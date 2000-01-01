Валиева и Трусова могут сойтись на Олимпиаде!
Обе топовые фигуристки намекнули на это в один день.
Первой была Трусова
«Если мне завтра скажут готовиться к Олимпиаде, то, конечно, я буду», — заявила Александра в интервью Forbes Sport.
Тренер Саши Евгений Плющенко так высказался о её гипотетическом выступление в Милане-2026: «Всё реально, всё возможно».
Потом заговорила Валиева
После дисквалификации Камила осторожно говорила о ближайших планах. Но теперь она явно освоилась в шоу Татьяны Навки и намекнула на возвращение в спорт!
«Конечно, мысли есть. Это не точка, последнее выступление было не самым удачным и хорошим для меня, поэтому оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо», — цитирует Валиеву «РИА Новости Спорт».
Олимпиада-2022 не удалась для обеих
Для Валиевой всё закончилось четырёхлетним баном и отобранным золотом командника, а для Трусовой — обидным серебром в личном турнире и прогремевшей на весь мир истерикой. Теперь будет шанс всё исправить?
Валиева и Трусова ещё могут сойтись на Олимпиаде?! Обе намекнули на возвращение в спорт
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