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Валиева и Трусова могут сойтись на Олимпиаде!
Валиева и Трусова могут сойтись на Олимпиаде!
Обе топовые фигуристки намекнули на это в один день.
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Первой была Трусова
Первой была Трусова
«Если мне завтра скажут готовиться к Олимпиаде, то, конечно, я буду», — заявила Александра в интервью Forbes Sport.
Тренер Саши Евгений Плющенко так <a href="https://www.championat.com/figureskating/news-5769144-plyuschenko-verit-chto-trusova-vystupil-na-olimpiade-v-milane.html">высказался</a> о её гипотетическом выступление в Милане-2026: «Всё реально, всё возможно».
Тренер Саши Евгений Плющенко так высказался о её гипотетическом выступление в Милане-2026: «Всё реально, всё возможно».
Потом заговорила Валиева
Потом заговорила Валиева
После дисквалификации Камила осторожно говорила о ближайших планах. Но теперь она явно освоилась в шоу Татьяны Навки и намекнула на возвращение в спорт!
«Конечно, мысли есть. Это не точка, последнее выступление было не самым удачным и хорошим для меня, поэтому оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо», — <a href="https://www.championat.com/figureskating/news-5769898-kamila-valieva-zayavila-o-planah-vernutsya-v-sport-posle-diskvalifikacii.html">цитирует</a> Валиеву «РИА Новости Спорт».
«Конечно, мысли есть. Это не точка, последнее выступление было не самым удачным и хорошим для меня, поэтому оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо», — цитирует Валиеву «РИА Новости Спорт».
Олимпиада-2022 не удалась для обеих
Олимпиада-2022 не удалась для обеих
Для Валиевой всё закончилось четырёхлетним баном и отобранным золотом командника, а для Трусовой — обидным серебром в личном турнире и прогремевшей на весь мир истерикой. Теперь будет шанс всё исправить?
Валиева и Трусова ещё могут сойтись на Олимпиаде?! Обе намекнули на возвращение в спорт
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