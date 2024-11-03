Сколько четверных прыгнет невероятная Петросян? Развязка Гран-при в Казани — LIVE!

3 ноября в Казани завершится второй этап Гран-при России: с произвольными программами выступят одиночницы, одиночники и спортивные пары.

Аделия Петросян уверенно захватила промежуточное лидерство, исполнив в короткой программе тройной аксель, и теперь ей предстоит «распечатать» четверные прыжки, которых не было у женщин на предыдущем этапе. Чемпионка России опережает на 10 баллов Веронику Яметову, третьей идёт Софья Важнова.

У мужчин 100 баллов «пробил» Владислав Дикиджи, чисто исполнивший два квада. Немного до «сотки» не хватило Глебу Лутфуллину, а на третьем месте расположился Матвей Ветлугин. Дикиджи планирует в воскресенье четыре четверных прыжка.

Будет ли четверной выброс в парах — узнаем завтра, но в соперниках у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского — только одна пара, Елизавета Осокина и Артём Грицаенко. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук снялись из-за травмы партнёрши, полученной на утренней тренировке.

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