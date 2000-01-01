Валиева и Трусова ещё могут сойтись на Олимпиаде?! Обе намекнули на возвращение в спорт

Олимпиада-2022 не удалась для обеих

Для Валиевой всё закончилось четырёхлетним баном и отобранным золотом командника, а для Трусовой — обидным серебром в личном турнире и прогремевшей на весь мир истерикой. Теперь будет шанс всё исправить?