Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Фигурное катание, этап Гран-при в Казани: Петросян, ученица Тутберидзе Садкова, Бойкова и Козловский — лайв, онлайн, трансляция

Неужели мы наконец увидим четверные прыжки у женщин?! Гран-при в Казани — LIVE
Дарья Кирюхина Анастасия Матросова
,
Аделия Петросян
Комментарии
Аделия Петросян и Дарья Садкова готовы удивлять, но сначала выступят мужчины.

2 ноября в Казани стартует второй этап серии Гран-при России: на лёд выйдут одиночницы, одиночники и спортивные пары — танцевальные дуэты в этот раз не представлены.

Материалы по теме
Петросян вернёт лоск женской фигурке в России? Главные интриги Гран-при в Казани
Петросян вернёт лоск женской фигурке в России? Главные интриги Гран-при в Казани

Неделю назад в Магнитогорске фигуристки не исполняли ни четверные прыжки, ни тройной аксель, но в теперь всё может измениться, ведь на лёд выйдут ученицы Этери Тутберидзе Аделия Петросян и Дарья Садкова, владеющие самыми трудными элементами.

У мужчин за промежуточное лидерство поборются Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин, но зрители наверняка вправе ждать сюрпризов и от Матвея Ветлугина, и от Артура Даниеляна, и от Григория Фёдорова.

Ну а закроют соревновательный день пары, где суперфаворитами будут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Серия Гран-при России — 2024/2025. Расписание и результаты

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android