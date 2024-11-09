Что покажет ученица Тутберидзе после пропуска сезона и справится ли Игнатов с Гуменником?

Камбэк Акатьевой в битве со звездой Плющенко. Гран-при России в Красноярске — LIVE

В Красноярске стартует этап Гран-при по фигурному катанию, 9 ноября состоятся короткие программы во всех четырёх дисциплинах. Первыми на лёд выйдут представители танцев на льду, где главными фаворитами будут Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Затем в борьбу включатся одиночницы, у которых наибольший интерес вызывает противостояние вернувшейся после пропуска сезона Софьи Акатьевой из группы Этери Тутберидзе и восстановившейся после травмы Софьи Муравьёвой из академии «Ангелы Плющенко».

У мужчин претендовать на медали будут Макар Игнатов и Пётр Гуменник, а остановить их попытаются Дмитрий Алиев, Николай Угожаев и Даниил Самсонов

В парном катании есть очевидные лидеры — это Анастасия Мишина и Александр Галлямов, от которых ждут только первого места.

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