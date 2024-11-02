Аделия Петросян и Дарья Садкова готовы удивлять, но сначала выступят мужчины.

Неужели мы наконец увидим четверные прыжки у женщин?! Гран-при в Казани — LIVE

2 ноября в Казани стартует второй этап серии Гран-при России: на лёд выйдут одиночницы, одиночники и спортивные пары — танцевальные дуэты в этот раз не представлены.

Неделю назад в Магнитогорске фигуристки не исполняли ни четверные прыжки, ни тройной аксель, но в теперь всё может измениться, ведь на лёд выйдут ученицы Этери Тутберидзе Аделия Петросян и Дарья Садкова, владеющие самыми трудными элементами.

У мужчин за промежуточное лидерство поборются Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин, но зрители наверняка вправе ждать сюрпризов и от Матвея Ветлугина, и от Артура Даниеляна, и от Григория Фёдорова.

Ну а закроют соревновательный день пары, где суперфаворитами будут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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