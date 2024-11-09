Камбэк Акатьевой в битве со звездой Плющенко. Гран-при России в Красноярске — LIVE

В Красноярске стартует этап Гран-при по фигурному катанию, 9 ноября состоятся короткие программы во всех четырёх дисциплинах. Первыми на лёд выйдут представители танцев на льду, где главными фаворитами будут Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Затем в борьбу включатся одиночницы, у которых наибольший интерес вызывает противостояние вернувшейся после пропуска сезона Софьи Акатьевой из группы Этери Тутберидзе и восстановившейся после травмы Софьи Муравьёвой из академии «Ангелы Плющенко».
У мужчин претендовать на медали будут Макар Игнатов и Пётр Гуменник, а остановить их попытаются Дмитрий Алиев, Николай Угожаев и Даниил Самсонов
В парном катании есть очевидные лидеры — это Анастасия Мишина и Александр Галлямов, от которых ждут только первого места.
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С огромным волнением мы все, конечно, ждём сегодня выступление Софьи Акатьевой. Ученица Тутберидзе пропустила из-за стрессового перелома весь прошлый сезон, но наконец-то впервые за полтора года снова участвует в соревнованиях.
Накануне в Красноярске прошли соревнования среди юниоров. Особенно захватывающим оказалось соперничество у девушек-одиночниц. Елена Костылева из «Ангелов Плющенко» блестяще исполнила три четверных в произвольной программе, а ещё добавила в свой контент тройной аксель. Неудивительно, что именно Костылева в итоге забрала заветное золото. Впрочем, сделать это было непросто: Алиса Двоеглазова и Алёна Принёва из группы Тутберидзе тоже очень старались захватить первое место.
Расписание соревнований
9 ноября, суббота
Танцы на льду, ритм-танец — 11:00.
Женщины, короткая программа — 12:50.
Мужчины, короткая программа — 14:30.
Спортивные пары, короткая программа — 16:15.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Третий этап Гран-при России в эти выходные принимает Красноярск. В сердце Сибири развернётся яркая битва наших фигуристов, и, кажется, от неё можно ожидать много сюрпризов.