пути. Долгое время им удавалось не афишировать отношения, и даже свадьбу они сыграли в тайне от посторонних глаз.
Роман всплыл наружу лишь в конце сентября, когда Юля родила Диме сына и подарила братика подрастающей дочке. Супруг мужественно принял на себя весь удар от бурной реакции публики и опубликовал в соцсетях трогательный и одновременно мощный пост, где пресёк все домыслы и слухи.
Глеб Смолкин (муж Дианы Дэвис)
Едва Диана Дэвис и Глеб Смолкин образовали танцевальный дуэт, между ними установилась особая связь. Юноша стал надёжной опорой для девушки как на льду, так и за его пределами, окружил её заботой и вниманием. Неудивительно, что и мама фигуристки Этери Тутберидзе разглядела в нём не по годам серьёзного и обязательного человека, с которым не страшно отправить дочь тренироваться за океан. Диане было всего 16, когда они с Глебом летом 2019-го переехали в США. Фактически на 20-летнего на тот момент юношу легла ответственность за несовершеннолетнюю партнёршу.
В стремительно развивающейся карьере танцоры часто сталкивались с критикой и откровенным хейтом, но Глеб всегда оберегал Диану от негатива и смело, а порой дерзко отвечал на самые каверзные вопросы.
После Олимпиады в Пекине молодые люди поженились, скромно расписавшись в США, но до сих пор предпочитают оставлять личное вне ведения публики. Лишь недавно они признались, что мечтают сыграть свадьбу в Грузии, за которую выступают второй спортивный сезон.
Дмитрий Чигирёв (бойфренд Евгении Медведевой)
Завоевать такую титулованную одиночницу, как Евгения Медведева, на первый взгляд, способен лишь кто-то не менее известный. Но на самом деле регалии любимого человека для неё не имеют значения. Главное — быть рядом с избранником счастливой и чувствовать себя самой-самой. Именно так получилось с парником Дмитрием Чигирёвым, который, хотя и далёк по спортивным успехам от Жени, подобрал ключ к её сердцу и окружил бесконечной любовью. Парень спокойно принимает бешеную популярность девушки и не пытается сам обрести известность за её счёт. Совершенно неактивный в соцсетях, он упорно тренируется с партнёршей Екатериной Гейниш, и они стараются отвоевать место под солнцем на международной арене. Под флагом Узбекистана ребята уже завоевали серебро Гран-при в Канаде и определённо способны достичь дальнейших успехов.
На спортивные подвиги Диму наверняка толкает, помимо личных амбиций, желание порадовать Женю и составить ей максимально достойную супружескую партию в будущем. И хотя для неё он, безусловно, значим сам по себе, здорово, что она является его музой на пути к большим достижениям.
Фёдор Климов (муж Евгении Тарасовой)
О романе парницы Евгении Тарасовой с бывшим фигуристом Фёдором Климовым болельщики не подозревали вплоть до их свадьбы в июне 2022-го. Некоторые, напротив, надеялись, что Женя возобновила отношения с партнёром Владимиром Морозовым, но даже эти слухи не вынудили Климова выйти из тени прежде, чем к этому оказалась готова сама девушка.
Помолвка прошла тайно, как и подготовка к свадьбе. Зато, когда в соцсетях появились счастливые фотографии Жени и Фёдора после загса, многие отметили, какая они красивая пара.
Поразительно то, что всё это время ребята умудрялись встречаться, живя в разных городах. Женя тренировалась в Москве, Фёдор работал тренером в Сочи — чем не доказательство, что для настоящей любви расстояния не существует?
Константин Кучаев (муж Елены Радионовой)
Известный футболист Константин Кучаев очень долго добивался неприступной одиночницы Елены Радионовой. Его терпение и настойчивость в итоге окупились сторицей. После первой встречи спортсмены поняли, что созданы друг для друга, и больше не расставались. Заветное кольцо Константин преподнёс Лене на горнолыжном курорте в конце 2022-го, а в июне 2023-го они устроили яркую свадьбу.
Резкие перемены в карьере футболиста — переход из ЦСКА в «Пари Нижний Новгород» — не помешали воцариться идиллии в молодой семье. Более того, многие фанаты сетовали, что Кучаев якобы сдаёт позиции из-за женитьбы. Но все эти претензии парня нисколько не волновали: влюблённый и счастливый, он с нетерпением ждал рождения первенца. Радостное событие случилось практически спустя год после свадьбы. Лена родила милейшую девочку, которую супруги назвали Викторией.
Дэвид Нарижный (бойфренд Ирины Хаврониной)
Дэвид Нарижный приобрёл в российских танцах на льду сомнительную славу разрушителя дуэтов. Виной всему — частая смена партнёрш, из-за чего в своё время разбился не один перспективный союз. Ожидаемо, что и его объединение с Ириной Хаврониной в начале 2023-го приветствовали далеко не все. Однако поспорить с тем фактом, что фигуристы отлично смотрятся вместе и станут красивой парой, было нельзя.
Красивая пара получилась и в жизни. Танцоры не пытались скрывать своих отношений, да и «химия» между ними на соревнованиях оказалась настолько сильна, что всё было очевидно без слов. Возможно, именно любовь поможет сохранить их партнёрство на долгие годы и приведёт к желанным спортивным вершинам.
Роман Галай (муж Анастасии Губановой)
Чемпионка Европы Анастасия Губанова разрушила предубеждение, будто нынешние одиночницы не выходят замуж до завершения карьеры. Бывший финский фигурист Роман Галай позвал девушку замуж, когда она находилась в растрёпанных чувствах из-за неудачного выступления на Гран-при в Японии. Заветное кольцо мгновенно прогнало печали спортсменки и оставило от поездки в Страну восходящего солнца самые светлые воспоминания.
Свадьбу влюблённым, конечно, пришлось отложить на межсезонье, но все эти долгие месяцы ожидания Роман сопровождал Настю на стартах и лично настраивал перед прокатом. Рядом с любимым она спокойно переносила несправедливое судейство, а главное — не опускала руки и верила в себя.
Новый сезон Настя открыла уже в статусе замужней леди, что положительно сказалось на её катании. Роман продолжает ездить с ней на соревнования, и она всегда знает: что бы ни случилось на льду, за бортиком её ждёт любимый мужчина.