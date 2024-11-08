Двоеглазова лидирует после короткой программы. Сможет ли Костылева взять реванш?

Яркая дуэль Тутберидзе и Плющенко! Развязка юниорского Гран-при в Красноярске — LIVE

Сегодня, 8 ноября, завершится этап юниорской серии Гран-при в Красноярске. С произвольными программами выступят девушки и юноши. У девушек лидирует Алиса Двоеглазова, представляющая группу Этери Тутберидзе. Второе место занимает Елена Костылева из академии Евгения Плющенко, третьей идёт Милана Лебедева.

У юношей в лидеры вышел Лев Лазарев, на второй строчке расположился Глеб Ковтун, на третьей — Александр Семков.

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