Базылюк сделала тройной аксель, а сколько будет четверных? Юниорский Гран-при — LIVE!

1 ноября завершится третий этап юниорского Гран-при, который проходит в Казани. С произвольными программами выступят одиночники: девушки и юноши.

Лидерство после первого вида программы захватили ученики Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк и Арсений Федотов. Рита пошла на тройной аксель, исполнив его в каскаде с тройным тулупом, и не оставила шансов соперницам — Софии Дзепке и Елизавете Андреевой.

Федотов начал с сольного трикселя и даже без четверных прыжков (они запрещены у юниоров в короткой программе) едва не набрал 90 баллов, опередив Вадима Воронова и Макара Солодникова.

Теперь и Маргарите, и Арсению предстоит защитить первые места успешными выступлениями в произвольной программе. Кто же прыгнет больше четверных?

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