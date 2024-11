Глейхенгауз сдержал слово, и Петросян прыгнула триксель! А вот Садкова залила лёд кровью

Перед стартом Гран-при в Казани хореограф Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал во влоге Алины Загитовой, как дела у действующей чемпионки России Аделии Петросян:

«У нас не всё получилось с Аделией в произвольной программе на прокатах — были «бабочки». Мы работали, немножко изменили и подготовку, и прокаты делали в другом режиме. Поэтому надеюсь, что это приведёт к результату и здесь не будет никаких «бабочек».

Громкое заявление, но в отношении «Хрустального» справедливое, ведь все знают — они отвечают за свои слова. Так и произошло: Петросян покорила всех тройным акселем, а вот вторая ученица Тутберидзе провалилась (вновь!) и вдобавок получила жуткую травму.

Огненный шторм Анисимовой и «Мастер и Маргарита» Нелюбовой

Несмотря на отсутствие элементов ультра-си в первой разминке участниц, зрителям всё равно было на что посмотреть. Девушки-одиночницы не радовали сумасшедшими прыжками и даже на хореографических элементах допускали ошибки, зато их подход к постановкам не мог не радовать. Лиричная короткая программа Елизаветы Киселёвой, открывавшей соревнования взрослых спортсменов на Гран-при в Казани, никого не оставила равнодушной. Фигуристка из группы Валентины Чеботарёвой справилась с двойным акселем, каскадом из тройных лутца и тулупа и флипом в три оборота. Однако на вращениях и дорожке шагов Лиза потеряла уровни, отчего оценка понизилась — 55,76 балла.

Арина Кшецкая, ученица Олега Татаурова, наоборот, хорошо выложилась на непрыжковых элементах, допустив недокруты на каскаде и сольном риттбергере. Арбитры не простили технические огрехи, даже при условии высокой второй оценки, и поставили фигуристке 51,86 балла.

Екатерина Анисимова из Тульской области огненным штормом пронеслась по льду под необычный кавер на песню Queen — Show must go on. Поразительная скорость и владение телом на высшем уровне выделили Катю на общем фоне. Она исполнила дупель, каскад «3+3» и риттбергер в три оборота. Её результат — 61,80 балла.

«Кармен» Людмилы Фурсовой порадовала поклонников фигурного катания — спортсменка была практически безупречна, поэтому оценка в 61,50 балла была заслуженна. Не слишком успешно выступила Таисия Лепихина: фигуристка упала с лутца, а остальные прыжки были сделаны на минусы. 46,39 балла получила Тася.

Перед перерывом выступила Камилла Нелюбова и показала свою версию «Мастера и Маргариты» под музыку Игоря Корнелюка. Камилла взмыла вверх во время тройного лутца в каскаде, справилась с дупелем и тройным флипом. На дорожке шагов ей засчитали лишь второй уровень, но вращения вышли лучше — на третий и четвёртый. Она стала лидером в первой разминке с суммой в 64,13 балла.

Петросян покорила тройным акселем, а Садкова провалилась

В сильнейшей разминке на лёд первой вышла Софья Важнова. Спортсменка уверенно испольнила аксель в 2,5 оборота, сдюжила с каскадом из тройных лутца и тулупа и порадовала тройным риттбергером. Классными на хорошие плюсы получились вращения: на высокой скорости, с великолепной растяжкой, на четвёртый уровень сложности. Судьи поощрили старания Сони оценкой в 68,30 балла. А вот к Арине Видинеевой арбитры были не так благосклонны, поскольку фигуристка сорвала риттбергер, сдвоила второй прыжок в комбинации и потеряла уровни на вращении. 47,59 балла — её результат.

Зажигательный прокат выдала Мария Парамонова, которая устроила шоу на льду. Спортсменка справилась с каскадом тройной лутц — тройной тулуп, тройным флипом и двойным акселем. Кроме того, Маша прекрасно исполнила вращения на максимальные уровни и дорожкой шагов. Ярко и драйвово, оценка снизилась после найденных технической бригадой недочётов, — 59,65 балла.

У ученицы Этери Тутберидзе продолжаются проблемы. Дарья Садкова борется сама с собой на прыжках. Тройной риттбергер, дупель — чисто, а вот на лутце случилась «бабочка», хотя Даше и удалось сохранить каскад, вопросы к подходу к её подготовке имеются. Неужели штаб «Хрустального» делает одну и ту же ошибку на тренировках? А ведь не это главная боль — Садкова серьёзно поранилась! Фигуристка завершила прокат с кровью на шее. 61,24 балла набрала подопечная Тутберидзе.

Дарья Садкова Фото: РИА Новости

Невероятное фламенко Вероники Яметовой вызвало стаю мурашек. Женственная, яркая Ника вколотила в лёд дупель, каскад «3+3» и флип. На удивление мягкие линии, но привычная сумасшедшая скорость подняли Яметову на пьедестал с оценкой в 74,40 балла.

И вот пришло время примы «Хрустального» Аделии Петросян. Ученица Этери Тутберидзе своё слово сдержала и легко, как пушинка, приземлила тройной аксель. Видимо, Даниил Глейхенгауз был прав, и работа с действующей чемпионкой России была проделана колоссальная. Ни одной «бабочки». Тройной лутц и каскад из флипа и тулупа в три оборота были сделаны. А вот на вращении в заклоне Аделия потеряла один уровень, но это ничуть не испортило впечатления. Эффектное колесо поправило положение. Прокат фигуристки объективно стал лучшим. Результат Петросян — 85,67 балла.