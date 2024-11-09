Прима Плющенко обошла звезду Тутберидзе. А Медведева и Щербакова боролись за эфир!

Соревнования женщин в короткой программе на этапе Гран-при России в Красноярске оказались невероятно жаркими. Участницы выдавали безупречные прокаты и проваливались с первой же секунды. Даже лидеры дрожали. Пока Анна Фролова без проблем взяла золото, за серебро и бронзу боролись звёзды Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. И первый раунд оказался за двукратным олимпийским чемпионом благодаря Софье Муравьёвой. Софья Акатьева проиграла.

Тем временем главным событием дня стало появление Анны Щербаковой на комментаторской позиции. И не в одиночку, в компании несравненной Евгении Медведевой! Аня и Женя не сразу добились гармонии и немного поборолись за эфир.

Дебют Щербаковой-комментатора и помощь Медведевой

Открывать соревнования у женщин выпало Елизавете Куликовой, которая справилась с этой задачей блестяще. Ученица Светланы Соколовской без проблем исполнила первым прыжком тройной риттбергер. Затем фигуристка приземлила двойной аксель и каскад из тройных лутца и тулупа. С хореографическими элементами Лиза тоже не испытала трудностей: все, кроме последнего, вращения были сделаны на максимальный уровень, а дорожка шагов — на второй. В итоге спортсменка заработала 64,39 балла.

Ксения Фадеева выступила немного слабее, но также сдюжила с тем же техническим набором, хоть и в другом порядке. А вот с вращениями фигуристке стоит поработать — все на третий уровень; дорожка же оказалась грязной — судьи поставили первый. Итоговая оценка: 55,99 балла. Валерия Овчинникова тоже визуально была без изъянов: каскад 3+3, дупель и сальхов — всё чисто. Судьи поставили ей 64,14 балла.

Софья Чаплыгина порадовала качественным блюзом — очень мощная постановка у фигуристки, но с интерпретацией у Сони не было трудностей. Красивым и лёгким оказался тройной лутц, так же, как и аксель в 2,5 оборота. Нестандартным вышло комбинированное вращение, которое заслужило четвёртый уровень. Во второй половине спортсменка пошла на каскад ультра-си из флипа и риттбергера, и хоть небольшой недокрутик был, это вызывает большое уважение. Поэтому оценки Чаплыгиной оказались более чем достойными: 61,21 балла.

Мария Агаева представила удивительную программу под саундтрек из фильма «Сто лет тому вперёд». Её выступление пришлось по вкусу красноярской публике. Дупель, флип и каскад лутц — тулуп — получились. На вращениях и дорожке шагов Маша потеряла, что отразилось на финальной сумме — 61,97 балла. А вот у Арины Видинеевой прокат не задался: каскад 3+2 лишь, «бабочка» на акселе и падение на риттбергере. Это катастрофа! Очень жаль Арину. Её результат — 39,73 балла.

«Надо бороться!» — внезапно фигуристку поддержала Анна Щербакова. Олимпийская чемпионка дебютировала на комментаторской позиции. А компанию составила ей Евгения Медведева! Дуэт двух спортсменок за микрофоном оказался очень лаконичным. Женя и Аня тактично и глубоко анализировали выступления участниц турнира. Хотя в первое время им было трудно не перебивать друг друга и правильно попадать в логические паузы. Немного «боролись» за эфир Медведева и Щербакова, но им на помощь пришёл опытный Александр Гришин, благодаря чему быстро наступила гармония.

Прима Плющенко собралась и обошла звезду Тутберидзе

После перерыва на лёд вышла Виктория Нестерова, которая также не избежала серьёзных ошибок. На лутце фигуристка упала, приземлила дупель, но сдвоила второй прыжок в каскаде риттбергер — тулуп. Были и проблемы на вращениях и дорожке шагов — первый уровень отбросил Вику далеко назад. Арбитры не пощадили Нестерову и поставили ей 44,49 балла. Елена Черникова тоже не обошлась без шероховатостей в катании, но до конца пыталась завершить прокат на удачной ноте. Евгения Медведева назвала прокат «целостным», а Анна Щербакова подробно разобрала технические ошибки. Судьи согласились с олимпийской чемпионкой и поставили 51,40 балла.

Алина Горбачёва в образе Беллатрисы Лестрейндж была невероятно убедительна. Фигуристка всё отрабатывала до мелочей, и казалось, место на вершине ей обеспечено, но обидное падение на тройном лутце всё испортило. Спортсменка потеряла каскад, что лишило её множества баллов и, соответственно, преимущества. 63,06 балла получила Алина.

Алина Горбачёва Фото: РИА Новости

Победительница первого этапа Гран-при России Анна Фролова вновь выдала потрясающе чистый прокат. Каскад 3+3 из лутца и тулупа, двойной аксель и тройной флип — всё безупречно. Аня выложилась на полную и была вознаграждена за это — 74,68 балла.

«Чёрный лебедь» Софья Муравьёва недавно была внутри скандала, родившегося из слухов о конфликте с Александрой Игнатовой (Трусовой) в группе Евгения Плющенко. Это негативно влияло на фигуристку, настроение было на нуле, и это было заметно даже на шестиминутной раскатке, где Соня едва собирала элементы. Но вот в рамках соревнования Соня собралась и показала бойцовский характер. Всё звенело. И дупель, и флип, и каскад лутц — тулуп — просто прекрасно! Настоящее шоу устроила Муравьёва, и ей самой всё понравилось — победный жест после выступления говорил сам за себя. Равно как и тёплая улыбка тренера — Евгений Плющенко был доволен. Хотя арбитры были строги: 73,47 балла.

Софья Акатьева закрывала турнир у женщин. Под «Маскарад» каталась ученица Этери Тутберидзе, начавшая очень бодро с дупеля и флипа, но на каскаде случилось непоправимое: Соня коснулась льда рукой на лутце и едва не потеряла комбинацию, лишь исполнив «в тройку» двойной тулуп. И вращения, и дорожка шагов — всё было великолепно. Но эта ошибка… Не зря Акатьева схватилась за голову после проката. Судьи вынесли свой вердикт — 65,37 балла. Не простили они бывшую приму Тутберидзе. В произвольной программе ей придётся реабилитироваться.