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Фигурное катание, юниорский Гран-при в Казани: ученики Тутберидзе Базылюк, Федотов, четверные прыжки — лайв, онлайн, трансляция

Базылюк сделала тройной аксель, а сколько будет четверных? Юниорский Гран-при — LIVE!
Дарья Кирюхина Анастасия Матросова
,
Маргарита Базылюк
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Ученики Тутберидзе Маргарита Базылюк и Арсений Федотов лидируют после короткой программы.

1 ноября завершится третий этап юниорского Гран-при, который проходит в Казани. С произвольными программами выступят одиночники: девушки и юноши.

Лидерство после первого вида программы захватили ученики Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк и Арсений Федотов. Рита пошла на тройной аксель, исполнив его в каскаде с тройным тулупом, и не оставила шансов соперницам — Софии Дзепке и Елизавете Андреевой.

Федотов начал с сольного трикселя и даже без четверных прыжков (они запрещены у юниоров в короткой программе) едва не набрал 90 баллов, опередив Вадима Воронова и Макара Солодникова.

Теперь и Маргарите, и Арсению предстоит защитить первые места успешными выступлениями в произвольной программе. Кто же прыгнет больше четверных?

Гран-при России среди юниоров — 2024/2025. Расписание и результаты

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Расписание соревнований
Live Дарья Кирюхина

Прямо сейчас в Казани идёт тренировка сильнейшей группы девушек по результатам короткой программы. Пока они готовятся предстать перед судьями во всём блеске, предлагаем вспомнить, под какую музыку катаются в текущем сезоне ведущие юниорки России.

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09:37 Дарья Кирюхина

Расписание соревнований

1 ноября, пятница:
Девушки, произвольная программа — 12:45 (МСК).
Юноши, произвольная программа — 15:45 (МСК).

09:33 Дарья Кирюхина

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня мы следим за развязкой юниорского этапа Гран-при России в Казани. Девушки и юноши выйдут на лёд с произвольными программами и постараются добыть заветные медали.

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