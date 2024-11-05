«Петросян имеет все аспекты, важные для победы на Олимпиаде». Интервью с Алёной Леоновой

Серия Гран-при не успела начаться, а уже подходит к своему экватору. Ровно три этапа позади в мировой серии, два из пяти минуло в серии российской. Илья Малинин и Вакаба Хигути уже отобрались в финал, произошёл ярчайший камбэк Кевина Аймоза, а в России у парней случилось какое-то квадовое безумие – событий очень много.

Что произошло с Анастасией Губановой и почему Аделия Петросян – заслуженный лидер нашей женской одиночки, непобедим ли Малинин и есть ли действительно кризис в парном катании, о котором заговорили даже в России? Об этом мы побеседовали с серебряным призёром ЧМ Алёной Леоновой.

– Успеваете ли следить за соревнованиями по фигурному катанию, которые сейчас проходят?

– В целом слежу за российскими этапами, иногда даже получается следить за международными Гран-при. Когда трансляции в удобное время, стараюсь посмотреть, потому что всё-таки интересно, что там происходит. За нашими тоже стараюсь, но не всегда я всё успеваю. Например, на этапе в Казани удалось посмотреть и короткую, и произвольную, и даже некоторых юниоров, по времени всё сошлось.

– Из того, что удалось посмотреть, может быть, впечатлили чьи-то прокаты или конкретные постановки?

– Если мы берём женское одиночное в Казани, то, безусловно, это Аделия Петросян. Даже с какими-то недочётами это какое-то нереальное космическое катание. Абсолютно одарённая девочка, которая имеет в себе буквально всё, все аспекты, которые важны для того, чтобы выиграть Олимпийские игры. Мне очень понравилось. Не потому, что она сильно прыгает, она повзрослела, с каждым годом лучше и лучше становится. Это очень заслуживает уважения в первую очередь. Мне очень за неё радостно, она довольно-таки срывная, мне хотелось, чтобы она хорошо откаталась.

Ещё запомнилась Софья Важнова. Она каталась без четверных прыжков, но у неё была очень чистая программа. Люблю, когда без сучка и без задоринки, чтобы всё было гладко и чисто исполнено, без каких-либо ошибок. Программа смотрелась очень целостно, и это меня зацепило, она здорово откатала и запомнилась.

Софья Важнова, ученица Светланы Соколовской Фото: РИА Новости

Вероника Яметова – молодец, с чистыми прокатами, Дарье Садковой не удалась короткая программа, но поднялась в произвольной, пока не цепляет.

Что касается этапа в Магнитогорске, Аня Фролова – выше всяких похвал, на голову или на две выше всех конкуренток. Радостно и за Ксению Гущину, которая представляет Санкт-Петербург и попала в тройку сильнейших, но Аня затмила всех.

– Кажется, что в межсезонье Аня ещё сильнее добавила во многих аспектах.

– Она провела летом очень большую работу, это видно. И образы классные, всё круто.

– В мужском одиночном у нас прорыв по части четверных. Запомнился ли кто-то на первых этапах?

– Безумно рада вчера была видеть такие достаточно чистые прокаты Матвея Ветлугина и Артура Даниеляна. Иногда заглядываю на тренировки Евгения Владимировича Рукавицына, вижу процесс подготовки – не всё было гладко, в том числе на промежуточных стартах, но в Казани они собрались и всё показали. Я видела, что было до и что было вчера, это очень меня порадовало. Понятно, что ребята не до конца в форме и подустали к концу, но в целом это не испортило впечатления от программ.

Ребята-прыгуны, которые заняли первое и второе места, большие молодцы, но, честно сказать, целостности программы я не увидела. Увидела много крутых прыжков, они молодцы по физике, красавчики! Но не смогла с ними на одной волне быть в программе, произошёл небольшой диссонанс.

Марк Кондратюк в Магнитогорске уже в третий раз повторил триумфальные пять четверных – это очень круто. Он будет серьёзным соперником на протяжении сезона для всех фигуристов.

– Если сравнивать мужчин в России с международным уровнем – были яркие прокаты, которые запомнились?

– Успела посмотреть Малинина, он пока непобедим вообще. Исходя из того, что он делает, когда выходит на лёд – он непобедим. Очень надеюсь, что у Кевина Аймоза была не разовая акция, что дальше так и будет по сезону, очень была за него рада. Знаю о его психологических, моральных проблемах, о которых он сам говорит.

На этапе во Франции запомнилась короткая программа Александра Селевко и, конечно, красавчик Боян Цзинь, который в 27 лет выиграл короткую программу, это было неожиданно.

– Во Франции также выступала Анастасия Губанова из группы Евгения Рукавицына. Она достаточно неплохо начала сезон, но в Анже допустила много ошибок и заняла лишь восьмое место. С чем можно связать такой результат?

– Как-то пошёл спад, очень плохо, что он попал на этап Гран-при. Возможно, Настя немного не совладала со своими ожиданиями от соревнования, оба проката – абсолютно не её. Хочется поддержать её сейчас.

В короткой программе она упала только с лутца во второй половине, но на выходе получила очень маленькие баллы за технику. За один лутц её наказали очень сильно, нашли всё, что могли найти. Произвольная, возможно, ещё не до конца вкатана, хотя на Мемориале Дениса Тена получилось откататься достаточно чисто, был только один срыв.

Получается, что ей нельзя давать ни малейшего повода. Если она допускает ошибку, возникает ощущение, что ей рубят оценки в два раза больше, чем всем остальным, хотя, казалось бы, статус чемпионки Европы должен что-то весить. Но так получается не первый сезон, мне лично за это обидно, я не представляю, что Настя чувствует в этот момент.

– Обе программы на этот сезон фигуристка ставила за рубежом, как вам её новые образы от Адама Соля?

– Мне нравится смена образов, обе программы абсолютно разные. Нравится, как Настя выглядит в этих постановках. Это что-то новое, глоток свежего воздуха. Главное теперь – это показать.

– О парном катании сейчас идёт дискуссия на тему того, есть ли кризис в этом виде или нет. Как вы считаете, действительно ли парное катание в мире и в России переживает не лучшие времена?

– Всегда бывает, что кто-то приходит, а кто-то уходит. То, что на международных стартах идёт огромный спад – это 100%. Я заметила это по прошлому чемпионату мира. Появляются новые пары, но, опять же, Никита Володин – он наш, он здесь катался. Уровень парного катания упал, надо нам скорее выходить на международные старты (улыбается).

– Как вам постановки наших лидирующих пар в текущем сезоне?

– На этапе в Казани посмотрела короткую программу Саши Бойковой и Димы Козловского, мне понравился выбор образа. Рада за чистый прокат, может быть, были какие-то недочёты, но те, которые зрителю не видно. Не хватило немного самого фильма, хотелось прочувствовать все эмоции – злость, ненависть, борьбу. Что касается произвольной программы – там всё читается, там я всё вижу, в короткой – пока нет.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов будут выступать на этапах дальше, видела их прокаты мельком до этого, достаточно интересные и разноплановые программы. Майкл Джексон в произвольной – немного заезжено, но, думаю, ребята справятся с тем, чтобы освежить тему и всех удивить.