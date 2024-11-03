Рано радовались! Чемпионка Тутберидзе вновь сорвала квад, хотя золото всё равно у неё

Аделия Петросян завоевала золото и даже исполнила квад, но от проблем с прыжками не избавилась. Хотя тренеры заявляли иное.

На Гран-при в Казани многие поклонники фигурного катания ожидали, что ученица Этери Тутберидзе, действующая чемпионка России Аделия Петросян вернёт лоск женской одиночке, приземлив один или несколько ультра-си. И так и случилось, но другое слово, своих тренеров, спортсменка не сдержала.

Даниил Глейхенгауз обещал, что «бабочек» больше не будет, однако в произвольной программе, помимо прекрасного четверного тулупа, был и натуральный срыв.

Что же это такое? Команда Тутберидзе не может грамотно подвести свою приму к стартам?

Ученица Тутберидзе собралась после «кровавой травмы»

Таисия Лепихина, открывавшая соревнования в произвольной программе у женщин, неплохо справилась со своим прокатом, допустив лишь одну «бабочку» на тройном сальхове. Судьи оценили прокат Таси на 99,08 балла, в сумме она набрала 145,47 балла. А вот у Арины Видинеевой выступление не задалось: множество падений и «бабочек» не дало технической бригаде поставить высокие оценки. За произвольную программу Арина получила 84,55 балла, всего — 132,14. К сожалению, не блистала и Арина Кшецкая. Первая половина у фигуристки была сделана очень уверенно, но во второй спортсменка упала с тройного сальхова и как будто бы отпустила ситуацию. Стоит поработать над психологической собранностью. А пока результат Арины — 94,32 балла, за две программы — 146,18.

Елизавета Киселёва откаталась очень ровно, хотя и было замечено арбитрами несколько недокрутов. В итоге Лиза получила 109,94 балла, в сумме — 165,70. Очень ждали зрители выхода на лёд Марии Парамоновой, фигуристки, которая обещала исполнить четверной сальхов. Однако Маша не стала рисковать и обошлась без ультра-си, но от этого её яркая скоростная программа «Пер Гюнт» ничуть не потеряла. С точки зрения техники Парамонова была почти безупречна — только раз дрогнула на лутце в каскаде, скрутив лишь один оборот. А артистизм спортсменки ни у кого не вызвал сомнений. Судьи оценили её прокат в 119,73 балла, всего — 179,38.

Очень волнительно было за Дарью Садкову. В короткой программе ученица Этери Тутберидзе получила травму, отчего на её шее образовался кровавый росчерк. Не было понятно, сможет ли собраться фигуристка во второй день соревнований, но Даша показала себя бойцом, дважды зайдя на квады. Каскад из четверного и двойного тулупов получился, а вот сольный тулуп был с приземлением на руки. Тем не менее более ошибаться себе спортсменка не позволила ни разу. Во второй половине очень хороши были комбинации. Всем вращениям и дорожке шагов присвоили высокие уровни, так что неудивительно, что оценки оказались очень приятными: 149,39 балла, в сумме — 210,63.

Дарья Садкова Фото: РИА Новости

Петросян — вновь с «бабочкой», а также с четверным

Людмила Фурсова из участниц сильнейшей разминки выступила первой. Фигуристка поразила стабильностью, справившись со всеми прыжковыми элементами. А уж аутентичная шаманская постановка под этнические мотивы никого не оставила равнодушным. Люда честно заработала свои 126,99 балла, итого — 188,49. Увы, порадовать такой же технической подготовкой не смогла Екатерина Анисимова, которая каталась под легендарный хит Eye of the Tiger, но не сумела справиться с нарастающим темпом мелодии, из-за чего посыпались двойные прыжки. Судьи оценили её прокат в 117,03 балла, всего — 178,83.

Достаточно недурно выступила Камилла Нелюбова, ученица олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. Лишь один степ-аут допустила Камилла — в остальном придраться к ней было трудно. Мягко и проникновенно каталась фигуристка, поэтому получила от арбитров 124,82, в сумме — 188,95.

Понравилась казанской публике Софья Важнова, которая не допустила серьёзных ошибок и была невероятно убедительна в своём образе. На дорожке шагов Соня отпустила себя и завоевала аплодисменты благодарных зрителей. Воспитанница Светланы Соколовской хорошо себя проявила, и арбитры поддержали её: 134,04 балла, 202,34 — за два выступления.

Преображение Вероники Яметовой в этом сезоне нельзя не заметить. Намеренно отойдя от скоростных мощных образов, фигуристка решила попробовать лирику, при этом не потеряв стремительности интерпретирования. Ника проделала колоссальную работу над собой и не стала спортсменкой-заложницей одного амплуа. Это невероятно ценно. Все прыжки, каждое вращение, дорожка шагов — всё было сделано на максимум. Потрясающее выступление. Судьи поставили фигуристке 146,44 балла, в сумме — 220,84.

Аделия Петросян завершала выступления у женщин и обещала град ультра-си. Но у действующей чемпионки России не всё получилось. Даниил Глейхенгауз обещал, что «бабочек» больше не будет, но, видимо, штаб Тутберидзе не всё доработал. Первый триксель получился замечательно, а вот квад-тулуп превратился в «бабочку». Аделия не растерялась и приземлила второй квад, уже успешно. Всё шло хорошо, но во второй половине вновь случилась помарка на тройном прыжке. Не слишком чисто выступила Петросян, но запаса ей хватило для победы. 155,88 балла получила спортсменка, всего — 241,55 балла.