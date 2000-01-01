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Валиева исполнила каскад из тройных тулупов
Валиева исполнила каскад из тройных тулупов
Камила Валиева всерьёз готовится к возвращению в спорт после дисквалификации. Только посмотрите, как красиво фигуристка исполняет тройные тулупы!
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Валиева исполнила каскад из тройных тулупов на тренировке. Видео
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