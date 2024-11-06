В Красноярске грядёт противостояние Тутберидзе и Плющенко! Чего ждать от битвы их юниорок?

На ледовую арену в Красноярске с 6 по 8 ноября выйдут восходящие звёздочки нашего фигурного катания, чтобы разыграть медали этапа Гран-при России среди юниоров. Особое внимание будет приковано к противостоянию невероятно одарённой Елены Костылевой из академии «Ангелы Плющенко» и двух мощных воспитанниц Этери Тутберидзе — Алисы Двоеглазовой и Алёны Принёвой.

Каким окажется исход встречи девушек — сплошная интрига. Все три одиночницы вооружены несколькими ультра-си и претендуют на золото. Можно не сомневаться, что каждая сделает всё, чтобы увезти с турнира желанную высшую награду.

Тем не менее за Костылевой наблюдать на этом старте будет особенно волнительно. В октябре она перенесла травму, а недавно участвовала в шоу Плющенко «Русалочка». Как всё это сказалось на подготовке спортсменки и успела ли она полностью восстановиться — узнаем в ближайшее время!

Фигуристки Тутберидзе готовятся захватить первые места

На юниорском Гран-при в Красноярске болельщиков ждёт захватывающее столкновение одних самых известных и популярных тренерских штабов: Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Именно их ученицы выйдут на лёд в статусе главных фаворитов и разыграют яркую битву, где померяются четверными прыжками.

Группу Тутберидзе представят Алиса Двоеглазова и Алёна Принёва. Обе девушки через несколько дней отпразднуют Дни рождения: Алисе исполнится 16, а Алёне — 14. Так что завоевать медаль престижного турнира, в идеале золотую, станет для них отличным подарком самим себе. Подобный дополнительный стимул точно будет не лишним и придаст фигуристкам особый азарт в стремлении откататься чисто.

Двоеглазова, владеющая четверным тулупом и сложнейшим четверным лутцем, возможно, также попробует выполнить в Красноярске четверной флип, который активно изучает на тренировках. Однако и без усиления контента новым ультра-си Алиса является серьёзной угрозой для других одиночниц. Прошлый сезон она завершила победой в финале юниорского Гран-при, где одолела ещё одну крайне опасную подопечную Тутберидзе и чемпионку России по прыжкам Маргариту Базылюк. Наверняка отголоски столь значимого успеха по-прежнему вдохновляют Алису, и она постарается привнести запал от него в свои выступления на этой неделе.

Алиса Двоеглазова Фото: РИА Новости

В прыжковом арсенале Принёвой тоже значатся четверные лутц и тулуп, а на подходе — четверной флип. В начале сентября она уже успела выступить на первенстве Москвы, но там её произвольная омрачилась падением с квад-лутца, поэтому она показала лишь третий результат при отсутствии основных соперниц. Зато теперь у неё должно быть больше мотивации безупречно откатать обе программы и доказать, что падение в Москве — досадное недоразумение. К тому же за два месяца она определённо проделала огромную работу, чтобы подойти к серии Гран-при в оптимальной форме.

Скорее всего, тренерский штаб Тутберидзе рассчитывает, что Алиса и Алёна захватят в Красноярске первые два места. В каком порядке — абсолютно неважно. Главное — не пропустить между собой кого-то из остальных участниц.

Алёна Принёва Фото: РИА Новости

Осуществить данную задачу, правда, будет очень непросто. За золотом обязательно развернёт охоту 13-летняя Елена Костылева из «Ангелов Плющенко». Вот только спортсменка выйдет на старт после травмы и недавних выступлений в ледовых шоу. Будет грустно, если это помешает ей в борьбе за медали.

«Надеемся, что рецидива не будет»

После двух побед на соревнованиях в начале сезона Елена Костылева планировала дебютировать в юниорском Гран-при России на первом этапе в Москве. К сожалению, 11 октября её сняли с турнира чуть ли не в последний момент из-за небольшой, но всё же весьма неприятной травмы. Как выяснилось, нагрузки от приземлений с прыжков и отталкиваний привели к ушибу пальца на ноге. Фигуристка не могла из-за боли тренироваться и несколько дней не выходила на лёд. Вернулась 18 октября, но первое время ограничивалась скольжением. Впрочем, 22 октября её мать Ирина Костылева сообщила, что Лена благополучно восстановила прыжки, готовится к стартам и ледовому шоу Плющенко в Санкт-Петербурге.

«Времени на восстановление очень мало. Лена уже начала прыгать, восстановила все свои элементы ультра‑си. Теперь надо накатывать программы с прыжками. Тренируемся в своей группе, делая перерыв в часовой тренировке. Лена снимает ботинок — и нога отдыхает.

Конечно, за три дня до первого этапа [Гран‑при России] уровень был фантастический, но он нарабатывался целый месяц с 11 сентября. Лена тогда вернулась с моря. Надеемся, что рецидива не будет, и Лена, тренируясь с 18 октября, успеет собрать всë в программах до следующего этапа. Тем более перед этапами мы с Леночкой хотим участвовать в шоу, посвящённых дню рождения её тренера, в Санкт‑Петербурге», — рассказала Ирина Костылева «Матч ТВ».

Елена Костылева Фото: РИА Новости

26 и 27 ноября Лена действительно выступила в шоу Плющенко «Русалочка», где, помимо роли одной из морских жительниц, исполнила свою произвольную программу с тремя четверными сальховами. На соревнованиях по правилам один из них ей бы не засчитали: повторять можно не более двух одинаковых четверных прыжков, один из которых должен быть в каскаде. На шоу, разумеется, данные требования не распространяются, и Лена произвела фурор перед многочисленной публикой. Заодно наглядно показала, что находится в отличной форме, а значит, готова к грядущим состязаниям.

Другое дело, что столь быстрое возвращение к серьёзным нагрузкам вызывает беспокойство за юную одиночницу. Не хотелось бы, чтобы в погоне за медалями у Лены случился рецидив недавней травмы, после которого ей может понадобиться более длительный перерыв от фигурного катания. До выхода во взрослые ей ещё далеко, и изнурять растущий организм, когда он сам даёт сигнал, что ему нужен отдых, кажется не самым разумным решением.

Да и накатывание соревновательных программ в рамках шоу, как и тренировки на нём отдельных ультра-си элементов, пока не доказали свою эффективность у воспитанников «Ангелов Плющенко». Если честно, складывается впечатление, что от выступлений в различных сказках посреди сезона они, напротив, потом неожиданно сдают позиции на стартах и набирают далеко не те баллы, которые от них ожидали.

Поэтому, если фееричный прокат Лены с произвольной в «Русалочке» не повторится на Гран-при в Красноярске, это не станет сюрпризом. И думается, что вовсе не перерыв из-за травмы будет тому первостепенной причиной.

Однако Лена, безусловно, несмотря на все обстоятельства, остаётся одним из главных фаворитов турнира. Ей по силам не только разбавить воспитанниц Тутберидзе на пьедестале, но и увезти заветное золото.