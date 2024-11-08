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Как бельгийка Луна Хендрикс избегает соревнований на Гран-при, чтобы не опозориться

Боится выступать даже без россиянок! Чемпионка Европы избегает конкуренции после провала?
Дарья Кирюхина
Луна Хендрикс
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Эпатажная бельгийка снимается с соревнований и жалуется на плохую форму.

Бельгийская одиночница Луна Хендрикс неожиданно решила полностью пропустить международную серию Гран-при ISU, хотя последние два сезона неизменно брала там медали благодаря недопуску россиянок. Сначала она снялась с этапа во Франции, а недавно пропала и из списка участниц этапа в Финляндии, который пройдёт с 15 по 17 ноября.

Луна Хендрикс Подробнее

Интересно, что причина отказа действующей чемпионки Европы выходить на соревновательный лёд не какая-то травма или болезнь, а странная неготовность к сезону. В октябре она буквально шокировала ужасным выступлением на турнире в Шанхае и, очевидно, за несколько недель так и не сумела привести себя в должную форму.

Создаётся впечатление, что Хендрикс просто боится очередного позора и отчаянно избегает ситуации, когда окажется вне пьедестала!

Провал в Шанхае пошатнул уверенность эпатажной бельгийки

Как ни странно, несмотря на отсутствие россиянок, Луна Хендрикс так и не смогла уверенно обосноваться в статусе лучшей фигуристки Европы. Напротив, чем дольше ей не нужно соревноваться с нашими девушками, тем хуже она выступает. Об этом ясно свидетельствуют её результаты на последних трёх чемпионатах мира: в 2022-м она взяла серебро, в 2023-м — бронзу, а в 2024-м заняла лишь четвёртое место. Титул чемпионки Европы ей, конечно, кое-как в январе 2024-го удалось добыть, но для этого судьям пришлось применить всё своё мастерство в жонглировании баллами и придержать экс-россиянку Анастасию Губанову, которая катается под флагом Грузии.

Можно было подумать, что, упустив медаль чемпионата мира, бельгийка наконец встрепенётся и хорошенько подготовится к новому сезону. И ведь действительно: в соцсетях Луна выставляла кадры с тренировок, подписывая их вдохновляющими фразами, а ещё праздновала награждение американской команды золотыми медалями Игр в Пекине.

«Да-а-а-а, как же я рада за этих золотых людей! Люблю вас, ребята», – написала Хендрикс у себя в соцсетях после вручения фигуристам США золота за победу в командном первенстве Олимпиады-2022 в Париже.

Луна Хендрикс

Луна Хендрикс

Фото: Di Yin/Getty Images

К сожалению, результат упорной работы Хендрикс увидеть до сих пор не довелось. На турнире в Шанхае в начале октября, куда она приехала главным фаворитом, у неё не задались ни короткая, ни произвольная программы. Спортсменка теряла каскады, падала, выдавала «бабочки», с трудом выкатывала дорожку шагов. Более того, Луна показала худший за последние шесть с половиной лет результат, набрав в общей сумме 179,78 балла! Меньше она получала только до и во время Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Повезло, что сильных соперниц в Китае набралось всего две, поэтому даже с крайне плачевной оценкой она зацепилась за бронзу.

Однако выступить на Гран-при во Франции после столь эпичного провала в Шанхае девушка уже не осмелилась. На подготовку у неё было около месяца — не очень много, но и не сказать, что мало, ибо она не страдала от травмы или проблем со здоровьем. Во всяком случае физическим. С ментальным, вероятно, было что-то не так.

«С сожалением сообщаю, что я снялась с Гран-при во Франции. Мне нужно дополнительное время, чтобы убедиться, что я полностью готова к предстоящим соревнованиям.

Я вернусь сразу же, как почувствую, что готова выступать в лучшей форме. Ценю понимание с вашей стороны и с нетерпением жду возвращения. Спасибо за вашу поддержку», — объяснила Хендрикс снятие с Гран-при во Франции у себя в соцсетях.

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Хендрикс боится проиграть и опозориться?

Следующий этап Луны должен был пройти в Финляндии с 15 по 17 ноября. Но история повторилась. За 10 дней до соревнований бельгийка пропала из списка участниц. Кажется, теперь она панически боится состязаний и избегает встречи с сильными конкурентками. И не без оснований, так как на этапах Гран-при дармовых медалей не раздают. Если она снова развалит половину элементов, то арбитры при всём желании не вытянут её на пьедестал.

Луна Хендрикс (слева) на пьедестале

Луна Хендрикс (слева) на пьедестале

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

А ведь за два года бана России она успела привыкнуть к попаданиям в тройку на Гран-при, включая финал серии. Остаться за пределами подиума, видимо, для неё равносильно позору, поэтому она предпочла совсем не выступать. Поступила отчасти разумно — сохранит остатки изрядно расшатанной уверенности в себе. С другой стороны, очень печально, что такая талантливая фигуристка не в состоянии собраться и настроиться на серьёзную борьбу.

«У меня было хорошее лето, и тренировки прошли успешно. Но, несмотря на это, я почувствовала, что прогресса нет. По мере приближения сезона давление росло. И это сыграло против меня», — призналась Хендрикс Sporza.

Сейчас главная цель Луны Хендрикс — защитить титул чемпионки Европы в конце января. Однако прежде чем приступить к ответственной миссии, она проверит свою форму на турнире Golden Spin, который состоится в Загребе с 4 по 7 декабря. Там она в отсутствие серьёзной конкуренции спокойно захватит лидерство и заберёт желанное золото.

И даже если давление снова будет слишком велико, то ниже третьего места бельгийка вряд ли упадёт. Иначе не исключено, что она капитулирует ещё до старта чемпионата Европы.

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