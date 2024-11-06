Муравьёва удивит соперницу из штаба Тутберидзе трикселем? А что покажет муж Русской ракеты в борьбе с Гуменником и Алиевым?

Прима Плющенко выйдет на лёд после скандала с Трусовой. Интриги Гран-при в Красноярске

Новый этап серии Гран-при в России обещает множество интриг! С 6 по 10 ноября в Красноярске лучшие спортсмены страны поборются за медали во всех видах. Традиционно первыми на лёд выйдут юниоры, а затем комплекты наград разыграют взрослые.

Одними из самых напряжённых станут соревнования в женском одиночном катании. На лёд выйдет прима «Ангелов Плющенко» Софья Муравьёва, которая, по информации журналистов, недавно пережила скандал с Александрой Трусовой. «Р-спорт» отметил, что фигуристка сменила тренерскую группу внутри академии двукратного олимпийского чемпиона из-за разногласий с Русской ракетой. Возможно, это пошло Соне лишь на пользу и она вернула свой коронный тройной аксель, которым удивит соперницу из штаба Этери Тутберидзе? Софья Акатьева и сама не так давно владела коварным элементом ультра-си, но позволяет ли её форма исполнять многооборотные прыжки сейчас — покажут прокаты в Красноярске.

У мужчин тоже будет неспокойно, ведь на ледовой арене столкнутся настоящие асы фигурного катания. Супруг Трусовой Макар Игнатов под руководством Евгения Плющенко активно прогрессирует, но ему придётся непросто, ведь его соперниками станут Пётр Гуменник, Дмитрий Алиев и Николай Угожаев.

В спортивных парах и танцах на льду зрители смогут оценить подготовку к крупным стартам лидеров в каждой из дисциплин, а именно Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Елизаветы Худайбердиевой/Егора Базина.

Ниже — подробное расписание турнира и список участников.

Список участников

Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Арина Видинеева, Алина Горбачёва, Елизавета Куликова, Софья Муравьёва, Виктория Нестерова, Валерия Овчинникова, Ксения Фадеева, Анна Фролова, Софья Чаплыгина, Елена Черникова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Пётр Гуменник, Макар Игнатов, Александр Мельников, Андрей Мозалёв, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Самсонов, Илья Строганов, Николай Угожаев.

Макар Игнатов Фото: РИА Новости

Спортивные пары: Дарья Андреева/Александр Акимов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Виктория Васильева/Роман Запорожец, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

Танцы на льду: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артём Фролов, Анета Коцюбинская/Глеб Чернышев, Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Ольга Фёдорова/Павел Драко, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Расписание

9 ноября, суббота

Танцы на льду, ритм-танец — 11:00.

Женщины, короткая программа — 12:50.

Мужчины, короткая программа — 14:30.

Спортивные пары, короткая программа — 16:15.

10 ноября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец — 10:00.

Женщины, произвольная программа — 12:00.

Мужчины, произвольная программа — 14:00.

Спортивные пары, произвольная программа — 16:00.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.