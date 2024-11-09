Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Фигурное катание, Гран-при России в Красноярске: муж Трусовой Игнатов, ученица Тутберидзе Акатьева — лайв, онлайн, трансляция

Камбэк Акатьевой в битве со звездой Плющенко. Гран-при России в Красноярске — LIVE
Дарья Кирюхина Анастасия Матросова
,
Софья Акатьева и Софья Муравьёва
Комментарии
Что покажет ученица Тутберидзе после пропуска сезона и справится ли Игнатов с Гуменником?

В Красноярске стартует этап Гран-при по фигурному катанию, 9 ноября состоятся короткие программы во всех четырёх дисциплинах. Первыми на лёд выйдут представители танцев на льду, где главными фаворитами будут Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Затем в борьбу включатся одиночницы, у которых наибольший интерес вызывает противостояние вернувшейся после пропуска сезона Софьи Акатьевой из группы Этери Тутберидзе и восстановившейся после травмы Софьи Муравьёвой из академии «Ангелы Плющенко».

У мужчин претендовать на медали будут Макар Игнатов и Пётр Гуменник, а остановить их попытаются Дмитрий Алиев, Николай Угожаев и Даниил Самсонов

В парном катании есть очевидные лидеры — это Анастасия Мишина и Александр Галлямов, от которых ждут только первого места.

Серия этапов Гран-при России. Расписание сезона-2024/2025
Материалы по теме
Прима Плющенко выйдет на лёд после скандала с Трусовой. Интриги Гран-при в Красноярске
Прима Плющенко выйдет на лёд после скандала с Трусовой. Интриги Гран-при в Красноярске

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Расписание соревнований
Live Дарья Кирюхина

С огромным волнением мы все, конечно, ждём сегодня выступление Софьи Акатьевой. Ученица Тутберидзе пропустила из-за стрессового перелома весь прошлый сезон, но наконец-то впервые за полтора года снова участвует в соревнованиях.

Материалы по теме
«Хочу оставить след в фигурном катании». Неужели мы не увидим Акатьеву в этом сезоне?
«Хочу оставить след в фигурном катании». Неужели мы не увидим Акатьеву в этом сезоне?
08:38 Дарья Кирюхина

Накануне в Красноярске прошли соревнования среди юниоров. Особенно захватывающим оказалось соперничество у девушек-одиночниц. Елена Костылева из «Ангелов Плющенко» блестяще исполнила три четверных в произвольной программе, а ещё добавила в свой контент тройной аксель. Неудивительно, что именно Костылева в итоге забрала заветное золото. Впрочем, сделать это было непросто: Алиса Двоеглазова и Алёна Принёва из группы Тутберидзе тоже очень старались захватить первое место.

Материалы по теме
Костылева победила ученицу Тутберидзе и «озолотила» Плющенко! Чудеса юниоров в Красноярске
Костылева победила ученицу Тутберидзе и «озолотила» Плющенко! Чудеса юниоров в Красноярске
08:36 Дарья Кирюхина

Расписание соревнований

9 ноября, суббота
Танцы на льду, ритм-танец — 11:00.
Женщины, короткая программа — 12:50.
Мужчины, короткая программа — 14:30.
Спортивные пары, короткая программа — 16:15.

08:34 Дарья Кирюхина

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Третий этап Гран-при России в эти выходные принимает Красноярск. В сердце Сибири развернётся яркая битва наших фигуристов, и, кажется, от неё можно ожидать много сюрпризов.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android