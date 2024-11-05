Судьи зря завысили оценки Петросян на Гран-при в Казани. На международке её бы растерзали!

Этап Гран-при России в Казани стал для Аделии Петросян первым стартом в текущем сезоне. Понятно, что в таком случае ждать от неё идеального катания было бы странно. Другое дело, что это не повод закрывать глаза на явные огрехи в выступлении спортсменки и вопреки всему подтягивать её баллы.

Именно это произошло в минувшие выходные. Действующая чемпионка России едва ли не спотыкалась на прыжках в произвольной программе, но судейская бригада почему-то отминусовала ей лишь один элемент.

Если заглянуть в протокол с расшифровкой проката Аделии, то мы обнаружим, что он чуть ли не девственно чист. Будто арбитры боялись осквернить белый лист и решили наказать фигуристку только за степ-аут, который при всём желании было невозможно проигнорировать.

В итоге воспитанница Тутберидзе победила с внушительными 155,88 балла за произвольную и 241,55 балла в общей сумме. Отрыв от ближайшей соперницы Вероники Яметовой — более 20 баллов. Космос! Снова космос! В который Аделию, правда, запустили исключительно наши добросердечные судьи. На международных соревнованиях с подобной благосклонностью она бы не встретилась. И это огромная беда.

«Начало шатать с самого начала проката»

Вспомним почти безукоризненный прокат Петросян на казанском льду в произвольной. Танго под Nocturne No. 1 in D Minor Джона Батиста — действительно прекрасный для неё выбор. В эффектном красном платье она приковала к себе всё внимание. Но тем удивительнее, что судьи не разглядели большинство недочётов в её перформансе.

Первый элемент — тройной аксель — фигуристка приземлила очень жёстко. Настолько, что физически чувствовалось, как несладко пришлось её правому колену. Здорово, что прыжок максимально чётко вписался в музыкальный акцент, но смотрелся весьма неуверенным и тяжёлым.

Далее Аделия сдвоила четверной тулуп: скрутила вместо четырёх два оборота. К счастью, плюсовать этот неожиданный элемент арбитры не стали. Поставили за качество исполнения (GOE) нули. Ещё одна попытка четверного тулупа фигуристке удалась. Тут она честно заслужила плюсовые надбавки. На этом с ультра-си было покончено, но выдыхать, что одиночнице остались лишь обычные тройные прыжки, определённо не стоило.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Во второй половине программы Аделия запнулась на приземлении со второго прыжка в каскаде из тройного лутца и двух двойных акселей. Это было заметно. Это было очевидно. Но не для судей. В протоколе за данный каскад красуется положительное GOE, хотя ожидаешь увидеть отрицательное. Пятеро судей поставили за невнятный элемент «+1», а двое осмелились посчитать его на «+2». Затем, к сожалению, злополучный степ-аут на тройном флипе вынудил арбитров всё же нарушить чистоту протокола, однако чересчур строго наказывать за грубую ошибку фигуристку большинство не посмели. В основном ограничились в GOE «-2». Один судья отважно поставил «-3». Ещё один, напротив, прописал скромный «-1».

Штурм второго тройного флипа у Аделии получился, и она смогла присоединить к нему тройной тулуп, чтобы в программе присутствовали хотя бы два из запланированных трёх каскадов (третий она так и не реализовала). Выглядела спортсменка при этом довольно растерянно и вряд ли подозревала, что у арбитров к её выступлению не возникло практически никаких вопросов.

На международных же турнирах таких вопросов оказалось бы немало. Не исключено, что прокат Петросян изучали бы под лупой, с пристрастием выискивая, за что бы снизить оценки. И обязательно бы нашли, а у нас эксперты и болельщики потом негодовали бы, как безжалостно «порезали» россиянку по национальному признаку.

Впрочем, проблема даже не в том, что при допуске нас на Олимпиаду-2026 (пусть и в нейтральном статусе) поставить там на Аделию — сильнейшую на данный момент российскую одиночницу — будет нельзя. Пора в принципе навести порядок в судействе и перестать обманывать самих спортсменов, что у них всё хорошо, когда это не так. Да, многие, конечно, и без всяких оценок с протоколами понимают свои слабые места и упорно работают над их исправлением. Петросян — не исключение. Золото этапа Гран-при в Казани не принесло ей радости или хоть какого-то подобия удовлетворения. Она откровенно признала, что ей лично не понравилось, как она исполнила тройной аксель, да и всяких помарок хватало.

«Сегодня волновалась меньше — видимо, зря, надо было волноваться больше. Начало шатать с самого начала проката. Не знаю, как получился аксель, мне не очень понравилось. Дальше «бабочка» на тулупе — не знаю уже, что с собой делать, сделала всё, чтобы не делать «бабочки», но надо что-то ещё. Дальше были всякие помарки. Вроде много работала, думала, что сегодня будет неплохой прокат, но он получился плохим.

Конечно, победа — это важно, и мне отчасти помогла короткая программа, но надо работать и закалять свои прокаты, чтобы они были чистыми», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Более строгое судейство не изменило бы финальный расклад в женском одиночном катании, и Аделия Петросян, безусловно, всё равно выиграла бы в Казани золото. Зато она была бы избавлена от неприятного ощущения, что её тянут — без какой-либо надобности — и обманывают, будто бы говоря, что она откаталась отлично. Ей не пришлось бы самой прерывать поток сомнительных поздравлений и напоминать, что выступила она не так хорошо, как кричат оценки в протоколе. И работать дальше ей было бы чуточку легче, ибо у неё не отнимали бы искусственно мотивацию становиться лучше.

Сейчас же так легко после очередной тяжелейшей тренировки махнуть рукой и предаться стагнации. В конце концов, соперницы с несколькими стабильными ультра-си у Аделии Петросян на соревнованиях в России объективно отсутствуют. А представить, что в случае желанного выхода на международные старты её внезапно «упакуют» под кого-то из иностранок, почти нереально при текущем судействе.

И очень зря. У нас укоренилась иллюзия, что наши девушки непобедимы. Однако это не так. Будет больно, когда зарубежные арбитры воспользуются малейшим шансом наглядно нам это продемонстрировать.