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Загитова хотела дружить с Медведевой, обида и конфликт из-за Олимпиады, Медведева выросла, Загитова противоречит себе

«Хотела дружить с Женей». Загитова страшно обижена на Медведеву — ну не смешно ли?
Екатерина Авдонина
Загитова страшно обижена на Медведеву
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Олимпийская чемпионка утверждает, что её отвергли, хотя первой на контакт не пошла она сама. Алина снова путается в показаниях?

Долгоиграющий «дружеский роман» Алины Загитовой и Евгении Медведевой продолжается. Фанаты окончательно запутались и не понимают, живо ли до сих пор соперничество между великими фигуристками или им удалось уладить все недомолвки и наладить общение.

И вот олимпийская чемпионка разорвала инфополе новостью, что всегда хотела дружить с Медведевой, но та её отвергает. Правда, есть факты, которые говорят об ином.

Неужели Загитова вновь путается в показаниях?

Медведева не здоровается с Загитовой, а та мечтает дружить?

Резонансное интервью Алины Загитовой у Надежды Стрелец вскрыло множество острых тем из жизни олимпийской чемпионки, в том числе отношения с Евгенией Медведевой. Многие годы фигуристка как могла избегала резких выражений в отношении подруги-соперницы, но сейчас решила приоткрыть завесу тайны.

«Какие отношения у меня с Женей Медведевой? Никаких. Ну, я здороваюсь. Она — нет. Обидно. Ну, я уже привыкла.

У нас какие-то эмоциональные качели, если сейчас новомодным сленгом сказать. Я могу рассказать эту историю: нас вообще подружила Рита Мамун, после Олимпиады мы долгое время не общались, и на Олимпийских играх в Пекине, которые прошли в 2022 году, из-за правил нам нельзя было выходить из отеля.

И мы там уже около двух недель были, нам уже было настолько скучно. И Рита Мамун говорит: давайте посидим, пообщаемся. И вроде как у нас отношения наладились. Потом в какой-то момент в Москве ещё пообщались, а потом всё — непонятно из-за чего. Ни ссоры, ничего не было.

Может, я напоминаю просто ей о чём-то плохом… Раньше переживала, сейчас уже нет. Сейчас уже привыкла. Я всегда хотела дружить с Женей. Даже интервью, которое я давала и говорила, что мы подруги, я говорила искренне. Я всегда говорю искренне, я никогда не буду юлить, лучше я промолчу. Мне всегда хотелось дружить с ней, — рассказала Загитова.

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Загитова путается в показаниях и сама отвергла Медведеву?

Судя по последним словам, Алина мечтала наладить общение с Женей, но вот факты из прошлого это опровергают.

В первую очередь Загитова и Медведева, по заявлению последней, здороваются:

«Нейтральные, нормальные. Мы здороваемся, прощаемся. Но мы не подруги», — так описывала серебряный призёр Олимпиады их взаимоотношения летом 2021 года. Конечно, Медведева могла и передумать, перестать приветствовать коллегу по цеху, но всё указывает на то, что Женя довольно логична в своих словах и действиях, на протяжении нескольких лет заявляя, что она и Алина близкими подругами никогда не были. А всё потому, что в какой-то момент на контакт не пошла именно Загитова.

«Я не могу назвать нас подругами. Вероятно, я злилась в какие-то моменты, однако никогда Алину не обижала. Даже намерения такого не было. У нас был разговор об этом. В один момент мы же отписались друг от друга, но потом снова подписались. Я подошла к ней: «Может, уже как-то это? У нас же нормальные отношения». Однако потом вся эта тема сошла на нет, ничего не изменилось. Я перед собой чиста», — делилась Медведева в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

Нельзя сказать наверняка, отвергла ли Алина Женю, но в это можно поверить с учётом того, что олимпийская чемпионка через раз путается в показаниях, причём даже тогда, когда воспоминания о конфликте, связанном с Играми, были свежи. В 2018 году Загитова стала автором противоречащих друг другу заявлений:

«Могу сказать, что конкуренция очень подстёгивает идти дальше. Мы с Женей в первую очередь друзья, а только потом соперники».

И затем:

«В первую очередь мы были с ней соперницами. И общались мы не так, что прям лучшие подруги-подруги».

Так где же правда?

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Загитова «всё ещё в 2018-м», тогда как Медведева идёт вперёд

События Олимпиады в Пхёнчхане негативно сказались на обеих фигуристках — каждая из них переживала их по-своему. Однако возникает ощущение, что Загитова и Медведева по-разному справились с этим. Перед Новым годом Алина намекнула, что именно Женя «всё ещё в 2018-м», хотя всё указывает на обратное.

Не хочется делать однозначных заявлений, но факт, что в интервью олимпийская чемпионка решила затронуть тему сложных отношений с серебряным призёром, есть. А вот Медведева, пообщавшаяся по душам с Ксенией Собчак, сосредоточилась на себе и рассказала, как изменилась после Игр. При этом Женя не стала ни в чём упрекать Алину, даже не упомянула её — ни в позитивном, ни в негативном контексте. Спортсменка поговорила о личностном росте, отношениях с Этери Тутберидзе, не став вдаваться в неприятные подробности.

Евгения Медведева и Алина Загитова на пьедестале ОИ-2018

Евгения Медведева и Алина Загитова на пьедестале ОИ-2018

Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат»

«Я понимаю, что были же всё равно факты: Олимпийские игры и я со сломанной ногой, и это определённые риски. Если мыслить чисто стратегически, могу понять ставку и федерации фигурного катания, и Этери Георгиевны.

Всё-таки соперничество внутри группы хоть и сложно, но оно должно быть. Появилась Алина, невероятно талантливая спортсменка. Всё, что она исполнила технически — ноль вопросов, абсолютно. Баллы, которые стояли на Олимпийских играх — это обсуждению вообще не подлежит, потому что есть определённые факты. Можно открыть оценки и посмотреть, кто действительно накатал на первое место, а кто — на второе», — объяснила она.

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На фоне таких рассуждений разговоры про обиду от Загитовой кажутся немного нелепыми, смешными, ведь давно пора идти вперёд.

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