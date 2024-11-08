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Юниорский Гран-при в Красноярске: ученица Тутберидзе Двоеглазова против ученицы Плющенко Костылевой — live, онлайн

Яркая дуэль Тутберидзе и Плющенко! Развязка юниорского Гран-при в Красноярске — LIVE
Яна Левхина Анастасия Матросова
,
Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко
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Двоеглазова лидирует после короткой программы. Сможет ли Костылева взять реванш?

Сегодня, 8 ноября, завершится этап юниорской серии Гран-при в Красноярске. С произвольными программами выступят девушки и юноши. У девушек лидирует Алиса Двоеглазова, представляющая группу Этери Тутберидзе. Второе место занимает Елена Костылева из академии Евгения Плющенко, третьей идёт Милана Лебедева.

Юниорская серия Гран-при России. Расписание сезона-2024/2025

У юношей в лидеры вышел Лев Лазарев, на второй строчке расположился Глеб Ковтун, на третьей — Александр Семков.

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Порядок выступлений юниорок в произвольной программе Этап Гран-при России в Красноярске. Расписание
Live Яна Левхина

Первая группа участниц уже на льду. Произвольные программы стартовали!

08:47 Яна Левхина

Порядок выступлений юниорок в произвольной программе

Первая разминка

1. Анастасия Каменяр
2. Ярослава Иванова
3. Ульяна Голубева
4. Ксения Фомушкина
5. София Буза

Вторая разминка

6. Маргарита Бельских
7. Дарья Романенко
8. Агата Морозова
9. Маргарита Энкина
10. Алёна Кривоносова
11. Яна Анашкина

Третья разминка

12. Полина Тихонова
13. Алёна Принёва
14. Мария Котова
15. Милана Лебедева
16. Елена Костылева
17. Алиса Двоеглазова

08:02 Яна Левхина

Чем интересна битва юниорок в Красноярске? Дарья Кирюхина рассказала о главных интригах:

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07:58 Яна Левхина

Этап Гран-при России в Красноярске. Расписание

8 ноября, пятница

08:40 девушки, произвольная программа
11:45 юноши, произвольная программа

07:56 Яна Левхина

Доброе утро, любители фигурного катания! Вот-вот стартуют произвольные программы юниоров на этапе Гран-при в Красноярске. Следите за ходом соревнований вместе с «Чемпионатом».

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