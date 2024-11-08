Костылева стала сильнее после травмы! Плющенко поцеловал её в темечко за успех на Гран-при

Елена Костылева триумфально вернулась на соревновательный лёд после травмы и уверенно завоевала золото юниорского Гран-при в Красноярске. Звёздочка «Ангелов Плющенко» усилила контент в произвольной, добавив в неё тройной аксель, и безупречно исполнила три четверных прыжка. При этом на подготовку к турниру в её распоряжении оказалось менее двадцати дней! Едва ли кто мог представить, что после недельного перерыва в тренировках спортсменка продемонстрирует настолько отличную форму.

Угнаться за Костылевой не смогли даже Алиса Двоеглазова и Алёна Принёва из группы Этери Тутберидзе. Девушки взяли серебро и бронзу соответственно, хотя тоже бесстрашно штурмовали квады, включая сложнейший четверной лутц.

Похоже, озвученная ранее Плющенко задача Костылевой на этот сезон — занять первые места — активно воплощается в жизнь.

Двоеглазова оставила позади Костылеву в короткой программе

Изначально по результатам короткой программы лидерство у юниорок в Красноярске захватила Алиса Двоеглазова. Она играючи прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а все непрыжковые сделала на высший четвёртый уровень сложности. Идеальный прокат судьи оценили на 72,70 балла.

Однако в безопасности перед произвольной Алиса чувствовать себя не могла. Елена Костылева уступила ей менее балла, набрав за короткую 71,74. Идентичный прыжковый набор дался спортсменке без каких-либо проблем, но два последних вращения она выполнила на третий уровень сложности, поэтому и проиграла Двоеглазовой немного по технике. При этом по компонентам Лена, напротив, чуть-чуть, но всё же опередила Алису.

Елена Костылева в короткой программе на Гран-при в Красноярске Фото: Кадр из трансляции

На третьей позиции расположилась ещё одна одиночница из «Ангелов Плющенко» Милана Лебедева, которая перешла туда посреди сезона из ЦСКА. Чистое выступление принесло девушке 66,15 балла.

Алёна Принёва неожиданно оказалась на пятой позиции, так как допустила падение с тройного флипа и поэтому получила лишь 64,04 балла. Из-за грубой ошибки её внезапно обошла представительница Татарстана Мария Котова, которая продемонстрировала эффектный каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Её результат за короткую составил 65,32 балла.

Полина Тихонова, также имевшая в первый день хорошие шансы пробраться в тройку сильнейших, расположилась на шестой позиции с 63,95 балла. Подняться выше дочке чемпионов мира в парном катании Марии Петровой и Алексея Тихонова помешало неудачное приземление со второго прыжка в каскаде из тройного лутца и тройного тулупа, который к тому же она не докрутила.

Впрочем, было очевидно, что основная борьба за пьедестал у юниорок развернётся именно в произвольной программе, где в ход пойдут элементы ультра-си. В зависимости от успешности их выполнения расклад в турнирной таблице мог претерпеть серьёзные изменения.

Сумасшедший контент от Костылевой в произвольной после травмы

Наличие в контенте сложнейшего четверного лутца позволяло Алёне Принёвой рассчитывать взять реванш в произвольной и, если не вырвать золото, то, как минимум попасть на пьедестал. К сожалению, с козырного квад-лутца девушка упала, а затем падением закончился и четверной тулуп. Обычные прыжки она делала уже спокойно. Тройной сальхов, каскад из тройного риттбергера и тройного тулупа, каскад тройной лутц — тройной тулуп, тройной лутц в каскаде с двумя двойными акселями, тройной флип — Алёна хладнокровно разделалась с ними и получила за прокат 135,09 балла, а в общей сумме —199,13 балла. Оценки её особо не порадовали, но обеспечили бронзовую награду.

Милана Лебедева в образе Шахерезады была близка к тому, чтобы обогнать Принёву, но с чистым катанием без ультра-си так и не добралась до заветного подиума. Фигуристка набрала за две программы 195,75 балла и заняла четвёртое место. Любопытно, что отстала Милана от Принёвой не только по технике, но и по компонентам, хотя соперница упала целых два раза.

Елена Костылева в произвольной Фото: Скрин из трансляции

Елена Костылева выступала предпоследней, что, возможно, послужило дополнительным стимулом рискнуть пойти на четыре ультра-си, дабы не оставить Двоеглазовой ни шанса сохранить лидерство. Первым элементом Лена неожиданно прыгнула тройной аксель. Тренирует она его давно, но в прошлом сезоне не исполняла на соревнованиях, поэтому его попытка в Красноярске стала приятным сюрпризом. Приземлила три с половиной юная одиночница в степ-аут, но это не сбило её и далее она блестяще справилась с тремя квадами: четверной тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа и ещё один четверной сальхов в каскаде с двойным акселем во второй половине программы. Тройные прыжки Лена и вовсе щёлкала, будто орешки, и не потеряла драгоценные баллы на вращениях, доведя все до четвёртого уровня сложности.

Евгений Плющенко очень тепло встретил счастливую и довольную подопечную за бортиком, поцеловав её в темечко. Высоченные баллы за произвольную — 158,89 и общая сумма — 230,63 — вызвали новую волну нежности в «кике». Лена определённо метила на золото, но многое по-прежнему зависело от выступления Алисы Двоеглазовой.

Елена Костылева с тренерами на Гран-при в Красноярске Фото: Кадр из трансляции

После мощного проката Костылевой Алисе, разумеется, было сложно закрывать состязания. В самом начале она упала с четверного лутца, и на этом интрига — кому достанется золото, по сути, иссякла. Тем не менее воспитанница Тутберидзе боролась до конца и безупречно выполнила каскад из четверного и двойного тулупа, а также в степ-аут приземлила второй четверной тулуп. Небольшой огрех Алиса допустила на каскаде из тройного лутца и двух двойных акселей: черкнула ногой на приземлении с последнего прыжка. Скорее всего, она понимала, что упустила первое место, но не падала духом и прекрасно эмоционально отыграла в хореодорожке.

За произвольную Двоеглазова получила 148,49 балла и 221,19 — в общей сумме. Уверенно взяла серебро, но золото досталось Костылевой.

К слову, Тутберидзе в отличие от Плющенко ни в первый, ни во второй соревновательный день своих учениц не сопровождала. Выводил и сидел рядом на оглашении оценок с Принёвой и Двоеглазовой Сергей Дудаков.

Однако, может быть, Этери Георгиевна посетит на Гран-при в Красноярске соревнования взрослых. На этих выходных впервые после пропуска прошлого сезона в состязаниях участвует Софья Акатьева. Поддержка главного тренера ей точно не помешает.