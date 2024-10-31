Кто покоряет сердца фигуристок? Рейтинг парней и мужей звёзд фигурного катания!

Фигурное катание по праву называют одним из самых красивых видов спорта. Обычно под этим подразумевают захватывающее зрелище, которое открывается зрителям на льду, грациозные движения спортсменов, их головокружительные прыжки и потрясающие костюмы. Однако за красоту данной дисциплины также отвечают и бесконечно прекрасные фигуристки, чья внешность достойна обложек лучших журналов.

Покорить сердце таких девушек — задача со звёздочкой. Решить её рядовому представителю сильного пола кажется почти невозможно. Неудивительно, что вторыми половинками ледовых нимф часто становятся их же коллеги по цеху, другие спортсмены либо какие-то успешные личности, уже состоявшиеся в своей профессии.

Особенно сложно завоевать расположение, разумеется, именитых фигуристок. Впрочем, тем интереснее потом узнавать, кому удалось это сделать. Давайте вспомним имена этих счастливчиков и выберем из них самого-самого! Внизу 10 номинантов, голосуйте!

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