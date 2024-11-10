Гран-при в Красноярске продолжается! Ждём произвольные программы от учениц Тутберидзе и Плющенко.

Акатьевой и Гуменнику надо отыгрываться! Удержатся ли фигуристы-сенсации в лидерах — LIVE

В Красноярске продолжается этап Гран-при России по фигурному катанию. В коротких программах спортсмены преподнесли зрителям немало сюрпризов: Софья Акатьева, вернувшаяся после пропуска сезона, стала лишь третьей, пропустив вперёд Софью Муравьёву и Анну Фролову.

У мужчин неожиданным лидером стал Николай Угожаев, опередивший Петра Гуменника, который к тому же получил дедакшен за превышение времени. А Макар Игнатов, с которым в Красноярск прибыла и Александра Трусова, остановился лишь на шестой строчке.

В парном катании и танцах на льду всё более предсказуемо: Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин ожидаемо лидируют и уверенно идут к золотым медалям.

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