Яркая дуэль Тутберидзе и Плющенко! Развязка юниорского Гран-при в Красноярске — LIVE

Сегодня, 8 ноября, завершится этап юниорской серии Гран-при в Красноярске. С произвольными программами выступят девушки и юноши. У девушек лидирует Алиса Двоеглазова, представляющая группу Этери Тутберидзе. Второе место занимает Елена Костылева из академии Евгения Плющенко, третьей идёт Милана Лебедева.
У юношей в лидеры вышел Лев Лазарев, на второй строчке расположился Глеб Ковтун, на третьей — Александр Семков.
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Первая группа участниц уже на льду. Произвольные программы стартовали!
Порядок выступлений юниорок в произвольной программе
Первая разминка
1. Анастасия Каменяр
2. Ярослава Иванова
3. Ульяна Голубева
4. Ксения Фомушкина
5. София Буза
Вторая разминка
6. Маргарита Бельских
7. Дарья Романенко
8. Агата Морозова
9. Маргарита Энкина
10. Алёна Кривоносова
11. Яна Анашкина
Третья разминка
12. Полина Тихонова
13. Алёна Принёва
14. Мария Котова
15. Милана Лебедева
16. Елена Костылева
17. Алиса Двоеглазова
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Этап Гран-при России в Красноярске. Расписание
8 ноября, пятница
08:40 девушки, произвольная программа
11:45 юноши, произвольная программа
Доброе утро, любители фигурного катания! Вот-вот стартуют произвольные программы юниоров на этапе Гран-при в Красноярске. Следите за ходом соревнований вместе с «Чемпионатом».