Смена паспорта, отказ от борьбы или беременность. Что скрыто за словами Косторной о паузе?

Снова два сезона без Алёны Косторной на соревнованиях – теперь официально, об этом заявила сама фигуристка. Они с Георгием Куницей делают паузу, поскольку «нужно заняться некоторыми своими делами», именно такую формулировку использовала чемпионка Европы.

Хочется сказать спасибо Алёне за честный ответ и за то, что болельщики в ближайшие сезоны не будут тешить себя ложными надеждами от старта к старту, но в то же время слова Косторной оставляют очень горькое послевкусие.

Косторная предупреждала, что их пару ждёт пауза?

Если возвращаться к словам Косторной на контрольных прокатах, может возникнуть ощущение, что желание сделать паузу как будто бы зрело ещё раньше:

«У нас есть определённые планы, в данную секунду трудно сказать, что будет дальше. Мы находимся на распутье двух дорог, скажем так, есть моменты, которые нужно проработать, прежде чем выходить на соревновательный лёд. Не хотелось бы выходить полуготовыми или неуверенными в себе. На соревнования нужно выходить так, чтобы при огромном желании прикопаться не было причин», – сказала Алёна на контрольных прокатах в микст-зоне. Дальше случились пневмония и фотографии из больницы под капельницей.

Тем временем на этапе Гран-при в Казани у нас пустует третье место на пьедестале у пар, потому что на него просто некому встать. Да, можно отметить, что так судьба сложилась – кто знал, что Наталья Хабибуллина и Илья Княжук получат травму на тренировке, из-за которой не смогут выступить? Но факт остаётся фактом: на соревнованиях в итоге было две пары. Кто-то из болельщиков даже вставлял Алёну и Гошу на фото с пьедесталом.

Как будто бы сейчас то самое время, когда можно и нужно прорываться наверх, доказывать в борьбе – пара Алёна Косторная/Георгий Куница существует, может выигрывать медали и претендует на что-то большее. Именно пара, а не два одиночника.

Алёна и Георгий в это же время выступают в Москве в шоу и, безусловно, зарабатывают больше, чем получили бы за третье место на Гран-при в Казани. В текущих условиях это выбор каждого спортсмена – ведь тем, кто не в сборной, нужно содержать себя самостоятельно. Тренировать целые группы в «Ангелах Плющенко» (объявление о наборе появилось в начале октября) – ещё один способ заработка, который не стыкуется с тренировочным графиком пар, выступающих на соревнованиях.

Ради чего уходят Косторная/Куница?

Почему версия со сменой гражданства не кажется до конца логичной? Косторная заявила о пропуске двух сезонов, а следующий – олимпийский, менять гражданство к началу нового цикла не совсем дальновидно, поскольку предсказать, в каких условиях будут находиться пары к этому моменту, невозможно. Будут ли у россиян международные старты? Будут ли дальше соревноваться лидеры, усугубится ли кризис или же наоборот? Какая федерация сможет обладать достаточным авторитетом?

Инсайдер Дэйв Лис ещё в сентябре высказывал мысль, что готов собирать деньги на смену гражданства Косторной, а его коллега Нолан Карни упоминал слухи о возможном переходе в Азербайджан, которые Алёна и Гоша опровергли. Если возник конкретный вариант со сменой паспорта, то узнаем мы все об этом скоро – следующий исполком ФФККР, на который подают запросы, случится в декабре.

Почему версия с внезапным пополнением в семье тоже не выглядит достаточно правдоподобной? Алёна сама подчеркивала, что ей потребуется достаточно длительное восстановление здоровья после болезни, а фигуристка и так сейчас выполняет в шоу очень опасные элементы, например, амплитудные вращения с хватом за ноги. И форма спортсменов в шоу вообще заставляет задаваться вопросом: а почему Алёна с Гошей сейчас не на стартах, если они так хороши?

Георгий в интервью весной отмечал, что дети – это не задача ближайшего времени. «Обсуждали [возможность появления детей], но не на ближайшую перспективу. Алёна больше хочет девочку, а я буду не против малышки, но хочу мальчика», – отмечал Куница в интервью «Матч ТВ».

Очень больно и грустно смотреть на слова про два года, когда в сентябре было такое яркое выступление на контрольных прокатах. Их произвольная «Мастер и Маргарита» от Натальи Линичук подняла «Юбилейный» и произвела нереальное впечатление на зрителей. Люди, которые с интересом наблюдали только за женским одиночным, начали погружаться в парное катание. Сама Алёна добилась огромного прогресса в парном катании за короткий срок, они с Георгием потратили огромное количество сил, чтобы оказаться в этой точке.

В парном катании можно играть вдолгую, но набирать опыт и скатанность на выступлениях в шоу – совсем не то же самое, что нарабатывать его на соревнованиях. У Косторной и Куницы пока было только три совместных полноценных старта с короткой и произвольной программами: два этапа Гран-при и чемпионат России. В Челябинске Алёна с Георгием, кстати, перешагнули отметку в 200 баллов.

Может быть, ребята ещё передумают и соскучатся по соревнованиям раньше. В жизни у Алёны случалось всякое.